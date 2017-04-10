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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4228) отставка (2277) Гонтарева (620)

 "Сейчас трудно даже думать о новой работе. Негатив, который был ко мне последние три года, надо еще пережить", - Гонтарева

Глава НБУ Валерия Гонтарева позже решит, чем будет дальше заниматься.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила во время брифинга.

"Сейчас мне очень трудно даже думать о новой работе. Тот негатив, который был ко мне последние три года, это же надо еще пережить", - заявила глава Нацбанка.

Также Гонтарева рассказала, что хочет несколько месяцев просто провести со своей семьей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава НБУ Гонтарева подала в отставку. ВИДЕО

"Я очень хочу следующие несколько месяцев провести со своей семьей. А уже потом я решу, что я буду делать дальше. Сейчас даже не хочу об этом думать", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива.


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Бедняжка, негатив..., её столько народа прокляло, что удивительно как она еще до сих пор жива
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Маніфест власника зброї - підтримай протест беззаконню

Гонтарева заявила, что сейчас даже думать не хочет о новой работе: Надо еще пережить весь негатив, который был ко мне в течение 3 лет - Цензор.НЕТ 4833

Протест беззаконню - основа демократії!
Брати по зброї!
Минув 21 рік від часу ухвалення Конституції України, а держава так і не створила жодних законодавчих умов для забезпечення права громадян України на самозахист.Замість цього МВС своїми протизаконними міліцейськими інструкціями визначає для нас права, свободи та правовий режим власності на зброю. Вони вимагають отримання «дозволів на зброю», не маючи на це жодних законних підстав. Моторошно від того, що за нашої з вами мовчазної згоди вони можуть це робити і наступні 20 або 30 років.Всі ці роки МВС списує щороку десятки мільйонів гривень на фінансування незаконної дозвільної системи і створила хабарницьку схему із нагородження короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю фінансово спроможних осіб.Такий стан речей принижує законослухняних громадян України. Ми мусимо вдатися до активніших дій для захисту своїх прав то верховенства права загалом.Протест беззаконню - основа демократії!Відповідно до ст. 19 Конституції України, ніхто не може бути примушений робити те, що прямо не передбачене законодавством. На нас покладений обов'язок неухильно додержуватися лише Конституції та законів. Інші акти вважаються обов'язковими, якщо вони суворо відповідають Конституції.Тож, ми закликаємо вас не продовжувати дозвіл МВС на свою вогнепальну зброю, поки наше право володіти і користуватися засобами самозахисту не буде закріплено законом.Це не лише протест беззаконню, а більшою мірою питання власної гідності. Наше право на самозахист - гарантоване Конституцією, а утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави.Ми просимо однодумців та друзів підтримати МАНІФЕСТ ВЛАСНИКА ЗБРОЇ.
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Ну да . Уже столько наворовала - что какая тут работа ! Все бы успеть хорошо спрятать !!!
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Да уж... - Наскребла, должно быть, нефигово по сусекам банковским - так что и отдохнуть Хозяева жизни позволят за работёнку в пользу страждущих Патрициев...
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С таким количеством награбленного можно не несколько месяцев, а несколько столетий отдыхать! Аминь.
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бедненькая так крала работала, шо уже работать не нада!
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Народ уже давно никак не может пережить весь тот негатив,который исходил от Гонтаревой.
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Так называемые реформы в исполнении барыг имеют одну очень интересную особенность: с каждым годом жизненный уровень простого народа снижается, тогда как благосостояние чиновников растет как на дрожжах.

Стоит отметить, что качество жизни простых граждан определяется не количеством псевдореформ, а вполне предметными категориями, которые можно "пощупать" на собственном кармане.

С 2014 по 2017 годы средняя зарплата по Украине возросла с 3138 до 6008 гривен, а минимальная пенсия с 949 до 1247 гривен.

А вот в долларовом эквиваленте картина выглядит, мягко говоря, уже не так оптимистично: де факто средняя заплата снизилась с 393,8 до 222,7 долларов, а размер минимальной пенсии - с 118,7 до 46,2 долларов.

