 "Сейчас трудно даже думать о новой работе. Негатив, который был ко мне последние три года, надо еще пережить", - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила во время брифинга.
"Сейчас мне очень трудно даже думать о новой работе. Тот негатив, который был ко мне последние три года, это же надо еще пережить", - заявила глава Нацбанка.
Также Гонтарева рассказала, что хочет несколько месяцев просто провести со своей семьей.
"Я очень хочу следующие несколько месяцев провести со своей семьей. А уже потом я решу, что я буду делать дальше. Сейчас даже не хочу об этом думать", - заявила она.
Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива.
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Протест беззаконню - основа демократії!
Брати по зброї!
Минув 21 рік від часу ухвалення Конституції України, а держава так і не створила жодних законодавчих умов для забезпечення права громадян України на самозахист.Замість цього МВС своїми протизаконними міліцейськими інструкціями визначає для нас права, свободи та правовий режим власності на зброю. Вони вимагають отримання «дозволів на зброю», не маючи на це жодних законних підстав. Моторошно від того, що за нашої з вами мовчазної згоди вони можуть це робити і наступні 20 або 30 років.Всі ці роки МВС списує щороку десятки мільйонів гривень на фінансування незаконної дозвільної системи і створила хабарницьку схему із нагородження короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю фінансово спроможних осіб.Такий стан речей принижує законослухняних громадян України. Ми мусимо вдатися до активніших дій для захисту своїх прав то верховенства права загалом.Протест беззаконню - основа демократії!Відповідно до ст. 19 Конституції України, ніхто не може бути примушений робити те, що прямо не передбачене законодавством. На нас покладений обов'язок неухильно додержуватися лише Конституції та законів. Інші акти вважаються обов'язковими, якщо вони суворо відповідають Конституції.Тож, ми закликаємо вас не продовжувати дозвіл МВС на свою вогнепальну зброю, поки наше право володіти і користуватися засобами самозахисту не буде закріплено законом.Це не лише протест беззаконню, а більшою мірою питання власної гідності. Наше право на самозахист - гарантоване Конституцією, а утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави.Ми просимо однодумців та друзів підтримати МАНІФЕСТ ВЛАСНИКА ЗБРОЇ.
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кралаработала, шо уже работать не нада!
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Стоит отметить, что качество жизни простых граждан определяется не количеством псевдореформ, а вполне предметными категориями, которые можно "пощупать" на собственном кармане.
С 2014 по 2017 годы средняя зарплата по Украине возросла с 3138 до 6008 гривен, а минимальная пенсия с 949 до 1247 гривен.
А вот в долларовом эквиваленте картина выглядит, мягко говоря, уже не так оптимистично: де факто средняя заплата снизилась с 393,8 до 222,7 долларов, а размер минимальной пенсии - с 118,7 до 46,2 долларов.
Это не говоря о том, что благодаря таким выдающимся менеджерам, как Лера "Золотая ручка", власть барыг поставила абсолютный рекорд в экспроприации средств вкладчиков украинских банков…
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Східний ГЗК - державне підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води.
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трусы на зоне для бойцов ато отшивать и рукавицы
причем пожизненно
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Звягильский, Ставицкий...
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Малоизвестный факт - если чиновнику отрубить голову, то он сможет воровать еще 20 минут.
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д ум а т ь ?
Во р о в к и на доверии ... 87 банок умножить на "О"-
вместе с дове р ч и выми вклачиками.
Сварганив рефинансирование из карманов налоХоплательщиков -
граждан Украины.
Владельцы банок интереснойнациональностисейчас с этим рефинансированием греются
Лазурном берегу Франции -Мертвом Море и кипре .
А доверчивые Граждане Украины могут только под Нац. Банком
кричать слово" Ганьба "
И все . Изучайте (катехизис, издания 1958 года в СССР ).
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И убблюдок твой сдохнет от избытка краденных денег.
Ты его ими убьешь.
Семья у нее - несколько непритязательных собутыльников.
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Будем надеяться, что преемник будет как минимум не хуже. Слава Украине!
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Наша задача -
удержать мир в наших руках. Держите в своих руках средства пропаганды и
информации: печать, радио, телевидение, кино.
Нужно и далее проникать в
аппарат партийного и государственного управления. Вокруг любого вопроса
формируйте общественное мнение с учетом наших национальных интересов.
Мое резюме:В нынешней Украине выполнено на 100%
19. Из любого пустяка можно сделать проблему,
а из проблемы - пустяк. Ни
один общественный процесс нельзя пускать на самотек.
Если он не принесет нам
пользу, спускайте его на тормозах, или направляйте его против врагов наших -
гоев. Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести его в нужном
направлении.
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(К воскресной статье про аборты.)
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С А Т А Н О В С К А Я !
О
коррупционных обвинениях в адрес
главы Нацбанка с девичьей фамилией Сатановская
читайте в «Списке Гонтаревой»!
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Я конечно извиняюсь, а сколько миллионов этого самого негатива нажито?
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