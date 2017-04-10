 На официальный учет поставлено 1,587 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма, - Минсоцполитики

В сообщении отмечается: "Управления социальной защиты населения поставили на учет 1 586 724 вынужденных переселенца из зоны АТО и Крыма, что составляет 1 276 120 семей.
На данный момент получателей помощи профинансировано на 764,7 млн гривен.
По состоянию на 3 апреля Минсоцполитики поставило на учет 1,590 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма.
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путян приди , мы тябя ждем. СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, А В ОСЛА ТОЛЩЕ!!!
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Віра Литвин-Геналь (псевдо Галичанка) проживала в селі Сморжів Радехівського району Львівської області. Була членом ОУН з 1937 року. В 1940 році пішла у підпілля. Працювала районовою референтури пропаганди, займалася вишколом дівчат в колишньому Лопатинському районі.
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Решение этой проблемы одно :
определить каждому место для работы на свежем воздухе. Пущай теперь всю Украину накормят.
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Бойцы Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в районе города Волноваха Донецкой области четырех представителей террористической группировки "днр".
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
В частности, к задержанию участников незаконных вооруженных формирований так называемой Донецкой народной республики были причастны криворожские гвардейцы."Благодаря бдительности гвардейцев сепаратисты будут нести ответственность согласно законодательству Украины, а наше государство стало на шаг ближе к победе в этой войне", - заявили представители Национальной гвардии Украины.https://www.obozrevatel.com/crime/19374-natsgvardejtsyi-shvatili-pod-volnovahoj-chetyireh-terroristov-dnr.htm
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мусор титухан и сепар - адиннарот.
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В 2014-2015 годах из Украины в РФ в экстренно-массовом порядке въехало 1,1 миллиона граждан», - заявил министр внутренних дел РФ Колокольцев в декабре 2016г. А в апреле 2017 по данным Киева на 30% территории этих областей живет 3,5 млн человек.
Итого: было 4,57млн. на 100% территории.
Уехало 2,830 млн.
Должно остаться 1,74млн.
А их там в два раза больше. А если брать в расчет территорию, то жителей там после 3 лет войны стало больше в 5 раз.
Ничего не понимаю !
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- Ты мне денег должен!
- Да, ты у меня в списке есть.
- И что с того, что я у тебя в списке есть?!
- Будешь надоедать - вычеркну.
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