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Все про:Канада (889) Россия (69847) санкции (6018) Сирия (2325) Трюдо Джастин (58)

 Канада готова работать с союзниками над усилением санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, - Трюдо

В понедельник Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он рассмотрит вопрос о введении более жестких санкций против России в связи с сирийским кризисом, добавив, что у Сирии не может быть будущего под руководством президента Башара Асада.

Трюдо сказал, что страны-союзники должны прилагать усилия к достижению мира и стабильности в Сирии без Асада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Он также ужесточил позицию Канады по отношению к России, которая поддерживает Асада. Трюдо сделал это заявление спустя несколько дней после того как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, совершенную по словам Белого Дома силами президента Асада. "Я думаю, что Россия должна знать, должна быть поставлена в известность о ее ответственности в кровавых деяниях режима Асада, которые имели место на прошлой неделе. И поэтому мы всегда открыты для сотрудничества с нашими друзьями, союзниками и партнерами, чтобы направлять России недвусмысленные сигналы посредством санкций и других средств", - сказал Трюдо.

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Выступая перед журналистами во Франции на памятной акции, посвященной военнослужащим, Трюдо сказал, что Канада уже ввела жесткие санкции против России и "мы всегда готовы ужесточить эти санкции совместно с международным сообществом".

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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Смерть российским оккупантам - вот такая санкция !!!!
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Джастин, ты сперва трижды подумай, сказал в ответ писякоф
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Я думаю, що Джастіну Трюдо глибоко начхати на те, що думає якась "пісякова блощиця".
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В английском языке появилось новое выражение "Huylo" , теперь "Huylo" и в Канаде "Huylo"
https://www.youtube.com/watch?v=sPkMxohkZOo
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Оленевода самого нужно уже запрячьв сани.До чукч всегда позже доходит.
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Какой в мать цюкця? Я руцький, я бояру люблю!
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Спасибо что Канада нас поддерживает , пусть навалит санкци да по больше... так аж через край... пусть хуйло с мордором тупоголовым разгребает !
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что то плешивая кремлевскую тварь. не видно и не слышно. как дерьма в рот набрала после того как трам ему по губам одной штукой поводил... видать до сих пор под впечатлением
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Може бути,що млявість протидії Хуйлу пов'язана з гомосексуалізмом?Повторне показове бомбардування саме того ж місця,але вже "звичайною" зброєю ,проковтнули,говноїди мляві.
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Штатный пропагандон кисель-тв начал что-то подозревать

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада готова работать с союзниками над усилением санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, - Трюдо
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