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 Киевские новости
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Все про:Киев (16786) Кличко (2663) латиница (4)

 В Киеве появятся указатели адресов с латинской транслитерацией. Мы тестируем новый вид табличек, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко провел выездное совещание и осмотрел указатели адресов нового образца, размещенные в одном из кварталов Печерского района в рамках пилотного проекта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

"Мы тестируем новый вид табличек, который отвечает современным требованиям: четкие, контрастные, белые надписи на темно-синем фоне с английской транслитерацией, чтобы гости нашего города - иностранцы также имели возможность прочитать названия улиц. В течение недели эти таблички в рамках пилотного проекта будут установлены на домах квартала в Печерском районе и в течение месяца мы будем ждать обратной реакции от жителей этого квартала, насколько новые таблички удобны. Хотим услышать мнение киевлян относительно, возможно и небольших, но важных изменений для развития туристического потенциала нашего города", - отметил Виталий Кличко.

Мэр также подчеркнул, что все указатели адресов в Киеве должны быть приведены к единому образцу.

Проект табличек город разработал совместно с общественностью. Пилотный проект будет внедрен в части Печерского района столицы.

Также читайте: Киевсовет выделит 100 млн грн на ремонт дворов, - Кличко



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На этих табличках Виталик положит очередной миллиончик в свой спортивный рюкзачок.
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а то он такой бедненький был, что миллиончик ему погоду сделает.
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Если с разным источников отщипнуть по миллиончику, а у любого мэра есть такая возможность, то они не только сделают погоду, а и дадут возможность этой погодой управлять по своему усмотрению. Или вы считаете, что склонность к миллиончикам есть только у бедненьких? Тогда позвольте вас спросить, откуда эти миллиончики появились у богатеньких?
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ну например 18 миллиончиков баксовых появились за бой с поветкиным, у одного из кличко. Или ты дурачком ща прикидываешься?
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Знаете, когда я от собеседника вижу слова типа "дурачок", то убежден что переписываюсь сейчас непосредственно с обладателем этого эпитета. Вы в курсе, сколько получает сам спортсмен призовых после боя? Вы знаете, что у него есть команда, тренеры, массажисты, спарринг партнеры, расходы на подготовку, спортивную базу ( а Кличко любит жить и готовиться в Альпах) , если не знаете, то поитересуйтесь. А легенда для воровства Виталиком выбрана красивая, поскольку есть на что указать, как бывшие источники доходов. То, чем сейчас владеет Клично невозможно было купить только лишь на призовые, так, что прежде, чем писать про дурачков, вначале присмотритесь к себе и как можно внимательнее.
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Ты реально дурачок. Такие люди и их доходы всегда на виду. И не только доходы, а вся жизнь. Миллиарды людей пристально следят за каждой новостью. И тут находится дурачок, а реально - дурак, который это отрицает.
Такие таблички есть в Грузии, и должны быть и будут в Киеве.
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Вас я уже видел в своих постах и про дурачков вашу мантру тоже уже читал, поскольку вы повторяете это слово регулярно, о сомнений у меня, что вы и есть настоящий дурачок больше уже нет. Жду ещё в своих постах друзей из вашей команды, как как стая саранчи налетаете, с одами в честь воров и проходимцев, которые заняли выборные посты во власти, а теперь раскорячив ноги и руки цепляются эту эту власть, как альпинисты над трещиной за свою жизнь. Где вы увидели отрицание в моем посту? Я написал, не о том, что таблички не нужны, а о том, что Кличко украдет деньги, изготавливая эти таблички, как вор, которому ещё предстоить ответить за свою деятельность, при смене власти, если только этот ворюга не улизнет в США где у него элитная недвижимость или в Германию, как его предшественник, который сбежал в Грузию и Израиль.
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ВИталя там ничего не ложит себе в карман. Там есть смотрящий от поросяты, вон он и ворует, и курирует все потоки, и все вопросы по всем схемам решаюца со смотрящим от шоколядного барыги .А Виталя там просто декорация. Ифа сотка.
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Вы сами хоть верите в то, что написали? Виталик не настолько глуп, как кажется окружающим, и прекрасно разбирается, где можно украсть, без Порошенко. Для этого у него целый штат советников подобран, с прошлым закоренелых ворюг.
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Можете сообщить откуда у вас эта информация? Вы работаете в команде Кличко в Киевсой мэрии? Вы являетесь близким другом Кличка и он делится с вами своими секретами? Вы поставили прослушку на телефон Кличко и полностью прослушиваете его разговоры? Готов выслушать вашу версию.
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Таблички напишем! Это то, что сейчас важнее всего Украине! Спасибо европеец Кличко!...
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Хех, з машини ту транслітерацію неможливо прочитати. Віталька чогось вирішив, шо у іноземців зір набагато кращий.)))
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В смарті переклад нефік делать -камеру направ на табличку...)))
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НА Моїй пам'яті МОЮ вулицю три рази перейменовували...бабло хтось відмив..)))
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Турция снова враг