Это не говоря о том, что благодаря таким выдающимся менеджерам, как Лера "Золотая ручка", власть барыг поставила абсолютный рекорд в экспроприации средств вкладчиков украинских банков…
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Да, умудрится украсть пол ТРИЛИОННА , нужно иметь очень дурную голову.
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Только лучше под Полтаву пусть едет отдыхать в женскую колонию или на юга под Одессой тоже есть такой ,,пансионат,,и там негатив снимут по всей программе!!
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це краще..
Східний ГЗК - державне підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води.
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А для чего ей работать? Награбила достаточно.
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мабуть, з адвокатами треба буде трохи попрацювати.
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проще сказать- напизжено много, работать смысла нет.
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Гонтарева заявила, что сейчас даже думать не хочет о новой работе: Надо еще пережить весь негатив, который был ко мне в течение 3 лет... Дык мож не спроста? Глянь в зеркало!
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Теперь нужно делать ноги к югу, Быстро, быстро, пока Югик в запое, а то не дай Бог протрезвеет и вспомнить, что он Херпрокурор и придет бредовая мысль о большой булаве, и такая, что и пахана можно кинуть. А попиарится на этой сучке можно долго, долго.
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Не в этой сучей дэржаве , не при этом ублюдке президенте.......
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Она действительно специалист и была на своем месте и с работой по очистке и укреплению банковского сектора справилась на отлично.Жалко что уходят таки специалисты как Яресько,Гонтарева...как бы кацапы и воры не орали...
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А вам проски можем подарить эту дуру с доплатой в виде гноси.
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Отлично сказано, дама три года на Клондайке провела, намыла себе и без того немалое состояние, теперь пора и о жизни подумать, пусть лошади работают и них головы большие.
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Правильно. Красть - тяжелый труд. Надо и отдохнуть. И обжить новый домик, построенный по феншую на зарплату.
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На Канары, негатив прилипший от быдла отмывать. Денег теперь на семь жизней хватит.
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На старое место работы - бухом на Липецкую)))))))) В рашке не достанут Майдановцы когда начнут опускать отбросы общества петь сень кананенков и прочую мародерную мразь .)))))))
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в нормальной стране для неё только одна работа была бы
трусы на зоне для бойцов ато отшивать и рукавицы
причем пожизненно
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В отличии от чивакуни, нашедшим прибежище в кацпии 3 года назад. у этой власти на сегодняшний день перспективы очень хреновые, дела в кацапстане развиваются с катастрофической скоростью в худшую сторону и спрятать свои тела на долго не удастся, а больше их ни кто и не примет даже Израиль от них вынужден будет откреститься потому что за ними очень большие экономические преступления. На что они рассчитывают - один моисей знает!
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Израиль не открестится, поверьте. Стоит только пару чемоданчиков бабла завезти. Сколько там наших небедных бывших, имя им - легион.
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Марина, поверьте, выдали бы и не заикнулись, если бы нынешняя власть того хотела и требовала. Ведь все спущено на тормоза.
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Валерий, даже подозреваемого в убийстве Игоря Талькова в свое время не выдали. Израиль своих граждан никому и никогда не выдает. такая хуцпо-традиция. Зная это, полагаю, многие из нашей власти обзавелись их паспортом.
Звягильский, Ставицкий...
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Хотя наша власть в этом вопросе активничать не будет, спору нет. Кто ж рубит сук, на котором сидит?
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Не время почивать на лаврах. Пыжжыты по новому, по пановому.
Малоизвестный факт - если чиновнику отрубить голову, то он сможет воровать еще 20 минут.
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Малоизвестный, это так. Хорошо бы на практике апробировать.
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"Практика - критерий истины". Смутно вспоминается из своего савецького мынулого.
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Та в неї вже давно готові білети на виліт з країни.
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Куда же ей
д ум а т ь ?
Во р о в к и на доверии ... 87 банок умножить на "О"-
вместе с дове р ч и выми вклачиками.
Сварганив рефинансирование из карманов налоХоплательщиков -
граждан Украины.
Владельцы банок интереснойнациональностисейчас с этим рефинансированием греются
Лазурном берегу Франции -Мертвом Море и кипре .
А доверчивые Граждане Украины могут только под Нац. Банком
кричать слово" Ганьба "

И все . Изучайте (катехизис, издания 1958 года в СССР ).
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Даже не надейся, не переживешь.
И убблюдок твой сдохнет от избытка краденных денег.
Ты его ими убьешь.
Семья у нее - несколько непритязательных собутыльников.
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Спасибо за реформа нашей банковской системы. Очень жаль, что вы уходите.

Будем надеяться, что преемник будет как минимум не хуже. Слава Украине!
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Лера так "тяжко работала", что и ее правнуки спокойно отдыхать могут.
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...банковская система контролируется олигархическими группами,по-этому...уйдет она или не уйдет, найдется такой же карманный глава нбу, вопрос: ее просто так уволят или...?
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"18. Бог наш завещал нам владеть миром - мы им владеем.

Наша задача -
удержать мир в наших руках. Держите в своих руках средства пропаганды и
информации: печать, радио, телевидение, кино.
Нужно и далее проникать в
аппарат партийного и государственного управления. Вокруг любого вопроса
формируйте общественное мнение с учетом наших национальных интересов.
Мое резюме:В нынешней Украине выполнено на 100%
19. Из любого пустяка можно сделать проблему,
а из проблемы - пустяк. Ни
один общественный процесс нельзя пускать на самотек.
Если он не принесет нам
пользу, спускайте его на тормозах, или направляйте его против врагов наших -
гоев. Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести его в нужном
направлении.
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Они уже повернули - и Майдан и АТО куда им надо.
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А про управляемую медицину какие перлы...
(К воскресной статье про аборты.)
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Как говорит один знакомый - они уйдут сказочно богатыми, а вы так и останетесь...
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Отставка Гонторевой, как Петин безвиз, вже скоро.
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Чем ближе выборы в Украине, тем больше будет таких Гонтаревых. которые за "должность не держатся" . Только одно они не понимают, что в век глобализации, кроме рашки и прятаться-то негде. Паша Лазаренко тому пример. Обобрали в Штатах как липку. Один плюс - американская тюрьма это не наша зона
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ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ ГОНТАРЕВОЙ -
С А Т А Н О В С К А Я !
"Сейчас трудно даже думать о новой работе. Негатив, который был ко мне последние три года, надо еще пережить", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7207 О
коррупционных обвинениях в адрес
главы Нацбанка с девичьей фамилией Сатановская
читайте в «Списке Гонтаревой»!
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Кстати, да. Предки - евреи из местечка Сатанов. Так же, как и у Виталия Портникова.
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.".. Негатив, который был ко мне последние три года, надо еще пережить"

Я конечно извиняюсь, а сколько миллионов этого самого негатива нажито?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сейчас трудно даже думать о новой работе. Негатив, который был ко мне последние три года, надо еще пережить", - Гонтарева
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