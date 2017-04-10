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Все про:поезд (614) праздник (1515) Укрзализныця (1049)

 "Укрзализныця" назначила уже 20 дополнительных поездов на пасхальные праздники

На пасхальные праздники "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда. Всего на период с 13 по 18 апреля уже в продаже билеты на 20 дополнительных поездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю", поезд №243/244 Киев - Львов осуществит рейсы из Киева и Львова 15 и 17 апреля. Поезд №271/272 Киев - Хмельницкий отправится из Киева 17 апреля. Поезд №277/278 Киев - Хмельницкий отправится в рейс 15 апреля. Дополнительный поезд №796/795 Киев - Сумы отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля.

Ранее сообщалось о назначении на праздничные даты дополнительного скоростного поезда "Интерсити+" №707/708 Киев - Перемышль, а также 15 дополнительных поездов:
- №191/192 Киев - Львов, отправление из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля;
- №197/198 Киев - Ковель, отправление из Киева и Ковеля 14, 15, 17, 18 апреля;
- №179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра - 15 и 17 апреля;
- №185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода - 14 апреля;
- №235 Харьков - Ужгород, отправление из Харькова 14, 17 апреля, из Ужгорода - 15, 18 апреля;
- "Интерсити+" №728/727 Киев - Харьков, из Киева и Харькова - 14, 17 апреля;
- №231 Днепр - Ивано-Франковск, из Днепра - 14, 16 апреля, из Ивано-Франковска - 15, 17 апреля;
- №270/269 Одесса - Харьков, из Одессы - 13, 17 апреля, из Харькова - 14, 18 апреля;
- №217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов, из Киева - 14, 16 апреля, из Рахова - 15, 17 апреля;
- №203/207 Жмеринка - Ужгород, из Жмеринки - 16 апреля, из Ужгорода в Киев - 17 апреля;
- №239 Киев - Ужгород, из Киева - 16 апреля, из Ужгорода - 15 апреля;
- №203 Ужгород - Жмеринка, из Ужгорода - 14, 15 апреля;
- №249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева - 14, 16 апреля, из Черновцов - 15 апреля;
- №162/161 Николаев - Киев, из Николаева - 13, 17 апреля, из Киева - 14, 18 апреля;
- №298 Херсон - Киев, из Херсона - 13, 17 апреля, из Киева - 14, 18 апреля.

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Кроме того, в апреле дополнительные рейсы совершат 6 круглогодичных поездов:
- №134/133 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева - 14, 17 апреля, из Ивано-Франковска - 15, 18 апреля;
- №148 Одесса - Киев, из Одессы - 14, 17 апреля, из Киева - 13, 15, 18 апреля;
- №92 Константиновка - Одесса, из Константиновки - 13, 15, 17 апреля, из Одессы - 14, 16, 18 апреля;
- №63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, из Днепра - 14, 16, 18 апреля, из Одессы - 13, 15, 17 апреля;
- №136 Одесса - Черновцы, из Одессы - 14, 16, 18 апреля, из Черновцов - 13, 15, 17 апреля;
- "Интерсити+" №736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья - 15 и 18 апреля.
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Какие там праздники ,за какие шиши Украинцам те праздники праздновать а ворьё оно поездами не ездит ,они в свои самолёты сядут и на остров Пасхи пасху праздновать или на другие острова и курорты !!!
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ти бідненька недоїдаєш, але за інтернет платиш. попробуй в голубів хліб відбирати"Укрзализныця" назначила уже 20 дополнительных поездов на пасхальные праздники - Цензор.НЕТ 7319
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Интернет милок это территория свободы а за свободу приходится платить ...и на те 60 гривен которые я плачу особо не напразднуешься ...
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Потяги додали, але білетів з Одеси до Львову немає, а між тим це один з головних напрямків в Україні, якщо не брати Київ. З Одеси до Львову ні на 14 ні на 15 білетів немає. Ті западенці, які хотіли б відсвядкувати Великдень вдома змушені їхати з Одеси з пересадками. Потрібні додаткові потяги саме перед Великднем з Одеси і після Великодня в Одесу.
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Показывают ,что типа заботятся. С брезгливой усмешкой.
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Не знаю почему,
Я так давно хотел на поезде поехать,
Вот с поезда сошел,
И некуда идти...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" назначила уже 20 дополнительных поездов на пасхальные праздники
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