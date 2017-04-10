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Все про:МИД (4016) посольство РФ (289) пьянство (728) Россия (69847) Беца (122)

 Каждый дипломат должен соблюдать закон, - МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ

Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по имеющимся в их распоряжении документам по инциденту с задержанием за вождение в нетрезвом виде российского дипломата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"МИД обрабатывает имеющиеся материалы по данному инциденту. Однако каждый дипломат должен соблюдать законодательство страны пребывания. По результатам анализа будем предпринимать меры дипломатического характера", - сказала спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщалось ранее, 9 апреля сотрудник российского посольства в Украине был задержан в Киеве патрульной полицией за вождение в нетрезвом виде автомобиля с дипломатическими номерами.
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Кацапских ебламатов это не касается. Свиньи они.
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Рашкованы обычно слегка бухие...Это их обычное состояние.По праздникам напиваются до поросячьего визга. Вот тогда говорят про себя "Слегка выпил"
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Задолбали со своим "моторолой": сети позабавило название нового заведения в Донецке

"Это исключительно для приличного общества, никакими библиотеками и книгами не испорченного", "в память моторолы",
"Обезян" возле Крупской... Порой жизнь сама подсказывает ответы", "задолбали со своим мотороллой", "самоирония или неумение пользоваться гугл-переводчиком?", "типа курильня для камуфлеванных обезьян?", - издеваются над названием и оформлением заведения пользователи в своих комментариях.

Каждый дипломат должен соблюдать закон, - МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ - Цензор.НЕТ 7222
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Та да... ДипловМАТичиская девственность ...ойц...недодоторканність...
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Правильно. Не могут же подчиненные лаврова и захаровой быть красивее их
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Дипломаты это и так знают. А не гопники, которые к дипломатии отношения не имеют.
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Хер удивлюсь,если завтра "наш" печёрский суд присудит выплатить кацапам материальный ущерб этак 10 лимонов баксов!Но так как у нас с судами полная жопа,их дажэ выплатят,но потом хер найдут виноватого,и будут разбираться как такое могло произойти!Это по нашему
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Та ну - русишг и трезвый??? Надо принимать во внимание генетику, всей таки. Тобишь, самим ездить запретить, приставить к каждому водителя с правого сектора или ещей откудатъ, заадно поменьше шпийонить и гадить будутъ.
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Мильдоний, Алкоголь, Боярышник, Сталагмиты и слава на весь мир....,такова кацаПсинская доля...
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да чтоб моя Анфиска? да ни в жЫсть,сказал Кирьян Инютин и пошел стаскивать с сеновала Анфиску от Федьки молочнага сваго братана..
Вечный зов раднога Края...
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....пьяные...русские...дипломаты...интересно, почему меня это не удивляет, а ???
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Ну... один український дипломат у середині 2000-х злається у Таїланді йо*нув борт у борт тачку місцевого громадянина. Заблокував двері і відмовився давати пояснення. Я знаю його дружину - була великою шанувальницею януковича і зневежливо розмовляла з майданівцями-2004. Після згаданого ДТП того рига вислали додому.
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"Линия разграничения" неправильный термин касательно межгосударственной российско-украинской ( одной аннексии Крыма достаточно ) войны. Как впрочем и термин "АТО" не верен в таком случае. По международным и украинским законам мы имеем дело с Внешней агрессией а НЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНОЙ В УКРАИНЕ поэтому и терминология должна не вводит в заблуждение.﻿
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пидарассы авакова знают кого отпускать а кого нет...https://ok.ru/video/8986494434
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКаждый дипломат должен соблюдать закон, - МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ
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