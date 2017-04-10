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Все про:Россия (69847) уголь (648)

 В Украину под видом российского могут завезти антрацит из "национализированных" шахт, - СМИ

СМИ предполагают, что чиновники ищут способы, как переправить в Украину уголь из заблокированного ОРДЛО

Россия заинтересована в поставках в Украину антрацита с "национализированных" шахт, ранее принадлежавших украинским компаниям.

"Я крайне удивлюсь, если по ходу топливной кампании будет менее десятка попыток (с поддержкой ответственных чиновников) завезти и российский уголь", - пишет в своей статье журналист Игорь Маскалевич для еженедельника "Зеркало недели"

"Донецкий антрацит исчез как минимум надолго, а где брать остальное топливо для шести работающих на этом угле тепловых электростанций, представить трудно", - говорится в материале.

Издание отмечает, что теперь нужно все перестраивать буквально на ходу. В текущем году, в соответствии с действующим балансом, энергетикам понадобится импорт 5,6 млн т угля. Примерно 800 тыс. т - польское газовое угля, остальные - антрацит через морские порты. "Это в семь раз превышает импорт энергетического угля в прошлом году. Львиную долю - около 5 млн т - планируют купить во втором полугодии 2017-го", - пишет журналист.

По мнению Маскалевича, Россия заинтересована в поставках в Украину антрацита с "национализированных" шахт, ранее принадлежавших украинским компаниям.

"Большая часть угледобычи ОРДЛО еще недавно платила налоги именно в Украине. В Белокаменной же стремятся максимально сократить размер дотаций на "Л/ДНР". Так что перекладывание шахт под подчинения Донецке и Луганске напрашивалось давно, особенно наблюдая близкую к стопроцентной зависимость Украины по антрациту"- отмечает автор.

Как отмечали СМИ, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает необходимым запретить импорт антрацитового угля из России. Он объяснил: есть данные о том, что антрацит из неподконтрольных территорий Донбасса будет направляться в Ростовскую область РФ, а оттуда по более высокой цене поставляться в Украину.

Также читайте: До середины апреля остановятся Змиевская и Криворожская ТЭС, - "Укрэнерго"
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Так называемая "государственная блокада"
оккупированных территорий - это финт ушами брехливой власти, с целью
перехватить инициативу. Реальной блокады не будет!...

Как, вероятно, это имеет место и в Крыму...
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Потрібно блокувати всі колії які йдуть в РФ!
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а блохада парасюкой и насинням-финт чем был?
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А ты не имеешь МОРАЛЬНОГО права изощрятся фамилиями ((((( Хотела бы я посмотреть тебя НА ЕГО МЕСТЕ в ФЕВРАЛЕ 2014!!!!!!
ТЫ палку ПЕРЕГИБАЕШЬ!!!!
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ты кого в виду имеешь?гришина шоле?так я его фамилию не упоминал.
а чо ты ни разу не сделала замечаний тем,кто изощряется над фамилиями государственных деятелей украины?многие тз них всенародно избранные...опять двойные стандарты?
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при чем тут Гришин? Если речь об Парасюке была ((
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Уже все ТЭС поставали, а вам все не имется
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Бариги інакше не можуть. Торгівля на крові? Ну й що?! Головне - надприбудки. Жити по-новому.
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Шахты платили налоги ?????? С какой сосны упал автор ?????
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То что завезут в этом нет никаких сомнений.Будет видно наглядно по цифрам импорта
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Донбасс стабильно выкачивал из Украины миллиарды, где они
разворовывались местной мафией. С оккупацией ничего не изменилась. Украина
продолжает разворовываться через Донбасс, при этом оффшорная власть в доле с
террористами. Украинцы оплачивают террористам энергию и коммуналку (нашим
людям). И вдруг блокада нарушила эту идиллическую стабильность... Петя и
подельники будут делать все, чтобы эту идиллию восстановить... Рыба гниет с головы... и воняет...
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А Порашенко направил поздравление куда следует?...
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​Лукашенко выбил у Путина крупный кредит для Беларуси

Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне нового кредита в $1 млрд
Об этом заявил вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко, передает БЕЛТА.
Соответствующее соглашение, по словам Семашко, было достигнуто в ходе переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 3 апреля. В рамках соглашения для Беларуси будет возобновлено кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.
"Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн - итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить", - сказал Семашко.
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Потому и гибридная война, что у нас гибридная власть во главе с гибридным президентом.. Наш баражный петя эту гибридность ещё сильнее в ответе, чем кацапский Вова.
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"В Украину под видом российского могут завезти антрацит из "национализированных" шахт."

Могут? Бу-га-га, ребята вот Вы наивные. На 99% уверен, что давно уже завозится, с первых дней блокады.
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так и будет, большенство активов рыжего в дыре, надо кончать с этим гудком, по хорошему тут не выйдет, он будет лугандонить , вся его империя завязана в круг
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Я скажу за абонблятьплату

НЕ зміг подужати нас Вовка,
Котрого ще хуйлом зовут -
Вони знайшли другого вовка
Й надіються, шо нам капут.

