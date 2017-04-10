 Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.
Ранее называлась цифра 97% кредитного портфеля.
"В последнюю ночь они (бывшие собственники банка. - Ред.) провели мошеннические операции на 16 млрд грн", - добавила Гонтарева.
Она сообщила, что "ПриватБанк" имел статус системного, потому что в нем обслуживались около 20 млн граждан Украины. Переход банка под контроль государства был единственно правильным решением в условиях, когда нехватка капитала составляла 146 млрд грн, подчеркнула Гонтарева.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
В свою очередь, Коломойский комментируя национализацию "ПриватБанка", заявил: "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана".
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
23 декабря Минфин сформировал наблюдательный совет "Приватбанка". 26 декабря "ПриватБанк" представил новый состав правления.
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Нагадує ситуацію
Злодій кричить, тримай злодія
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Примерно с неделю назад (точно не помню) принято решение о конфискации членских взносов у партии "Укроп" из-за того, что взносы приняты через кассу, а не через банк. Ни опозиционных блох, ни прочих прихлебателей типа "ведра" это не коснулось.
Примерно в то же время прошли две новости - по непроверенным данным коса договорилась с Коломойским о взаимодействии на выборах. Через пару дней прошла новость о внеплановой проверке БЮТа.
Странные, на мой взгляд, совпадения.
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https://www.facenews.ua/file/2016/310149/Вовк Дмитрий Владимирович «Facenews»
С 2009 по 2013 год он работал помощником вице-президента по корпоративным финансам в компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), которая принадлежит главе НБУ Валерии Гонтаревой.
В этой компании также раньше работал нынешний министр энергетики и бывший глава НКРЭКУ Владимир Демчишин, который тоже никогда прежде не имел никакого отношения к энергетике. С марта 2013 по декабрь 2014 года - национальный менеджер Кондитерской корпорации Roshen Петра Порошенко в Москве (Россия).
Гонтарева В.- заработала 57 миллионов .
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/31/7139849/
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Гонтарева брешет в стиле Петрушки: как можно было вывести без её согласия, она что не глава Нацбанка или она была в доле ?
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Все схавают?
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