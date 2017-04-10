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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7133) обыск (1042) Укрзализныця (1049) Мининфраструктуры (467) Омелян (239)

 Обыски в "Укрзализныце" подтверждают мои предположения о коррупции, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уверен, что не ошибся в своих предположениях относительно возможной коррупции в ПАО "Укрзализныця".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил на брифинге во Львове в понедельник, комментируя недавние обыски во львовском офисе "Укрзализныци".

"После того, как я выразил свое публичное беспокойство относительно ситуации в "Укрзализныце" по возможным коррупционным и другим неэффективным моментам управления этой компанией, я передал все документы в правоохранительные органы. Я счастлив, что происходят соответствующие правоохранительные действия, и надеюсь, что точку в этом вопросе поставит суд. Но я вижу, что паузы нет, и это очень важно - значит, я не ошибся в своих предположениях", - сказал Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян просит "Укрзализныцю" обосновать закупку вагонных туалетов по 1 млн грн за комплект

Он также выразил надежду на то, что в апреле-мае текущего года министерству удастся вернуть "Укрзализныце" темп реформ периода 2015-16 гг.

"Чрезвычайно важной является стабильная работа "Укрзализныци". Я надеюсь, что в апреле-мае нам удастся отладить и вернуть тот темп реформ, который был в компании в 2015-16 годах, и транспортные компании, компании-производители не будут зависеть от неэффективной работы этой чрезвычайно важной структуры", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2016 год был откровенно провальным для "Укрзализныци", - Омелян
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Треба повернути темпи реформ 2014 року і знести цей уряд мафії! Омелян працює на мафію як і вся банда яценюка! Намагаються позбутись Бальчуна, який не дає банді яценюка брати під контоль фінансові потоки Укрзалізниці. Омеляна треба знімати, це мафіозна шавка.
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Да, был клан Яйценюка, а сейчас Гройсмана и его поляка.
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Поляк Балчун справжній реформатор та фахівець, а не таке лайно як Омелян з Півоварським. Бальчун швидко вивів Укрзалізницю з шалених збитків і ще зробить її суперприбутковою, а Півоварський з Омеляном тільки робили пустопорожні заяви і не могли нічого зробити з мафією в Укрзалізниці. Якщо поляку не заважати, за пару років будемо мати європейську залізницю в Україні, а якщо знову пустити до керівницвта брудних бариг та мафію, вони розкрадуть останнє що лишилось! Треба невпинно збільшувати тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці, щоб олігархи не влаштовували з вагонів склади вугілля та руди і не волали що їм мало вагонів! Не хочуть, тварі сплачувати оренду на склади в портах і накопичують морські партії вугілля, руди, зерна, металу в вагонах на коліях! Економлять, млять! Ціни Укрзалізниці для олігархів мають бути такими як в ЄС, тобто в п'ять разів більшими ніж зараз!
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я вражений! як ти все оце знаєш? і про танки і про залізницю, і про Омеляна.
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Наверняка. Так что, если раньше коррупция была - то и сейчас это нормально? Да еще и с содержанием поляка в 1 млн. в месяц?
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как он хочет туда влезьть постоянно ковирает
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Блин, шизоид....факт проведения обыска ни чего не подтверждает а вот твоя радость воняет шкурным интересом. любыми методами пытаешься скидки в тарифах Гудку организовать?
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Львовская ЖД - это мелочь. Самая большая коррупция всегда была на Южной (Харьков), Донецкой (эта бессменный лидер по коррупции), Приднепровской и Одесской ЖД. Это вся Украина знает уже лет 25, а он только "подозревал".
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Когда уже эту коррупцию легализуют? Чтобы можно было гордо написать в фейсбуке в графе профессия и квалификация - коррупционер первого ранга.
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У братьев-коррупционеров Дубневичей затряслись руки.О них знают все,кроме НАБУ и ГПУ.
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Ну тут не поспоришь-воруют ВСЕ причастные к власти,они ведь именно для этого и пришли на людской крови и Украина их интересовала исключительно,как корыто из которого они будут жрать в три хари !!!
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Капец.. Удачные реформы? Это когда вагонов нет, локомотивов нет, ничего нет?
А чтож ты после заявления только передавал данные?
А до того пусть бы и воровали, главное под твоим началом?
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Укрзализныця еще со времен покойного Кирпы была государством в государстве. Кучму спросите, он знает.
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кто громче всех кричит Держи вора? Правильно
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а то типа ты не знал Омельян!!!! Тварь ты тоже будешь висеть на столбу дергаясь в конвульсиях
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Неужели кто-то
серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?...
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счастлив, что происходят соответствующие правоохранительные действия"

Злорадствует Омеляша, как дитёнок. Оно счастливо, блть, а дороги все в дырах как на промзоне Авдеевки. Уже 2-й месяц как снег сошел, но облавтодор не чешется .
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Бальчун всё делает правильно. Каждый день он рвёт из жадных пастей кусок за куском, возвращая всё в казну. Он превосходный специалист.
Вот потому-то и дёргаются омеляны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбыски в "Укрзализныце" подтверждают мои предположения о коррупции, - Омелян
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