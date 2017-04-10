 Порошенко поблагодарил Шульца за личный вклад в решение вопроса о предоставлении ЕС безвизового режима Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Глава государства поблагодарил Мартина Шульца за значительный личный вклад в должности Президента Европейского Парламента в решении вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины.
Напомним, 6 апреля Европарламент сегодня проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.
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"устроит его"... звиздец!
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Запам'ятайте його нік.
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