Куй там, вовчата пѢздуваті
Й барига, шо поймав звізду,
Пайдуть в пѢзду. Без абонплати.
Та й просто так пайдуть в пѢзду.
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І - що???.................. Під виглядом "африканського" вже завозили.
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аха-ха-ха :D
Украина возобновила поставки российского...

24tv.uaru/ukraina_vozobnovila…szhizhennogo_gaza…

Украина возобновила поставки российского сжиженного газа, - СМИ. ... Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 10 апреля дала временное разрешение на отгрузку сжиженного газа на украинский рынок.
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Не подменяйте понятия. Это не сжиженный, это спижженный газ)
А это уже совсем другое дело)
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Антрацит в первую очередь нужен для коксовых батарей,причем тут ТЭЦы?
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А над коксовыми батареями коксовые подоконники.
И тишина...
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для рошеновских барыжных батарей и антрацит и кокс и все что приносит в его карман копейку в первую очередь-остальное ему до лампочки ,и он даже над этим не думает..
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журналист Москалевич слышал звон,да не знает где он.
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а я крайне удивлюсь если этот журналист не постит свои статейки на электричестве с российского ядерного топлива. Позор журналисту!!!
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"Так что перекладывание шахт под подчинения Донецке и Луганске напрашивалось давно, особенно наблюдая близкую к стопроцентной зависимость Украины по антрациту"- отмечает автор..."
Дрова, солома, мазут уголь -антрацит, так и напрашиваются. А модернизация, замена, мысли и желание? А как у этого Маска Илона, так - получается? Он, что супер-человек? Обычный с мыслями и головой.

ТЕСЛА НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАКАЗЫ НА СОЛНЕЧНУЮ ЧЕРЕПИЦУ SOLAR ROOF В АПРЕЛЕ (ВИДЕО)
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Сейчас кацаКрысы Путлерские начнут выть что тони спасители Украины и прочую хрень..
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Только дебил не понимает, что обоснование повышения цены электроэнергии, как для населения, так и для небытовых потребителей, как раз заложено в формуле Ротердам +.. Еще автор вонючей статейки пудрит мозги рассказывая про индекс API2, по которому реально рассчитывается стоимость угля для Украины.

Индекс API2 является средним арифметическим значе-нием котировки СИФ ARA.

Цены на уголь в портах Северо-Западной Европы (CIF ARA) - это и есть Ротердам. Плюс доставка в Украину.
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сезон газа и угля закончился в мире,с 2018 года этот продукт и нах.. никому не нужен будет..
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Конечно! Все металлургические заводы можно закрывать до следующего сезона.
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Привет Парасюку и Сэменченку...блокадники зачуханные
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А напомните, какая страна занимает 2-е место по добыче угля, в разы опережая Рашку? Уж не США ли? Вот ведь не прислушиваются к Вашему авторитетному мнению буржуи заокеанские
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Это 3,14здец!!!
И нам это толкают как нормальность!!!Закуп у кацапов толкают как нормальность!!!
Я точно гражданин Украины?Не африканских людоедов?
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Тем временем Китай с 7 469 шахтам уже закрытым за последние 4 года,добавят к закрытию еще почти 9 000 шахт..Китайцы явно что то придумали...
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Для бизнесмена Порошенко главное это результат финансовый, для президента Порошенко главное это быть хорошим для тех, кто может обеспечить ему этот финансовый результат. Если в поставках угля из росии он увидит личную финансовую выгоды, то даст добро на поставку этого угля, даже если его будут поставлять не из ордло, а из пекла. А для манитуляции общественным мнением он задействует свой уже проверенный механизм, объявит о прекращении поставок угля, а сам спрятавшись в ракушку будет наблюдать, как то там, то тут будут всплывать составы из руским углем, а его окружение будет делать удивленные глаза и заявлять, что это фейки.
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Сжиженный газ в Украину поставлять может только Витя Ведмедчук,кум Путлера...,а куда ему бедолашному бабло сливать?
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РАБссия под санкциями на энергетическом рынке мира, включая Роснефть и ГрязьПром Пургамёты....
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Да не берите вы и российский и тогда не попадет ...
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А почему деньги для закупки импортного антрацита не потратить на перепрофилирование ТЭЦ на газовый УКРАИНСКИЙ УГОЛЬ?
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Кто б сомневался. Такую кучу угля в РФ не растворишь. Больше удручает, что так и не переоборудуют энергоблоки под дешевые и профицитные газовые угли. Грося, шоп ты подавился разом с Насаликом.
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"Линия разграничения" неправильный термин касательно межгосударственной российско-украинской ( одной аннексии Крыма достаточно ) войны. Как впрочем и термин "АТО" не верен в таком случае. По международным и украинским законам мы имеем дело с Внешней агрессией а НЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНОЙ В УКРАИНЕ поэтому и терминология должна не вводит в заблуждение.﻿
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украину под видом российского могут завезти антрацит из "национализированных" шахт, - СМИ
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