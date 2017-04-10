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Все про:Сирия (2325) США (12324) Тиллерсон (47)

 США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности, - Тиллерсон

Соединенные Штаты намерены бороться во всем мире с теми, кто совершает преступления против человечности.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Из графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки"

"Мы вновь посвятим себя цели привлекать к ответу любого, кто совершает преступления против невинных людей где-либо в мире", - заявил он в понедельник, 10 апреля, выступая перед журналистами в итальянской горной деревне Сант'Анна-ди-Стаццема, ставшей в 1944 году местом жестокой расправы подразделений СС над местными жителями.

Заявление Тиллерсона прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел G7 в Тоскане, а также спустя три дня после авиаудара США по сирийской военной базе Шайрат. Как отмечает агентство Reuters, европейские участники встречи в Италии надеются получить от Тиллерсона разъяснения касательно дальнейшей стратегии Вашингтона по Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декламирование мантр об уходе Асада не приближает к урегулированию в Сирии, - Песков

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Вот, и нужно помочь Украине в борьбе против нелюдей на Донбассе и в Крыму.
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уже даже комсомольцы тролят путина.
а все оттого что земля круглая оказалась..
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А что этот малагасиец, уже не тренирует цска? Только не надо говорить, что это другой малагасиец из Антан
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Путину предложат возвращение в G7 в обмен на уход из Сирии - The Telegraph

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву предложит российскому президенту Владимиру Путину убрать свои войска из Сирии о прекратить оказывать поддержку Башару Асаду в обмен на возвращение в "Большую семерку" (по сути превратив ее обратно в "Большую восьмерку").
Об этом пишет издание The Telegraph.
Отмечается, что если Путин не согласится на указанные условия, то в отношении России введут новые санкции.
Напомним, Тиллерсон должен прибыть в Москву 12 апреля для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В частности, на данной встрече будет обсуждаться ситуации в Украине.
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The Telegraph уважаю, но статья явно хромает. Автор предположения об обмене Сирии на вхождение в G8 в статье не называется. Кроме того, нужно понимать, что ху№ло поставил очень многое на Асада, и уйдя из Сирии добровольно, он потеряет не только влияние на весь Ближний Восток, но и ватники могут не понять. сирияНаш - это ведь мантра сейчас.
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Это лишь домыслы.
Никто не станет приглошать назад опущенного ублюдка и его поганую страну.
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Та нєє. В любому хокку згадується Фудзіяма і сакура.)))
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20 процентів все ж залишають для фантазії-наприклад: вітер жене похмурі хмари-але жирний карась незворушно дрімає собі на дні ставка
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Служила люба хуйлу верно-соколик поэтессой был!
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Ху№ло - террорист №1 в мире.

