 В Украину под видом российского могут завезти антрацит из "национализированных" шахт, - СМИ

Россия заинтересована в поставках в Украину антрацита с "национализированных" шахт, ранее принадлежавших украинским компаниям.
"Я крайне удивлюсь, если по ходу топливной кампании будет менее десятка попыток (с поддержкой ответственных чиновников) завезти и российский уголь", - пишет в своей статье журналист Игорь Маскалевич для еженедельника "Зеркало недели"
"Донецкий антрацит исчез как минимум надолго, а где брать остальное топливо для шести работающих на этом угле тепловых электростанций, представить трудно", - говорится в материале.
Издание отмечает, что теперь нужно все перестраивать буквально на ходу. В текущем году, в соответствии с действующим балансом, энергетикам понадобится импорт 5,6 млн т угля. Примерно 800 тыс. т - польское газовое угля, остальные - антрацит через морские порты. "Это в семь раз превышает импорт энергетического угля в прошлом году. Львиную долю - около 5 млн т - планируют купить во втором полугодии 2017-го", - пишет журналист.
По мнению Маскалевича, Россия заинтересована в поставках в Украину антрацита с "национализированных" шахт, ранее принадлежавших украинским компаниям.
"Большая часть угледобычи ОРДЛО еще недавно платила налоги именно в Украине. В Белокаменной же стремятся максимально сократить размер дотаций на "Л/ДНР". Так что перекладывание шахт под подчинения Донецке и Луганске напрашивалось давно, особенно наблюдая близкую к стопроцентной зависимость Украины по антрациту"- отмечает автор.
Как отмечали СМИ, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает необходимым запретить импорт антрацитового угля из России. Он объяснил: есть данные о том, что антрацит из неподконтрольных территорий Донбасса будет направляться в Ростовскую область РФ, а оттуда по более высокой цене поставляться в Украину.
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Украина может обойтись без угля с оккупированных территорий, - директор компании "Энергетические ресурсы" Фаворов(76)
Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити, - Казанский. ФОТО(129)
На "Азовстали" опровергают информацию о поставках угля из ОРДЛО в Украину(58)
Нам необходимо наконец сформировать собственную стратегию модернизации украинских шахт, - Гройсман(30)
Эпоха Путина закончилась – политолог(0)
Минэнергоугля ожидает первые поставки импортного антрацита до мая, - замминистра Карп(21)
Украина с начала года получила 1,7 млн тонн угля с оккупированных боевиками территорий, - Минэнерго(46)
оккупированных территорий - это финт ушами брехливой власти, с целью
перехватить инициативу. Реальной блокады не будет!...
Как, вероятно, это имеет место и в Крыму...
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ТЫ палку ПЕРЕГИБАЕШЬ!!!!
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а чо ты ни разу не сделала замечаний тем,кто изощряется над фамилиями государственных деятелей украины?многие тз них всенародно избранные...опять двойные стандарты?
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разворовывались местной мафией. С оккупацией ничего не изменилась. Украина
продолжает разворовываться через Донбасс, при этом оффшорная власть в доле с
террористами. Украинцы оплачивают террористам энергию и коммуналку (нашим
людям). И вдруг блокада нарушила эту идиллическую стабильность... Петя и
подельники будут делать все, чтобы эту идиллию восстановить... Рыба гниет с головы... и воняет...
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Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне нового кредита в $1 млрд
Об этом заявил вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко, передает БЕЛТА.
Соответствующее соглашение, по словам Семашко, было достигнуто в ходе переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 3 апреля. В рамках соглашения для Беларуси будет возобновлено кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.
"Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн - итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить", - сказал Семашко.
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Могут? Бу-га-га, ребята вот Вы наивные. На 99% уверен, что давно уже завозится, с первых дней блокады.
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НЕ зміг подужати нас Вовка,
Котрого ще хуйлом зовут -
Вони знайшли другого вовка
Й надіються, шо нам капут.
Куй там, вовчата пѢздуваті
Й барига, шо поймав звізду,
Пайдуть в пѢзду. Без абонплати.
Та й просто так пайдуть в пѢзду.
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Украина возобновила поставки российского...
24tv.ua›ru/ukraina_vozobnovila…szhizhennogo_gaza…
Украина возобновила поставки российского сжиженного газа, - СМИ. ... Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 10 апреля дала временное разрешение на отгрузку сжиженного газа на украинский рынок.
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А это уже совсем другое дело)
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И тишина...
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Дрова, солома, мазут уголь -антрацит, так и напрашиваются. А модернизация, замена, мысли и желание? А как у этого Маска Илона, так - получается? Он, что супер-человек? Обычный с мыслями и головой.
ТЕСЛА НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАКАЗЫ НА СОЛНЕЧНУЮ ЧЕРЕПИЦУ SOLAR ROOF В АПРЕЛЕ (ВИДЕО)
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И вот здесь логика заканчивается. Во-первых, в процессе расследования и публичных баталий выявится одна неприятная деталь - то, что называют «Роттердамом+» не имеет отношения к формированию тарифов на электроэнергию для населения! Окажется, что весь сыр-бор не про людей, а про тарифы для небытовых потребителей. Ибо график повышения тарифов для населения регулируется совсем другим документом - постановлением НКРЭКУ от 26 февраля 2015 года «Об установлении тарифов на электроэнергию, которая отпускаются населению». Медийных ресурсов у Банковой достаточно, чтобы донести эту простую информацию до избирателей и отпозиционировать «роттердамоборцев» лоббистами олигархов.
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Индекс API2 является средним арифметическим значе-нием котировки СИФ ARA.
Цены на уголь в портах Северо-Западной Европы (CIF ARA) - это и есть Ротердам. Плюс доставка в Украину.
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И нам это толкают как нормальность!!!Закуп у кацапов толкают как нормальность!!!
Я точно гражданин Украины?Не африканских людоедов?
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