:D

«Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», - сказал источник.

Как заявила порталу «Интерфакс» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.
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Вообще то тема про таблички , Кличка и латинскую письменность ... А при чём тут Турция , моджахеды , пингвины и туристы ?
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ты подозрительно похож на ватника с порядковым номером ed2c8e0a
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Ты не ответил на вопрос .Дёшево сьехал , некачественно ..
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я каждый день пишу на этом сайте разные темы в разных темах, но увидел ты только новость о турции, ты каждый день пиши мне ок. Тогда я может изменюсь.
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Да пиши что хочешь я ж не админ чтоб тебя контролировать .Просто когда такие коменты вообще не в тему , то оно как то вообще не в тему ..
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Опять суперремонты - таблички , мемориальные досточки , лавочки .... Когда нормальную воду в кране сделаете ? когда асфальт нормальный будет? Когда детские сады и школы будут нормальные ,?...
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"Хотим услышать мнение киевлян относительно, возможно и небольших, но важных изменений Источник: http://censor.net.ua/n435759" - зачёт!!! что дальше
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Цетаты вєлікіх:

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
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тестирование новых видов табличек - блестящий ход!
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только нихрена не пойму почему пишут в анловарианте vulitsya???В Киеве появятся указатели адресов с латинской транслитерацией. Мы тестируем новый вид табличек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3458
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Это так дебилы перевели. Им слово "street" незнакомо.
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Главное не забудьте на всех табличках писать слово CENTER и указывать его направление, как во всех европейских городах делают. А то иностранцы въезжают в столицу и центра найти не могут.
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Давно уже надо на латиницу перейти, тогда все рашисты сами убегут от полнейшего непонимания.
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Если писать просто по украински то рузька свинья тоже будет кукарекать что " гаварите па рузьки я ничего не панимаю!!"
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Пупки себе поудаляйте хирургическим методом, сучьи дети.
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Вот вам ещё яркий пример целесообразности действий власти столицы

З "Арени Львів" демонтували 7 тис. крісел для Євробачення

У суботу, 8 квітня, на стадіоні "Арена Львів" демонтували крісла з глядацьких трибун.
Про це ZAXID.NET повідомив в.о. директора "Арени Львів" Євген Болкун.
За його словами, крісла відвезуть до Києва для облаштування глядацьких трибун для "Євробачення".
Болкун зазначив, що мова йде про сім тисяч крісел, що становить 20% від загальної кількості місць на стадіоні. Перша машина з кріслами поїхала до Києва 8 квітня.
За оренду крісел "Арена Львів" отримає 500 тис. гривень. За словами Болкуна, до Львова їх повернуть у 20-х числах травня.
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Отличное решение. Сэкономить под миллион долларов на сидениях - молодцы.
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Транспортировка не стОит миллион долларов. Все сидения в 2-3 фуры поместятся.
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В наше время? Так? По табличкам? Решил рискнуть и набрал... Не скажу где! Волшебное слово - "Печерск" и вот, что из этого получилось.

Печерск

Виталий, обратите внимание, на такие технологии, а не таблички в их прямом смысле.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве появятся указатели адресов с латинской транслитерацией. Мы тестируем новый вид табличек, - Кличко. ВИДЕО
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