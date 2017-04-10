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Все про:гривня (1776) НБУ (4236) Гонтарева (633) Блок Петра Порошенко (1531) Герасимов (44)

 Глава фракции БПП Герасимов о Гонтаревой: "Национальный банк провел блестящую работу"

Валерия Гонтарева на должности главы Национального банка Украины (НБУ) провела блестящую работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Национальный банк провел блестящую работу. В Украине прошла серьезная очистка банковской системы. Серьезные результаты Нацбанк показал и в вопросе удержания курса национальной валюты. Благодаря рыночным методам управления нам удалось стабилизировать курс гривни. Все помнят, когда после начала российской агрессии Украина потеряла значительную часть своего потенциала, прогнозы курса гривни достигали безумных величин. На сегодняшний день этого нет. Давайте не забывать и о реформе Национального банка и очень многих других вещах, благодаря которым удалось стабилизировать финансовую систему страны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О кандидатурах на пост главы Нацбанка пока ничего не известно, - Ирина Луценко

"Лучший показатель деятельности главы Национального банка - это доверие иностранных партнеров. Для меня лучшим ответом на вопрос, была ли успешной деятельность Валерии Гонтеровой, являются заявления иностранных финансовых специалистов о невероятных достижения НБУ совместно с другими ветвями украинской власти", - добавил депутат.

Напомним, Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с 10 мая 2017 года.



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Чувствуем по своим карманам и декларациям чиновников...
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Гонтарева задекларировала 57 миллионов гривен доходов!
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Блестящая работа у САТАНИНСКОЙ В. по отъему денег
у наложников .
Глава фракции БПП Герасимов о Гонтаревой: "Национальный банк провел блестящую работу" - Цензор.НЕТ 6711
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От коли собака яйця собі лиже - ото блєстящая работа.)))
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...заявления иностранных финансовых специалистов о невероятных достижения НБУ совместно с другими ветвями украинской власти...

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это писец...
NO MORE COMMENT !!!
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А нельзя ей было это сказать на очередном шоколадном "междусобойчике"? Или обязательно народ до бешенства доводить?
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Я балдею без баяна! Хорошо что у меня в сейфе мышь насрала.
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расскажите это сотням (может, и тысячам) руководителей предприятий, чьи бабки безвозвратно канули в опу при плановой, но внезапной ликвидации "нехороших" банков...
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Як на мене , головним індикатором довіри до політики НБУ , очолюваного "кращим банкіром Всесвіту" - є кількість задекларованої готівки нашими е-декларантами..
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Не всякий бы смог столько украсть за столь короткий срок...
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Ой не хваліть мене хлопці , а то піду в місто Лаган в МВФ!!
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"На мне блестящий в некоторых местах костюм" (с) М. Жванецкий
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Это что теперь каждый член бепепе будет высказываться какая гонтарева "лучший в галактике банкир"?? Это ж издевательство над народом
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А они поняли, что за издевательство народ с них спрашивать не хочет. По-этому им пофиг
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Ага, поки ми будемо тупо жувати макарони перед монітором, сидячи рівно на попі, - так і буде.
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воно псявка даунбасская, смотрит шоб хозяина не наипали
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"Национальный банк провел блестящую работу. В Украине прошла серьезная очистка банковской системы. Серьезные результаты Нацбанк показал и в вопросе удержания курса национальной валюты. Благодаря рыночным методам управления нам удалось стабилизировать курс гривни.Источник:http://censor.net.ua/n435760"
так камунизм уже пастроили?! или токо в нбу?
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Ну если Тарута ,Коломойский , Тимошенко , Ахметик и т. д . воняют на Гонтареву на каждом углу значит она хорошо прищемила хвост украинским олигархам - ворюгам .
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Украинских вкладчиков , юридических и физических лиц. Суммы я ниже написал.
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Да, такого "блестящего " результата Украина ещё не видела Бесследно исчезло ПОЛОВИНА ТРИЛЛИОНА гривен!!!!!!!!!. Уничтожено сотни тысяч рабочих мест, в следствии этой "блестящей" работы. Понятно, Барыга и его гоп компания из банкомата под названием Украина вывело не один миллиард долларов. Это действительно "блестящая работа".
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Ну и какие ПОЛОВИНА ТРИЛЛИОНА ? Покажи где они были и откуда исчезли?
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Почитаешь протокол судебного заседания.
Там все будет.
Уже скоро.
Аминь.
)))...
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Из банковской системы, было обанкрочено около 90 банков из 180. Сумма средств, на счетах этих банков составляла 345 миллиардов гривен, из которых только 132 млрд. подлежит возврату, и то при наличии активов в 100 млрд. 32 ещё доплатит бюджет. Плюс Приват с долгом в 150 миллиардов. С математикой дружите ? Или как ?
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супер ! ведь курс доллара мог бы быть сейчас и 154,90. Спасла гривну!
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Нет пан-господин Герасимов. Роль банков не в этом - ликвидации и прочем. Карл Маркс все правильно описал о "Капитал-е". Цыплят - считают по осени. Ни один человек не уйдет - не мотивировано. Либо из трусости и гадости, либо из гордости. Остальное? Оценят люди, время и выводы. Кто кем был и есть. История? Запомнит только деяния, а не действия.
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народ Украины хочет видеть лучшую пьяную жабу шыкаладного цеха болтающейсяна гилляке.
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Близдящая работа.....всех живьём схоронили и не икают....)
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Валерия Гонтарева на должности главы Национального банка Украины (НБУ) провела блестящую работу - Российский агент ФСБ , соорганизатор ДНР , глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко " Артур Герасимов .
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Все правильно сказал,для кацапских банков однозначно блестящая работа
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Поработала на славу, теперь можно и свалить... через месяц.
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Луценчиха ж сказала - Петро задоволений Лєркою, Гройсман - теж задоволений нею.. А щодо народу - то таке...
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Який "президент" - такий і "представник")

Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента:

http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta

Ну а здесь про связь Герасимова с Безлером и командой беглого заключенного:
https://nahnews.org/783189-deputat-bpp-kotorogo-oxranyal-bezler-stal-predstavitelem-poroshenko-v-rade
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Та уж блестящую с 8 до 25, а сколько сп...здели!
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гонтарева-сатановская, а аудит перед отставкой будет? а то ты все на требования МВФ списываешь, а это ведь не совсем так, в частности о рашистских банках. зачем врешь?
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Последствия этой работы каждый из нас чувствует на себе.

Глава фракции БПП Герасимов о Гонтаревой: "Национальный банк провел блестящую работу" - Цензор.НЕТ 8525
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...Опубликованы кадры с дикими криками сепаратистов "Одесса, вставай! Бандеру прогоняй", "Крым российский" и "ОУН и УПА - пособники Гитлера"
http://antikor.com.ua/articles/161856-opublikovany_kadry_s_dikimi_krikami_separatistov_odessa_vstavaj_banderu_progonjaj_krym_rossijskij_i_

якби це десь НАПАРАШІ...це в Україні ...
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