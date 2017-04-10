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 Политика Украины, Экономика
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Все про:национализация (133) НБУ (4236) Гонтарева (633) Приватбанк (155)

 Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн

В результате аудита национализированного "ПриватБанка" было выявлено, что 100% кредитного портфеля составляли кредиты связанным лицам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.

Ранее называлась цифра 97% кредитного портфеля.

"В последнюю ночь они (бывшие собственники банка. - Ред.) провели мошеннические операции на 16 млрд грн", - добавила Гонтарева.

Она сообщила, что "ПриватБанк" имел статус системного, потому что в нем обслуживались около 20 млн граждан Украины. Переход банка под контроль государства был единственно правильным решением в условиях, когда нехватка капитала составляла 146 млрд грн, подчеркнула Гонтарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это было сложное решение, но оно было правильным", - посол США Йованович о национализации "Приватбанка"

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

В свою очередь, Коломойский комментируя национализацию "ПриватБанка", заявил: "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана".

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.

23 декабря Минфин сформировал наблюдательный совет "Приватбанка". 26 декабря "ПриватБанк" представил новый состав правления.


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16 Млрд выводятся и ни Порошенко ни Гонтарева ни СБУ не знали?!!!! Хватит дурку валять.Они эти деньги забрали себе как и деньги зэка.
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Последняя ночь Гонтаревой была не из последних.... (:
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скорее, щирий украинець Коломойский вынужден был отдать всенародный банк этим, ненасытным жидам и путинским холуям, наподобие гонтаревой и поросенка
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как можно ночью вывести из банка хотя бы копейку??!!! электронные платежи до 21-00. все под контролеи НБУ! я уже не говорю про международные переводы??!! слили кредиты в гривне на счета "родственных" предприятий внутри Привата??! а куда же смотрите ??!! ведь каждый банк ежедневно отчитывается перед НБУ обо всех операциях за прошедший день!! мамо!!! кого вы лечите??!! рабочих и крестьян??
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А как же аудиторы из НБУ, которые готовили Привате к его национализации? Они в Привате ещё с 2015 года роются. А тут 150 лярдов у них из под носа увели? Гонтарева просто лжёт.
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"Рука Кремля,",мля...? Или "Эти руки ничего не крали"?...Теперь нужен полновесный аудит деятельности Гонтаревой с её заместителями.И аудит этот нужно провести с иностранными специалистами,поскольку деньги их налогоплательщиков,данные Украине как помощь и как займ на целевые программы,возможно переведены на личные счета наших властоимцев и их семей.
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///
Нагадує ситуацію
Злодій кричить, тримай злодія
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Петы гарантирует, что кроме него никто не притронется к финансам простых предпринимателей и людей
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Тех кто вывел и главу нацбанка под суд за бездействие и убытки нанесенные государству
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Думаю, что все гораздо интереснее - сначала НБУ в начале 16 вводит новый порядок оценки активов, связанных лиц и новый размер стаб.фонда. Через год, в конце января-феврале 17, уже после "национализации", тот же НБУ отменяет действие первого письма и снижает размер стаб.фонда до первоначального. С чего бы это такие финты, если в "Привате" все было так плохо?
Примерно с неделю назад (точно не помню) принято решение о конфискации членских взносов у партии "Укроп" из-за того, что взносы приняты через кассу, а не через банк. Ни опозиционных блох, ни прочих прихлебателей типа "ведра" это не коснулось.
Примерно в то же время прошли две новости - по непроверенным данным коса договорилась с Коломойским о взаимодействии на выборах. Через пару дней прошла новость о внеплановой проверке БЮТа.
Странные, на мой взгляд, совпадения.
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Как говорил Глеб Егорыч Жеглов - воровка на доверии . Президент нонешний - это лучший банкир в мире. Это все про Леру . Правда наверное посредине , но где деньги? Заяву может написать каждый об уходе , но сейчас происходит парадокс глав.банкирша со словами -ищите ветра в поле нагло линяет с поста при поддержке панамского бессребреника. Это шо закрытие после сезона цирка шапито ? Все просто и буднично . Где реакция этих недослужб анти, понти и т.д.? В Румынии эта кляча еще на первом году была бы клиенткой Лауры Ковеши, а тут она устала на третий год и напоследок решила народ удивить своей осведомленностью.
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И неудивительно, что никто отвечать за это мошенничество не будет - так как в доле....
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Коломойский враг Украинского Народа и грабил Украинский Народ все 25 лет Независимости Украины .Эту сабаку нужно судить и расстрелять как сабаку на площади .
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Кто эти волки и волчата..
https://www.facenews.ua/file/2016/310149/Вовк Дмитрий Владимирович «Facenews»
С 2009 по 2013 год он работал помощником вице-президента по корпоративным финансам в компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), которая принадлежит главе НБУ Валерии Гонтаревой.
В этой компании также раньше работал нынешний министр энергетики и бывший глава НКРЭКУ Владимир Демчишин, который тоже никогда прежде не имел никакого отношения к энергетике. С марта 2013 по декабрь 2014 года - национальный менеджер Кондитерской корпорации Roshen Петра Порошенко в Москве (Россия).
Гонтарева В.- заработала 57 миллионов .
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/31/7139849/
Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн - Цензор.НЕТ 609
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Заява Сатановской - очередная лапша на уши легковерным.
Гонтарева брешет в стиле Петрушки: как можно было вывести без её согласия, она что не глава Нацбанка или она была в доле ?

Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн - Цензор.НЕТ 8544
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Валерия Гонтарева на должности главы Национального банка Украины (НБУ) провела блестящую работу - Российский агент ФСБ соорганизатор ДНР , глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко " Артур Герасимов .
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об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля

Все схавают?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн
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