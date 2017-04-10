 Международный суд ООН огласит решение по обеспечительным мерам в деле между Украиной и РФ 19 апреля

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте инстанции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Интерфакс-Украина.
Заседание пройдет в Гааге. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины проходят 6-9 марта 2017 года. Украина представит аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: " Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: " Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: " Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: " Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: " Это все очень напрягает Москву ".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: " Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
По данным украинской стороны, решение о введении временных мер в отношении РФ может быть принято Международным судом ООН до конца апреля.
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.....томогавки - демонстрация силы и не более...... воевать с расшей на территории Сирии Америка не будет и ХУ.ЛО это знает и потому не парится.....
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"Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу. Прямую трансляцию с внеочередного заседания верхней палаты парламента вел телеканал «Россия 24».
Перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и по международным делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего.
За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."
Как ты думаешь , почему не ввёл?
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...... санкции мгновенно не вводят(как и войска), есть процедура и она требует времени, но перед тем, как - было серьёзнейшее дипломатическое давление на Кремль , и если бы пошло по худшему сценарию, то санкции для расши были бы на порядок серьёзнее и соответственно последствия от них.....
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.......продолжать дискуссию далее не вижу смысла.........
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суд такого признавать не будет: ведь тогда рашка спонсор терроризма, а это очень серьезно.Пострадает бизнес, возникнет угроза эскалации...
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в одну камеру подельников
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После неудачных попыток втолкнуть оккупированные территории Донбасса в Украину на условиях РФ Кремль принялся реализовывать новую тактику относительно так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом рассказал член-корреспондент Королевского института международных отношений (Chattam House) Джеймс Шерр.
Он подчеркнул, что РФ на протяжении последних двух лет неоднократно нарушала ключевые положения "минских договоренностей", а сейчас Кремль "Минск" фактически убил. Эксперт обратил внимание, что в ОРДЛО был введен рубль, были захвачены украинские предприятия, а документы так называемых ДНР-ЛНР были признаны Кремлем.
"Это значит, что стратегия России изменилась. Россия уже проехала "Минск". Стратегией было с помощью "Минска" сделать так, чтобы Берлин, Париж и Вашингтон заставили Украину интегрировать ОРДЛО на условиях, которые бы уничтожили украинский суверенитет. Это не сработало", - говорит Шерр.
По его словам, также провалились попытки спровоцировать силы АТО. Эксперт высказал мнение, что РФ начала действовать по абхазскому сценарию, когда стратегия основывается на разделении.
Шерр говорит, что сейчас Путин создал ситуацию, когда власти Украины официально ввели блокаду ОРДЛО, что вызовет экономический ущерб для Украины.
Эксперт отметил, что влиятельные люди внутри Украины понимают, что попытка найти альтернативу в этом вопросе на самом деле будет на руку Кремлю: "И это призвано, конечно же, дестабилизировать нынешнюю систему власти внутри Украины".
Он полагает, что таким образом Путин пытается разрушить все в Украине. Шерр подчеркнул, что такой сценарий действительно может быть реализован, поскольку за три года войны в Украине не внедрили реальную национальную энергетическую стратегию. Эксперт считает, что Украина в первую очередь должна сосредоточиться на решении энергетических проблем, а не на спасении "Минска".
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