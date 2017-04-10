 Главой правления Национальной общественной телерадиокомпании избран Аласания

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Детектор медиа.
В первом туре голосования Зураб Аласания и Олег Наливайко набрали одинаковое количество баллов - по 8. Во втором туре победу одержал Аласания. За него проголосовали 10 членов Наблюдательного совета, 7 - высказались против. За Наливайко проголосовали 7 членов, 10 были против.
Участие в конкурсе на должность Председателя правления ПАО НСТУ принимали 8 человек, среди которых бывший гендиректор НТКУ Зураб Аласания, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, телеведущий и медиаэксперт Роман Выбрановский, продюсер Социального телевидения Сумщины Юрий Дараган, музыкальный и телевизионный обозреватель Александр Зирин, бывший вице-президент НТКУ Александр Зорка, начальник цеха электроподстанций НСТУ Александр Коваленко и продюсер Марек Серант.
Каждый из кандидатов на заседании 10 апреля представил свою стратегию развития общественного вещателя.
Наблюдательный совет имеет 17 членов, 9 из которых - представители общественности в сфере физического воспитания, творчества, журналистики, защиты интересов детей и молодежи, образования и науки, защиты людей с особыми потребностями, местного самоуправления, правозащиты, обеспечения прав национальных меньшинств.
8 - делегаты от депутатских фракций и групп Верховной Рады.
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Я ДУМАЮ ЕМУ НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ ХВАТИТ.
ЧТО БЫ ТЫ ТАК ЖИЛ!! Как говорят в Одессе.
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Только у нас память короткая. Сколько он при Януковиче крови попил и со всем согласен был?
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Хоть прошлая, хоть современная. Если ты зависишь от хозяина, ты не будешь свободный. Притом, что у нас журналисты вообще все нищие и зависимые.
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Бурбак? Порошенковы жополизы?
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это он
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Харьков его хорошо знает
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то это тоже много о нем говорит...
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- 5
- ныправылна... гдэта так 7 ... 8
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Нєзамєнімий чєловєк! А тим часом при ньому на Ут1 взагалі нічого дивитися.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Украина - не паРаша, мы не расисты
но у нас на улицах никогда не будет 50% чернозадых прохожих, как в маскве-кве-кве
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тьфу!
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Краще б уже Скрипіна обрали))) Було б веселіше!
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