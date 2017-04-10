EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1328  21
Все про:ВР (22350) отставка (2278) ФГИ (465) Хомутынник (118) Билоус (35)

 Уже есть заявление об отставке главы ФГИ Билоуса, - Хомутынник

Председатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник заявляет, что председатель Фонда государственного имущества Игорь Билоус решил подать в отставку.

Об этом Хомутынник сообщил на заседании Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Уже есть заявление об отставке действующего председателя Фонда государственного имущества", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за неэффективности ФГИ Украина теряет миллиарды. Вам надо всем вместе собраться, написать заявление и уволиться, - Гройсман

Хомутынник отметил, что за 3 года ФГИ не продал имущество хотя бы для того, чтобы обеспечить свою деятельность.

Он считает работу Фонда не качественной.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Маніфест власника зброї - підтримай протест беззаконню

"Уже есть заявление об отставке действующего председателя Фонда государственного имущества", - Хомутынник - Цензор.НЕТ 4265 Протест беззаконню - основа демократії!
Брати по зброї!
Минув 21 рік від часу ухвалення Конституції України, а держава так і не створила жодних законодавчих умов для забезпечення права громадян України на самозахист.Замість цього МВС своїми протизаконними міліцейськими інструкціями визначає для нас права, свободи та правовий режим власності на зброю. Вони вимагають отримання «дозволів на зброю», не маючи на це жодних законних підстав. Моторошно від того, що за нашої з вами мовчазної згоди вони можуть це робити і наступні 20 або 30 років.Всі ці роки МВС списує щороку десятки мільйонів гривень на фінансування незаконної дозвільної системи і створила хабарницьку схему із нагородження короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю фінансово спроможних осіб.Такий стан речей принижує законослухняних громадян України. Ми мусимо вдатися до активніших дій для захисту своїх прав то верховенства права загалом.Протест беззаконню - основа демократії!Відповідно до ст. 19 Конституції України, ніхто не може бути примушений робити те, що прямо не передбачене законодавством. На нас покладений обов'язок неухильно додержуватися лише Конституції та законів. Інші акти вважаються обов'язковими, якщо вони суворо відповідають Конституції.Тож, ми закликаємо вас не продовжувати дозвіл МВС на свою вогнепальну зброю, поки наше право володіти і користуватися засобами самозахисту не буде закріплено законом.Це не лише протест беззаконню, а більшою мірою питання власної гідності. Наше право на самозахист - гарантоване Конституцією, а утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави.Ми просимо однодумців та друзів підтримати МАНІФЕСТ ВЛАСНИКА ЗБРОЇ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё одна крыса вороватая бежит. Что то неладно у Барыги...... И если учесть, что он свою хатынку продает, То уже интересно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крысы бегут с тонущего корабля,или как довели страну до нищеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гонтарева бежит и её команда вместе с ней. Банда обеспечила себе безбедную жизнь, главное, вовремя смыться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это побег крыс с тонущего корабля, с награбленным?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гнойтарева... теперь этот...
перекрыть все аэропорты!! Никак валить будут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Председатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник. Янек приди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыг чистых кровей. А потому желанный гость в порохатой администрации
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рулит ОППО теньге, по любасу! Хто в сомненьи?
Любовь к деньгам. Она может увести с прямой дороги здравомыслия и осмотрительности. Если человек слишком любит деньги, только их и видит, то они заслоняют от него всё остальное. Агата Кристи, "Смерть лорда Эджвера"
Считается, что деньги - корень всех бед. То же можно сказать и про отсутствие денег.
Репутация как деньги: ее легче заработать, чем сохранить.

Сэмюэль Батлер.
На земле весь род людской


Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!

В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!

Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!

Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь изменяет
Он небес закон святой!

В угожденье богу злата
Край на край встаёт войной;
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата!

Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл!

Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро и оффшорно - пархатая тварь на лыжи встанет....Наблюдается такая тенденция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В воровской среде начался разброд и шатание,волки эти своими сраками чувствуют,что приходит время ответить за ВСЁ а им ох как этого не хочется !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
накрався, пора і інщим дати можливість....
дивись білоус, аби не було як із Семенюк-Самсоненко
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зта рыгоанальная мразь хомутник ,3 года как должен на зоне сидеть ,а не возглавлять группы,видродження-чего ?Рыгоаналов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о помню как этот ушлепок за хведолрыча кипятком сцал и говорил что альтернативы нет и при хведорыче кем он там стал что часы за 60 тыщ бакинских носил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идет зачистка самых одиозных мразей. Пэтя походу готовится к досрочным - отчитается на гонтаревыхнасировыхбилоусах о рехвормах и борьбе в карупцией
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже есть заявление об отставке главы ФГИ Билоуса, - Хомутынник
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти