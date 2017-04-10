 В Киеве появятся указатели адресов с латинской транслитерацией. Мы тестируем новый вид табличек, - Кличко. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
"Мы тестируем новый вид табличек, который отвечает современным требованиям: четкие, контрастные, белые надписи на темно-синем фоне с английской транслитерацией, чтобы гости нашего города - иностранцы также имели возможность прочитать названия улиц. В течение недели эти таблички в рамках пилотного проекта будут установлены на домах квартала в Печерском районе и в течение месяца мы будем ждать обратной реакции от жителей этого квартала, насколько новые таблички удобны. Хотим услышать мнение киевлян относительно, возможно и небольших, но важных изменений для развития туристического потенциала нашего города", - отметил Виталий Кличко.
Мэр также подчеркнул, что все указатели адресов в Киеве должны быть приведены к единому образцу.
Проект табличек город разработал совместно с общественностью. Пилотный проект будет внедрен в части Печерского района столицы.
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Такие таблички есть в Грузии, и должны быть и будут в Киеве.
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:D
«Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», - сказал источник.
Как заявила порталу «Интерфакс» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
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З "Арени Львів" демонтували 7 тис. крісел для Євробачення
У суботу, 8 квітня, на стадіоні "Арена Львів" демонтували крісла з глядацьких трибун.
Про це ZAXID.NET повідомив в.о. директора "Арени Львів" Євген Болкун.
За його словами, крісла відвезуть до Києва для облаштування глядацьких трибун для "Євробачення".
Болкун зазначив, що мова йде про сім тисяч крісел, що становить 20% від загальної кількості місць на стадіоні. Перша машина з кріслами поїхала до Києва 8 квітня.
За оренду крісел "Арена Львів" отримає 500 тис. гривень. За словами Болкуна, до Львова їх повернуть у 20-х числах травня.
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Печерск
Виталий, обратите внимание, на такие технологии, а не таблички в их прямом смысле.
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