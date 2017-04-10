 США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности, - Тиллерсон

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Мы вновь посвятим себя цели привлекать к ответу любого, кто совершает преступления против невинных людей где-либо в мире", - заявил он в понедельник, 10 апреля, выступая перед журналистами в итальянской горной деревне Сант'Анна-ди-Стаццема, ставшей в 1944 году местом жестокой расправы подразделений СС над местными жителями.
Заявление Тиллерсона прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел G7 в Тоскане, а также спустя три дня после авиаудара США по сирийской военной базе Шайрат. Как отмечает агентство Reuters, европейские участники встречи в Италии надеются получить от Тиллерсона разъяснения касательно дальнейшей стратегии Вашингтона по Сирии.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились. ВИДЕО(95)
Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times(190)
Госсекретарь США Тиллерсон разочарован реакцией России на удар по сирийской авиабазе(237)
США просят Кремль предоставить версию РФ о химической атаке в Сирии, - Тиллерсон(82)
С вылетом "Томагавков" начался новый этап мирового передела(0)
США ведут подготовку по формированию коалиции для ухода Асада, - Тиллерсон(160)
США призывают Иран и Россию повлиять на Асада, - Тиллерсон(45)
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а все оттого что земля круглая оказалась..
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Путин отменил отмененную Тиллерсоном с ним встречу.
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву предложит российскому президенту Владимиру Путину убрать свои войска из Сирии о прекратить оказывать поддержку Башару Асаду в обмен на возвращение в "Большую семерку" (по сути превратив ее обратно в "Большую восьмерку").
Об этом пишет издание The Telegraph.
Отмечается, что если Путин не согласится на указанные условия, то в отношении России введут новые санкции.
Напомним, Тиллерсон должен прибыть в Москву 12 апреля для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В частности, на данной встрече будет обсуждаться ситуации в Украине.
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Никто не станет приглошать назад опущенного ублюдка и его поганую страну.
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Ой бл... Де ж ви такі беретеся??
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США не сможет успешно бороться с преступлениями против человечности, пока террорист №1 сидит в кремле.
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Так, преступления против человечности - это преступления, которые наносят вред человеку - здоровью, благосостоянию, чести. Они принадлежат к криминальным и караются законом. Это убийство, доведение до самоубийства, побои, пытки, неоказание помощи лицу в опасности, незаконное лишение свободы, захват заложников, торговля людьми, эксплуатация детей, изнасилование, развращение несовершеннолетних.
Преступления против человечества несут угрозу не конкретному человеку, а человеческому сообществу, окружающей среде, нарушают правила человеческой совместной жизни. Они наказываются не только законами данной страны, но и международным законодательством. Это пропаганда войны, планирование и ведение войны, применения оружия массового уничтожения, пиратство, хулиганство на улице, надругательство над могилой, жестокое обращение с животными, загрязнение окружающей среды, создание преступной организации, бандитизм, террористический акт".
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Дальше бы так ,, только не останавливаться на полпути . !!
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http://www.ua-reporter.com/novosti/182144
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Доведення життя до Геноциду Нації - це також злочин проти людяності !!
Порушення Конституції , збудувавши собі Державу в Державі - це також злочин проти людяності !!!
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5 ч ·
Три года - одно и то же.
Каждые три месяца на протяжении трех лет у нас вылазят "военные эксперты" и давай причитать, заламывая руки - "Мир в миллиметре от Большой войны.. Апокалипсис приближается..и тд.".
Вот давно не было.. и опять).
Великая тройка - Сирия, Иран и РФ плюс Хезболла сделали "страшное" заявление. И весь мир "содрогнулся" и понеслось по ФБ..
Я писал уже несколько таких постов. Скриньте и этот - через год проверим.…
Это просто невозможно, ибо это невозможно никак. Вообще никак.
С кем воевать? Кому воевать?
Россия.
Экономика уверенно движется в пропасть, а воевать со всем миром стоит денег и немалых. Санкции регулярно вводятся. На каждой встрече с Западом РФ просит слезно их снять.
Про армию и ядерное оружие, которое обслуживалось последний раз при СССР, просто молчим - видели легендарный поход Кузи.
Логистика.
Сирия не граничит с РФ. Все нужно везти по морю. Стоит Турции перекрыть Босфор и что дальше?
Иран.
Иран немного вякает в надежде, что США предложит им снизить градус и за это не отменит сделку Обамы - снятие санкций-ядерная программа. Плюс к этому - у Ирана не та армия.
Сирия.
Здесь вообще говорить нечего. Армии нет как таковой. Есть немного старого советского-российского оружия и сброд наемников. Эта армия не контролирует и трети Сирии.
Теперь смотрим кто на противоположной стороне.
США, Великобритания, Франция, Израиль, Турция и Саудовская Аравия. Это самые сильные военные державы мира. Каждая из них! в одиночку уничтожит эту тройку за три дня. Это милитари монстры.
США имеют логистику- базы вокруг театра. Авианосцы для много-многократного преимущества в воздухе. Крылатые ракеты на эсминцах.
Великобритания и Франция - одни из лучших флотов НАТО.
Израиль, Турция и Саудовская Аравия - вокруг Сирии и Ирана и только ждут команду. Сами знаете их военную мощь, их умение и желание.
И можно еще очень много чего писать. Но зачем?
Как можно воспринимать всерьез кремлевские методички про Апокалипсис?
Не забывайте также, что все деньги российской верхушки - в западных банках. Вся недвижимость - там же. Жены, дети, шоппинг, любовницы, медицинское обслуживание - тоже там. С кем воевать тогда?
Всё, что они могут, - мелкие пакости, провокации, террор и тд. Шантаж, блеф, торг. Всё, как учил Ленин.
Выдыхайте.
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все эти деньги, жёны, дети, любовницы, недвижимость - всё на Западе, но должно сослужить службу ЕЩЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ !!!
а иначе - ЗАЧЕМ ЖЕ ???!!!
Боже, какой контраст с усатым горцем в сапогах...
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пуск ракеты по МН-17 преступление против человечности?
вован, готовь анус
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=============
Хуйло поняло, что шутки кончились.
Пошла зачистка следов его преступлений.
То кацапский самолет разбомбил больницу, где были жертвы атак химическим оружием и все документы по погибшим.
То вдруг сегодня в своей машине был подорван непосредственный исполнитель химической бомбардировки - полковник сирийских ВВС Юсуф Хасури. И никто не взял на себя ответственности за этот взрыв.
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