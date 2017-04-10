 Один из фигурантов "схем Курченко" подписал соглашение о признании вины, - прокуратура

В сообщении отмечается: "Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты в бюджет 1,2 млрд грн платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов."В ходе расследования преступной схемы уже вынесен первый обвинительный приговор фигуранту сделок с нефтепродуктами", - сообщил в понедельник, 10 апреля, в ходе брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко.Предприниматель, которого в феврале 2017 года задержали в г. Днепр, сотрудники Управления СБУ в Одесской области, признан виновным в организации схемы фиктивного вывоза топлива через Одесскую область и подделке документов.С учетом признания подозреваемым своей вины и содействии следствию между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.Во время расследования прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу - капитану, который осуществлял судозаходы в Ренийский морской порта с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов.Также судом предоставлено разрешение на задержание и доставку еще шести капитанов, которые подозреваются в подделке документов о вывозе топлива за пределы таможенной территории Украины.Напомним, в ходе расследования указанного уголовного производства сообщено о подозрении трем государственным инспекторам Одесской таможни, а также бывшему руководителю подконтрольной компании и главному диспетчеру предприятия.В ходе расследования наложен арест на имущество трех предприятий и на четыре речные танкеры и баржи.Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУ НП в Одесской области.Как сообщалось, украинский бизнесмен Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.