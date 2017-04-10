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Все про:общественное вещание (57) Аласания (44)

 Главой правления Национальной общественной телерадиокомпании избран Аласания

Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" выбрала Зураба Аласанию председателем правления общественного вещания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Детектор медиа.

В первом туре голосования Зураб Аласания и Олег Наливайко набрали одинаковое количество баллов - по 8. Во втором туре победу одержал Аласания. За него проголосовали 10 членов Наблюдательного совета, 7 - высказались против. За Наливайко проголосовали 7 членов, 10 были против.

Участие в конкурсе на должность Председателя правления ПАО НСТУ принимали 8 человек, среди которых бывший гендиректор НТКУ Зураб Аласания, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, телеведущий и медиаэксперт Роман Выбрановский, продюсер Социального телевидения Сумщины Юрий Дараган, музыкальный и телевизионный обозреватель Александр Зирин, бывший вице-президент НТКУ Александр Зорка, начальник цеха электроподстанций НСТУ Александр Коваленко и продюсер Марек Серант.

Каждый из кандидатов на заседании 10 апреля представил свою стратегию развития общественного вещателя.

Наблюдательный совет имеет 17 членов, 9 из которых - представители общественности в сфере физического воспитания, творчества, журналистики, защиты интересов детей и молодежи, образования и науки, защиты людей с особыми потребностями, местного самоуправления, правозащиты, обеспечения прав национальных меньшинств.

8 - делегаты от депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дебаты в рамках избрания главы НОТУ явилась половина кандидатов: "Не должны руководить политически назначенные фигуры"
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Нужный чел. Шустера на нюх не терпел. Ессно во благо - эй вы там на верху
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Ну Шустер тоже проститутка была примерная! У хахлов бабок заработал и смылся.
Я ДУМАЮ ЕМУ НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ ХВАТИТ.
ЧТО БЫ ТЫ ТАК ЖИЛ!! Как говорят в Одессе.
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Мнение не разделяю. Возможно и прости господи, но не он, а харант на его передачке жистью клялся, что за свободу слова я ....и ...т.д
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Может! Но он же умней всех, и должен был знать, кто есть кто! А этот ролик про свободу слова это трюк журналюг. Я в не коем случае не защищаю ДОНА ПЕДРО.
Только у нас память короткая. Сколько он при Януковиче крови попил и со всем согласен был?
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Обратно не согласен. Он выслушивал всех, по возможности. Трючил? Да, не без этого. Но дух свободы слова в его передачках был. Это его и угробило.
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А я не согласен! Он бабки рубил и был продажный, как и вся СМИ.
Хоть прошлая, хоть современная. Если ты зависишь от хозяина, ты не будешь свободный. Притом, что у нас журналисты вообще все нищие и зависимые.
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Обратно не согласен. При всем моем не уважении к современной журналистике, шустер был ПЕРВЫМ, кто открыл канал свободный от спонсорства олигархов. Потому и закрылся, в стране олигархов без них никуда
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дА, а петя так и не отдал жисть за свободу слова
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Да Петруччио не отдаст без денег не чего. Я согласен. Но! Я любил смотреть по пятницам Шустера. Но! И без него мы не пропадем. Я немного разбираюсь ( без лишней скромности скажу).
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Конечно мы без него не пропадем, но безнаказанного своеволия власти без него будет больше
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Ну допустим был бы сейчас у пьятницу Шустер? И кто бы там был на программе?
Бурбак? Порошенковы жополизы?
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Не утрируйте. Достаточно вспомнить, как шустер вел себя с гончаренко. Или гончаренок не из той когорты?
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Да причем эта "сопля на палочке" Гончаренко? А проститутка "\Гомнословская " на каждой передаче? Или сраные "риговонялы". А когда оппозицию не пускали?
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Аласания - харьковчанин и человек Авакова. Конечно он не терпел Шустера. Зато наверное Аброськина с Голубаном очень любит, как и его патрон.
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как мы рады. А его взяли на работу одного, без оберполицмейстера чурчхеллы - очьень важьно?
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а вы погуглите - и узнаете много интересного о Зурабе
Харьков его хорошо знает
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так если знаешь - скажи, а нет - сиди и гугли себе там втихаря а не даёшь тут советы кому что делать...
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ты не поверишь, насколько ты мне безразличен со своим мнением
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Когда о человеке нечего сказать,
то это тоже много о нем говорит...
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Остается лишь малость - найти перлы его творчества
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Гугл в помощь, если нет родительского запрета.
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Черт, зато я нарыла то, что мне не очень-то и понравилось.
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- дэты, сколка будыт 2 Х 2
- 5
- ныправылна... гдэта так 7 ... 8
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еврооптимайзеры все своих проталкивают...мало им мацуки.
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Він за 2 роки роботи нічого толком не зробив, пішов зі скандалом і от його назначають знову...

Нєзамєнімий чєловєк! А тим часом при ньому на Ут1 взагалі нічого дивитися.
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Надо бы и украинца какого нибудь в парламент или правительство Грузии предложить.., а то там одни грузины, скучно им наверное...
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Космос пробував у парламент Грузії... Хоча він не те щоб українець за національністю.
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Лео, вы не кот, а какой то подлец это же просто диверсия
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Кстати, мы уже как Штаты, страна эмигрантов и можем "гордиться" всякими аласаниями аваковыми вальцманами яреськами кварташвили супрунихами и......... до хера одним словом! УРА, мы догоняем, а если будем идти такими темпами то и обгоним Америку на зависть всему Миру.
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для нас главное, чтоб кацапы сгрызли пальцы от зависти
Украина - не паРаша, мы не расисты
но у нас на улицах никогда не будет 50% чернозадых прохожих, как в маскве-кве-кве
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а вальцману аласания наравится ? а гойсману? а прочим инородцам ?
тьфу!
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У нас є Портніков, у нас є Рахманін, у нас є Яневський, Вересень. Чому знову вибирають людину, яка вже керувала і не справилася?

Краще б уже Скрипіна обрали))) Було б веселіше!
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Як завжди ще один (українець) просто дупа!
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Теперь панове ждите абонеменскую плату за ТВ вместе с платежкой за элентроэнергию.
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Если был бы хотя бы Гнап, то тогда можно было бы радоваться. А так , очередная темная лошадка.
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Аласанія вже попрацював на першому каналі. Ну і що він там зробив? А нічого. Навіть ні шоу, ні політики. Тільки реклама і прогноз погоди на пів-години.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлавой правления Национальной общественной телерадиокомпании избран Аласания
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