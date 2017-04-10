 Обыски в "Укрзализныце" подтверждают мои предположения о коррупции, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил на брифинге во Львове в понедельник, комментируя недавние обыски во львовском офисе "Укрзализныци".
"После того, как я выразил свое публичное беспокойство относительно ситуации в "Укрзализныце" по возможным коррупционным и другим неэффективным моментам управления этой компанией, я передал все документы в правоохранительные органы. Я счастлив, что происходят соответствующие правоохранительные действия, и надеюсь, что точку в этом вопросе поставит суд. Но я вижу, что паузы нет, и это очень важно - значит, я не ошибся в своих предположениях", - сказал Омелян.
Он также выразил надежду на то, что в апреле-мае текущего года министерству удастся вернуть "Укрзализныце" темп реформ периода 2015-16 гг.
"Чрезвычайно важной является стабильная работа "Укрзализныци". Я надеюсь, что в апреле-мае нам удастся отладить и вернуть тот темп реформ, который был в компании в 2015-16 годах, и транспортные компании, компании-производители не будут зависеть от неэффективной работы этой чрезвычайно важной структуры", - подчеркнул министр инфраструктуры.
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Там куда не копни одно воровство.
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А чтож ты после заявления только передавал данные?
А до того пусть бы и воровали, главное под твоим началом?
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серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?...
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Злорадствует Омеляша, как дитёнок. Оно счастливо, блть, а дороги все в дырах как на промзоне Авдеевки. Уже 2-й месяц как снег сошел, но облавтодор не чешется .
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Вот потому-то и дёргаются омеляны...
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