США не сможет успешно бороться с преступлениями против человечности, пока террорист №1 сидит в кремле.
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Ага, а потом объясни также Кримеабандере. А я посмеюсь.
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Молодцы! Даю подсказку больше преступлений чем )(уйло против человечности не кто не сделал.
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Американцы ! Нас тут один недочеловек задолобал. Обманывает и убивает.Помогите ради праздника.
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Тролики , вы уже пьесы разыгрываете в комментах ? Чудно !
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В Екатеринбурге горит завод выпуску беспилотников.
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это хорошо...надо бы еще поджечь фабричку по выпуску пилотов
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с чего ты решил ,что она моя любимая?только потому ,что ты ее ненавидишь немотивированно?так то твои проблемы
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Надо понять, что "человечность" - это положительные человеческие качества, присущие каждому. Доброта, скромность, порядочность. Она проявляется в стремлении помочь, любви к человеку, уважении к нему. А "человечество" - это все люди на земле, человеческое сообщество.
Так, преступления против человечности - это преступления, которые наносят вред человеку - здоровью, благосостоянию, чести. Они принадлежат к криминальным и караются законом. Это убийство, доведение до самоубийства, побои, пытки, неоказание помощи лицу в опасности, незаконное лишение свободы, захват заложников, торговля людьми, эксплуатация детей, изнасилование, развращение несовершеннолетних.
Преступления против человечества несут угрозу не конкретному человеку, а человеческому сообществу, окружающей среде, нарушают правила человеческой совместной жизни. Они наказываются не только законами данной страны, но и международным законодательством. Это пропаганда войны, планирование и ведение войны, применения оружия массового уничтожения, пиратство, хулиганство на улице, надругательство над могилой, жестокое обращение с животными, загрязнение окружающей среды, создание преступной организации, бандитизм, террористический акт".
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предлагаю начать с клиента с погонялом хуйло
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Акцентую увагу шановного товариства,що мало місце повторне показове бомбардування Ідлібу "не хімічною" зброєю.Схоже на порошенківське сцикунське "дати по зубам" замість знищити джерело небезпеки.
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"Мы вновь посвятим себя цели привлекать к ответу любого, кто совершает преступления против невинных людей где-либо в мире", - невинных людей нет нигде.
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невинные-это те,кого наказывают не за конкретные проступки-а огульно,просто шоб другие боялись
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Опять таки это Ваша формулировка, ведь говорилось вообще о невинных. Как и огульно говорилось о борьбе со всеми преступлениями против человечности, а не конкретно.
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Пизд..ц к скрепноголовым подкрался незаметно
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в таком случае "томагавков" маловато будет...нужно кое-что посовременнее и мощнее...
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Последние несколько дней Америка только радует .. !!! .
Дальше бы так ,, только не останавливаться на полпути . !!
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Траммпушка,миленький,поборись будь ласочка с коррупцией в УКРАИНЕ,ну ооооочень надо !
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Томагавки по Конча-Заспе? Только там 59 ракет будет мало.
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ты только закат солнца вручную олежек можешь сделать...
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"США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности" - Тиллерсон, начинайте с Яценюка. - Экономист рассекретил все факты геноцида Яценюка против своего народа.
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Полтора гуда назад....этот экономист чего то рассекретил...а что не сказал.... или опять засекретил......в статье нет ни слова....
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молниеносная операция против Сев.Кореи была бы лучшим предупреждением хуйлу и остальным его корешам-террористам
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да не нужно ту доходную северную корею трогать. они сами по себе с голодухи помрут если им гуманитарку не отправлять.
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С пилотом, который сбросил хим. бомбу на мирное население Сирии, борьба благополучно закончилась: сегодня его взорвали в собственной машине.
США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 6395
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Откуда известно, что именно этот пилот сбрасывал бомбы? Asaad Hanna, автор сообщения, явно что-то додумал.
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Вычислить это не составляет труда, кругом есть агентура. Когда ВСУ применяли авиацию в Лугандоне, то имена украинских пилотов, которые якобы "бамбят данбацких жэнщын и дитей", в основном, к сожалению, стали известны врагу довольно быстро, даже время вылетов с аэродромов какая-то крыса сливала попочленцам.
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угу, и про волошина который якобы спбил боинг (а потом оказалось что всетаки рассейский БУК) они тоже выдумали, это все бред.
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Тіллерсон , знецінені пенсії в ЧОТИРИ рази людям з 50 річним стажем - це також злочин проти людяності !!!
Доведення життя до Геноциду Нації - це також злочин проти людяності !!
Порушення Конституції , збудувавши собі Державу в Державі - це також злочин проти людяності !!!
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Геноцид Нації - це злочин проти людяності. Все інше Ви домислили. Прочитайте Римський статут, там є перелік того, що вважається злочином проти людства. Або в коротшому вигляді можете звернутись сюди.
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Знецінені пенсії в ЧОТИРИ рази , коли квартплата в ДВА рази перевищує пенсію - а жити на ЩО ?? Що конкретно домисел ????
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Главное чтобы не ограничивались санкциями.Диктаторов надо силой выгонять как каддафи и хуссейна.
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как только у раши отберут ядерную кнопку, преступления против человечности чудесным образом закончатся
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Олег Пономарь
5 ч ·

