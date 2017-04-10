 Канада готова работать с союзниками над усилением санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, - Трюдо

Трюдо сказал, что страны-союзники должны прилагать усилия к достижению мира и стабильности в Сирии без Асада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он также ужесточил позицию Канады по отношению к России, которая поддерживает Асада. Трюдо сделал это заявление спустя несколько дней после того как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, совершенную по словам Белого Дома силами президента Асада. "Я думаю, что Россия должна знать, должна быть поставлена в известность о ее ответственности в кровавых деяниях режима Асада, которые имели место на прошлой неделе. И поэтому мы всегда открыты для сотрудничества с нашими друзьями, союзниками и партнерами, чтобы направлять России недвусмысленные сигналы посредством санкций и других средств", - сказал Трюдо.
Выступая перед журналистами во Франции на памятной акции, посвященной военнослужащим, Трюдо сказал, что Канада уже ввела жесткие санкции против России и "мы всегда готовы ужесточить эти санкции совместно с международным сообществом".
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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