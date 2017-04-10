 Уже есть заявление об отставке главы ФГИ Билоуса, - Хомутынник

Об этом Хомутынник сообщил на заседании Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
"Уже есть заявление об отставке действующего председателя Фонда государственного имущества", - сказал он.
Хомутынник отметил, что за 3 года ФГИ не продал имущество хотя бы для того, чтобы обеспечить свою деятельность.
Он считает работу Фонда не качественной.
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Протест беззаконню - основа демократії!
Брати по зброї!
Минув 21 рік від часу ухвалення Конституції України, а держава так і не створила жодних законодавчих умов для забезпечення права громадян України на самозахист.Замість цього МВС своїми протизаконними міліцейськими інструкціями визначає для нас права, свободи та правовий режим власності на зброю. Вони вимагають отримання «дозволів на зброю», не маючи на це жодних законних підстав. Моторошно від того, що за нашої з вами мовчазної згоди вони можуть це робити і наступні 20 або 30 років.Всі ці роки МВС списує щороку десятки мільйонів гривень на фінансування незаконної дозвільної системи і створила хабарницьку схему із нагородження короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю фінансово спроможних осіб.Такий стан речей принижує законослухняних громадян України. Ми мусимо вдатися до активніших дій для захисту своїх прав то верховенства права загалом.Протест беззаконню - основа демократії!Відповідно до ст. 19 Конституції України, ніхто не може бути примушений робити те, що прямо не передбачене законодавством. На нас покладений обов'язок неухильно додержуватися лише Конституції та законів. Інші акти вважаються обов'язковими, якщо вони суворо відповідають Конституції.Тож, ми закликаємо вас не продовжувати дозвіл МВС на свою вогнепальну зброю, поки наше право володіти і користуватися засобами самозахисту не буде закріплено законом.Це не лише протест беззаконню, а більшою мірою питання власної гідності. Наше право на самозахист - гарантоване Конституцією, а утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави.Ми просимо однодумців та друзів підтримати МАНІФЕСТ ВЛАСНИКА ЗБРОЇ.
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перекрыть все аэропорты!! Никак валить будут!
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ОППОтеньге, по любасу! Хто в сомненьи?
Любовь к деньгам. Она может увести с прямой дороги здравомыслия и осмотрительности. Если человек слишком любит деньги, только их и видит, то они заслоняют от него всё остальное. Агата Кристи, "Смерть лорда Эджвера"
Считается, что деньги - корень всех бед. То же можно сказать и про отсутствие денег.
Репутация как деньги: ее легче заработать, чем сохранить.
Сэмюэль Батлер.
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!
В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь изменяет
Он небес закон святой!
В угожденье богу злата
Край на край встаёт войной;
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата!
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
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дивись білоус, аби не було як із Семенюк-Самсоненко
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