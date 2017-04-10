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Все про:Крым (19456) Министерство социальной политики (461) переселенцы (185)

 На официальный учет поставлено 1,587 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики поставило на учет 1 586 724 вынужденных переселенца из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) и аннексированного Россией Крыма по состоянию на 10 апреля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

В сообщении отмечается: "Управления социальной защиты населения поставили на учет 1 586 724 вынужденных переселенца из зоны АТО и Крыма, что составляет 1 276 120 семей.

На данный момент получателей помощи профинансировано на 764,7 млн гривен.

По состоянию на 3 апреля Минсоцполитики поставило на учет 1,590 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма.

Также читайте: На сегодня официально учтено 1 млн 590 тыс. переселенцев из оккупированного Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики
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Сколько из них ненавидят Украину ,наверно подавляющее большинство.
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Лилия ты права! Мы будем кормить их в место раисси. А они все равно будут кричать:
путян приди , мы тябя ждем. СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, А В ОСЛА ТОЛЩЕ!!!
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10 квітня на 101-му році життя відійшла у вічність Віра Литвин-Геналь.
Віра Литвин-Геналь (псевдо Галичанка) проживала в селі Сморжів Радехівського району Львівської області. Була членом ОУН з 1937 року. В 1940 році пішла у підпілля. Працювала районовою референтури пропаганди, займалася вишколом дівчат в колишньому Лопатинському районі.
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Жінка готувалася для проведення пропагандистської роботи на сході України. Заарештована органами НКВД в жовтні 1944 року.
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Они нас будут шантажировать всю жизнь. И говорить: Вот вы нас заставили , а мы хотели быть с путяном и януковочем. Они хорошее а вы бандеровцы нам жить не даете!!!
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Вы что! онижыдети - тамжынашилюди, низабудимнипрастим.
Решение этой проблемы одно :

определить каждому место для работы на свежем воздухе. Пущай теперь всю Украину накормят.
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Уже и личинки бурятов пошли,надо кормить,ониженашилюди
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Нацгвардейцы схватили под Волновахой четырех террористов "днр"

Бойцы Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в районе города Волноваха Донецкой области четырех представителей террористической группировки "днр".
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
В частности, к задержанию участников незаконных вооруженных формирований так называемой Донецкой народной республики были причастны криворожские гвардейцы."Благодаря бдительности гвардейцев сепаратисты будут нести ответственность согласно законодательству Украины, а наше государство стало на шаг ближе к победе в этой войне", - заявили представители Национальной гвардии Украины.https://www.obozrevatel.com/crime/19374-natsgvardejtsyi-shvatili-pod-volnovahoj-chetyireh-terroristov-dnr.htm
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этого не может быть чтобы беркутявые мусора своих ватных подельников арестовали.
мусор титухан и сепар - адиннарот.
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А куда за неделю испарилось 3,5 тыщи вынужденных переселенца с профинансированной помощью?
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В ноябре 2013 на всей территории Донецкой и Луганской областей проживало 4, 573 млн жителей. Сегодня поставлено 1,587 млн переселенцев из зоны АТО. В Беларуси 140 тыс. беженцев с Донбасса.
В 2014-2015 годах из Украины в РФ в экстренно-массовом порядке въехало 1,1 миллиона граждан», - заявил министр внутренних дел РФ Колокольцев в декабре 2016г. А в апреле 2017 по данным Киева на 30% территории этих областей живет 3,5 млн человек.

Итого: было 4,57млн. на 100% территории.

Уехало 2,830 млн.

Должно остаться 1,74млн.

А их там в два раза больше. А если брать в расчет территорию, то жителей там после 3 лет войны стало больше в 5 раз.
Ничего не понимаю !
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Главное - чтобы в списки внесли.
- Ты мне денег должен!
- Да, ты у меня в списке есть.
- И что с того, что я у тебя в списке есть?!
- Будешь надоедать - вычеркну.
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Тепер уся та вата захоче біометричні паспорти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа официальный учет поставлено 1,587 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма, - Минсоцполитики
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