Три года - одно и то же.
Каждые три месяца на протяжении трех лет у нас вылазят "военные эксперты" и давай причитать, заламывая руки - "Мир в миллиметре от Большой войны.. Апокалипсис приближается..и тд.".
Вот давно не было.. и опять).
Великая тройка - Сирия, Иран и РФ плюс Хезболла сделали "страшное" заявление. И весь мир "содрогнулся" и понеслось по ФБ..
Я писал уже несколько таких постов. Скриньте и этот - через год проверим.…
Это просто невозможно, ибо это невозможно никак. Вообще никак.
С кем воевать? Кому воевать?
Россия.
Экономика уверенно движется в пропасть, а воевать со всем миром стоит денег и немалых. Санкции регулярно вводятся. На каждой встрече с Западом РФ просит слезно их снять.
Про армию и ядерное оружие, которое обслуживалось последний раз при СССР, просто молчим - видели легендарный поход Кузи.
Логистика.
Сирия не граничит с РФ. Все нужно везти по морю. Стоит Турции перекрыть Босфор и что дальше?
Иран.
Иран немного вякает в надежде, что США предложит им снизить градус и за это не отменит сделку Обамы - снятие санкций-ядерная программа. Плюс к этому - у Ирана не та армия.
Сирия.
Здесь вообще говорить нечего. Армии нет как таковой. Есть немного старого советского-российского оружия и сброд наемников. Эта армия не контролирует и трети Сирии.
Теперь смотрим кто на противоположной стороне.
США, Великобритания, Франция, Израиль, Турция и Саудовская Аравия. Это самые сильные военные державы мира. Каждая из них! в одиночку уничтожит эту тройку за три дня. Это милитари монстры.
США имеют логистику- базы вокруг театра. Авианосцы для много-многократного преимущества в воздухе. Крылатые ракеты на эсминцах.
Великобритания и Франция - одни из лучших флотов НАТО.
Израиль, Турция и Саудовская Аравия - вокруг Сирии и Ирана и только ждут команду. Сами знаете их военную мощь, их умение и желание.
И можно еще очень много чего писать. Но зачем?
Как можно воспринимать всерьез кремлевские методички про Апокалипсис?
Не забывайте также, что все деньги российской верхушки - в западных банках. Вся недвижимость - там же. Жены, дети, шоппинг, любовницы, медицинское обслуживание - тоже там. С кем воевать тогда?
Всё, что они могут, - мелкие пакости, провокации, террор и тд. Шантаж, блеф, торг. Всё, как учил Ленин.
Выдыхайте.
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и САМОЕ ГЛАВНОЕ:
все эти деньги, жёны, дети, любовницы, недвижимость - всё на Западе, но должно сослужить службу ЕЩЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ !!!
а иначе - ЗАЧЕМ ЖЕ ???!!!
Боже, какой контраст с усатым горцем в сапогах...
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ну вот, все точки над i и расставлены
пуск ракеты по МН-17 преступление против человечности?
вован, готовь анус
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"США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности, - Тиллерсон" - на сегодня преступления против человечности во всём мире возглавляет кремлёвская коммуно-фашистская хунта, во главе с мясником путлером, и если стереть с лица земли логово мирового терроризма, кремль, то возможно, на какой то период времени на Земле наступит мир и благодать.
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США намерены бороться во всем мире с преступлениями против человечности, - Тиллерсон

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Хуйло поняло, что шутки кончились.
Пошла зачистка следов его преступлений.
То кацапский самолет разбомбил больницу, где были жертвы атак химическим оружием и все документы по погибшим.
То вдруг сегодня в своей машине был подорван непосредственный исполнитель химической бомбардировки - полковник сирийских ВВС Юсуф Хасури. И никто не взял на себя ответственности за этот взрыв.
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значит, спецназ США будет штурмовать нашу раду? ведь пидарасы в раде и на банковой только и занимаются античеловечной деятельностью
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Но ведь совсем недавно в Мосуле от удара американской авиации погибли более 200-от человек. Большинство женщины и дети. Как же быть с этим. США выпорют сами себя?
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Лучше заяв всяких шарахни ещё и по Хмэймиму, а потом по дворцу Асада.
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Україні потрібен військовий союз з Штатами!
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Смерть москальським окупантам та їх колаборантам смерть.
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О намерении проверить и расследовать информацию о гибели 200 мирных жителей иракского города Мосул в результате авиаударов США заявили в Пентагоне, сообщает The New York Times. Если сведения подтвердятся, трагедия станет самой крупной по количеству жертв среди мирного населения Ирака с 2003 года.
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