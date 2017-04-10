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Все про:Одесская область (1448) Курченко (381) нефтепродукты (7)

 Один из фигурантов "схем Курченко" подписал соглашение о признании вины, - прокуратура

Задержанный ранее в Днепре предприниматель, причастный к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках так называемой "схемы Курченко", подписал с прокурором соглашение о признании вины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты в бюджет 1,2 млрд грн платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов.

"В ходе расследования преступной схемы уже вынесен первый обвинительный приговор фигуранту сделок с нефтепродуктами", - сообщил в понедельник, 10 апреля, в ходе брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко.

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Предприниматель, которого в феврале 2017 года задержали в г. Днепр, сотрудники Управления СБУ в Одесской области, признан виновным в организации схемы фиктивного вывоза топлива через Одесскую область и подделке документов.

С учетом признания подозреваемым своей вины и содействии следствию между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Во время расследования прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу - капитану, который осуществлял судозаходы в Ренийский морской порта с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов.

Также судом предоставлено разрешение на задержание и доставку еще шести капитанов, которые подозреваются в подделке документов о вывозе топлива за пределы таможенной территории Украины.

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Напомним, в ходе расследования указанного уголовного производства сообщено о подозрении трем государственным инспекторам Одесской таможни, а также бывшему руководителю подконтрольной компании и главному диспетчеру предприятия.

В ходе расследования наложен арест на имущество трех предприятий и на четыре речные танкеры и баржи.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУ НП в Одесской области.

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Как сообщалось, украинский бизнесмен Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.

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Схема тупая, плевать на закон. Всем похр*н.
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