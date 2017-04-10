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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1254) Порошенко (12673) безвизовый режим (1112) Шульц (165)

 Порошенко поблагодарил Шульца за личный вклад в решение вопроса о предоставлении ЕС безвизового режима Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с председателем Социал-демократической партии Германии, бывшим Президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: На завершение процедур по введению безвиза с ЕС я даю два месяца, - Климкин

Глава государства поблагодарил Мартина Шульца за значительный личный вклад в должности Президента Европейского Парламента в решении вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чудесный день для народов Европы и Украины": как западные СМИ комментируют решение ЕП по безвизу

Напомним, 6 апреля Европарламент сегодня проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.
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Рошен теперь сможет ездить в тур поездки вместе с семьей по безвизу, ему так этого не хватало. А как там у него пенсионеры выживают на 1000 грн. Гройсмана не за что благодарить.
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Жовтень 17-го стукає в твоє серце? Землю робітникам, заводи селянам?
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Для меня лучше так ,чем то что имеем сейчас а это ВСЁ ворам,кучке воров а ВСЕМ остальным от хрена уши ,в стойло и молчать ! Да ,для меня лучше 17-й год!!!
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Такое ощущение, что все эти годы у руля Пэтя занимался токо безвизом и обогащением себя любимого....
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В Германии нас устроит как Шульц так и Меркель в роли канцлера. А вот во Франции нужен Макрон, остальные наглухо ебо...ые
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да кому твой барыга всрался. Хоть шульцу, хоть меркель... коррупционер №1)))
"устроит его"... звиздец!
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Обратите внимание,ездить в страны Европы украинцы могут,но работать там вы не имеете права в отличии от других жителей Шенгенской зоны.
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Зверніть увагу- у коментатора прапорець український, але сам себе він до українців не відносить.
Запам'ятайте його нік.
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Тут таких дохера. Еще и сам себя лайкнул, кацап убогий набутыленый
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Коли Польшу приєднали до ЄС,то ім у німців не можна було офіційно працювати на протязі 7 років
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І у Польщі був період, коли наші їм гвіздки возили продавали. Жерти нічого було. І вирвалися, зажили.
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Те кто голосовал в евреяпарламенте за безвиз для Украины,голосовали за президента, главу украинской коррупционной мафии ,о чем заявляли многие на дебатах в этом евреяпарламенте.Обидно шо эти дебаты не показывают укр сми.Оказывается в европе то же есть честные люди,которых за правдивые выступления считают агентами и запроданцами кремля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил Шульца за личный вклад в решение вопроса о предоставлении ЕС безвизового режима Украине
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