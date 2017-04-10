 Военные действия возле предприятий у линии разграничения несут серьезную экологическую угрозу, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский на Facebook.
"В Донецкой области ряд предприятий сегодня продолжают работать на линии разграничения. Например, Донецкая фильтровальная станция, фенольный завод возле Торецка, Авдеевский коксохим и фермы "Бахмутского аграрного союза" (БАС) возле Новолуганского. Военные действия у этих предприятий несут еще и серьезную экологическую угрозу, поскольку отсутствие доступа к обслуживанию их объектов или обстрелы могут привести к тяжелым экологическим последствиям не только для области, но и для всего региона. Например, прорыв шламонакопителей фенольного завода или разрушение дамбы отстойников БАСа приведут к изливу опасных стоков и попаданию их в бассейн Северского Донца. От этого пострадает не только Донетчина и Луганщина, но и смежные области России, а также бассейны Азовского и Черного морей", - пишет он.
"Сегодня с Ириной Геращенко и Марией Ионовой встретились с руководителями этих предприятий. Депутаты хотели получить максимально полную информацию из "первых рук". Они хорошо понимают серьезность угрозы и будут выносить эти вопросы на уровень международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности. А также будут контролировать, чтобы эти вопросы были в центре внимания переговорной группы по Донбассу". - добавил чиновник.
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Амінь)))...
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У него когти монтера уже под столбом лежат.
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То руины говорят...(с)
Відволікай далі, Жебраковсѣкий....
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А по факту нет никаких "линий разграничений", есть линия фронта, а предприятия работают в глубоком тылу где все угрозы минимизированы. У нас нет войны, за "линией разграничения" трудятся бизнес -партнеры... то нах тогда такие новости от жебривских и Ко?
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ТЫ - эколог рыговский .
На Восточном фронте каждый Божий День погибает наш лучший Генофонд !
Патриоты Украины .
И раненых по 5 -15 молодых Воинов.
И тогда поправившись в госпиталях Днепра - Харькова и Львова с
Литвой и Германией они понесут вас не уважаемых с ДоннБасса до границ ЕС на вилах.
Ожидайте !
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http://censor.net.ua/forum/910039/za_sutki_v_zone_ato_5_ranenyh_i_dvoe_pogibshih_voinov_vrag_48_raz_otkryval_ogon_shtab/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63363523
За сутки в зоне АТО 5 раненых и двое погибших воинов, враг 48 раз открывал огонь, - штаб
Ситуация в районе проведения АТО обостряется, количество провокационных обстрелов наших позиций - увеличивается.
в районе проведения АТО обостряется, количество провокационных обстрелов наших позиций - увеличивается.
Вася Грищенко 9da0ae8d
"Циничные барыги этого и добиваются.
Когда цвет нации будет убит или покалечен во время "Минского преремирия №" можно совершенно не боятся, что их майданут после очередного повышения "тарифов", введения "абонплаты на воздух", или вскрывшегося "слепого панамского траста".
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