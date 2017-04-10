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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 1 030 взрывов в Донецкой области и 442 - в Луганской 7-9 апреля

Миссия ОБСЕ зафиксировала 1 030 взрывов в Донецкой области и 442 - в Луганской 7-9 апреля Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 1 030 взрывов в Донецкой области и 442 - в Луганской 7-9 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в понедельник, передают Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня между вечерами 7 и 8 апреля, в том числе около 500 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 410 взрывов) и уменьшение между вечерами 8 и 9 апреля, в том числе около 120 взрывов по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом", - сказано в нем.

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Отмечается, что большинство взрывов были зарегистрированы в районе донецкого аэропорта, Авдеевки, Ясиноватой и в районе Светлодарска и Дебальцево.

В Луганской области миссия зафиксировала 350 взрывов 7 апреля, 12 взрывов 8 апреля и 80 взрывов 9 апреля.

Миссия наблюдала за новыми местами соприкосновения, вызванными артиллерийским обстрелом и стрельбой в районе разъединения в Станице Луганской, а также в Сокольниках и Новозвановке.

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Кроме того, миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

Миссия продолжала наблюдать наличие неразорвавшихся боеприпасов вблизи контрольно-пропускных пунктов.

СММ посетила 4 пограничные области, которые в настоящее время не контролируются правительством, вблизи Изваринского, Краснодарского и Леоновского районов.

Миссия не отметила никаких изменений и сообщает о спокойной ситуации на блокаде у Бахмута и Горского.

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Луганская республика отстает. КОЗЛОМОРДЫЕ ИМ МЕНЬШЕ СНАРЯДОВ ДАЮТ.
Ахметке больше дают!
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кацапи, шоб у вашего бидла на расії таке було як на Донбасі!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 1 030 взрывов в Донецкой области и 442 - в Луганской 7-9 апреля
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