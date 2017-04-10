 Глава фракции БПП Герасимов о Гонтаревой: "Национальный банк провел блестящую работу"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
"Национальный банк провел блестящую работу. В Украине прошла серьезная очистка банковской системы. Серьезные результаты Нацбанк показал и в вопросе удержания курса национальной валюты. Благодаря рыночным методам управления нам удалось стабилизировать курс гривни. Все помнят, когда после начала российской агрессии Украина потеряла значительную часть своего потенциала, прогнозы курса гривни достигали безумных величин. На сегодняшний день этого нет. Давайте не забывать и о реформе Национального банка и очень многих других вещах, благодаря которым удалось стабилизировать финансовую систему страны", - сказал он.
"Лучший показатель деятельности главы Национального банка - это доверие иностранных партнеров. Для меня лучшим ответом на вопрос, была ли успешной деятельность Валерии Гонтеровой, являются заявления иностранных финансовых специалистов о невероятных достижения НБУ совместно с другими ветвями украинской власти", - добавил депутат.
Напомним, Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с 10 мая 2017 года.
623 60
Материалы по теме: Отставка Гонтаревой
Гонтарева: МВФ переносил заседание по траншу, в том числе из-за акций под российскими банками. ВИДЕО(18)
"Батькивщина" не намерена поддерживать никакие внесенные Порошенко кандидатуры на должность главы НБУ, - Тимошенко(95)
Гонтарева рассказала, как в МВФ отреагировали на ее решение об отставке: "Не могу сказать, что они были счастливы"(36)
Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн(117)
Пекар: Безглуздо сперечатися з людьми, які кажуть: "Гонтарева обвалила гривню"(0)
"Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева(75)
Глава НБУ Гонтарева подала в отставку. ВИДЕО(221)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
0
Блестящая работа у САТАНИНСКОЙ В. по отъему денег
у наложников .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
========================================================================
это писец...
NO MORE COMMENT !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так камунизм уже пастроили?! или токо в нбу?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там все будет.
Уже скоро.
Аминь.
)))...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..Кращий банкір !
......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента:
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
Ну а здесь про связь Герасимова с Безлером и командой беглого заключенного:
https://nahnews.org/783189-deputat-bpp-kotorogo-oxranyal-bezler-stal-predstavitelem-poroshenko-v-rade
Ответить
Ответить
А теперь оно -Глава фракции БПП
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/161856-opublikovany_kadry_s_dikimi_krikami_separatistov_odessa_vstavaj_banderu_progonjaj_krym_rossijskij_i_
якби це десь НАПАРАШІ...це в Україні ...
Ответить
Ответить