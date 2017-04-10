 Каждый дипломат должен соблюдать закон, - МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"МИД обрабатывает имеющиеся материалы по данному инциденту. Однако каждый дипломат должен соблюдать законодательство страны пребывания. По результатам анализа будем предпринимать меры дипломатического характера", - сказала спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Как сообщалось ранее, 9 апреля сотрудник российского посольства в Украине был задержан в Киеве патрульной полицией за вождение в нетрезвом виде автомобиля с дипломатическими номерами.
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Мужчина погонял на Ferrari по торговому центру в Москве
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"Это исключительно для приличного общества, никакими библиотеками и книгами не испорченного", "в память моторолы",
"Обезян" возле Крупской... Порой жизнь сама подсказывает ответы", "задолбали со своим мотороллой", "самоирония или неумение пользоваться гугл-переводчиком?", "типа курильня для камуфлеванных обезьян?", - издеваются над названием и оформлением заведения пользователи в своих комментариях.
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Вечный зов раднога Края...
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