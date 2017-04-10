 Террористы применили минометы под Новотроицким, Березовым, Авдеевкой, шахтой Бутовкой и Крымским. Два воина ранены, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: " Вблизи Мариуполя огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг накрывал защитников Новотроицкого.
Из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям в районе населенного пункта Березовое. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Гнутово, Водяного и Марьинки. Вблизи Марьинки и Новотроицкого активно действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим позициям под Авдеевкой. Из 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников шахты "Бутовка". По позициям рядом населенного пункта Зайцевого враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении, минометы калибра 82-мм противник применил по позициям рядом населенного пункта Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции рядом населенных пунктов Станица Луганская и Донец".
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На редут "Богдан" учасників блокади торгівлі з ОРДЛО, який розташований у Луганській області між населеними пунктами Гірське і Золоте, прибули бійці Національної гвардії, поліцейські та "тітушки".
Про це повідомив "Штаб блокади торгівлі з окупантами" на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначається, озброєні автоматами та в повному бойовому обмундируванні спецпідрозділи разом із "тітушками" оточили редут. Вони намагаються знищити майно учасників блокади Донбасу. Також підігнали КАМАз, збираються вилучити майно з редуту.
У штабі уточнюють, що редут "Богдан" наразі працює в режимі спостереження за виконанням рішенням Ради національної безпеки та оборони про блокаду, і зараз там перебуває чергова зміна з п'яти активістів.
http://ua1.com.ua/politics/uchasnikiv-blokadi-na-luganshchini-atakuyut-ozbroeni-siloviki-i-titushki-29559.html
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16 мин ·
Вот так! Одесса и сепары!
Орлы авакова охраняют призывающих - бандеровцы вон, даунбасс мы с тобой!
Что еще нужно знать о полиции, которая позволяет пройти сепарскому митингу, а патриотов задерживает!
Хочется сказать одно - орлыавакова, вон нах в АТО, там где ваше место!
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Вот посмотрите кастинг этих умалишённых....
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Один из главарей террористической организации "ЛНР" Павел Мальгин считает, что боевики смогут переориентировать поставки угля из захваченных украинских шахт на Россию уже до конца мая.
Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.
"На данный момент до конца мая мы предполагаем переориентацию полную угольной промышленности", - сказал Мальгин.
Подконтрольные боевикам СМИ сообщают, что в первом квартале 2017 года угольные предприятия добыли 311 тыс. тонн угля.
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Надеюсь морпехам прислсли и научили пользоваться "Стугнами"! Если да - жду эпических воплей от ватки о "наших мальчиках!" ))))))
З.Ы. Две недели назад морпехи были молодца - ватка тут истеричит о мальчике (мальчику за 40!) который "работал на миномете, и его прямым попаданием разорвало так, что нечего хоронить!". Мои поздравления, мужики!!!
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