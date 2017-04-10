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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10105) Самопомич (858) Березюк (116)

 Березюк: Этот Кабмин должен еще работать, но некоторых министров стоит отправить в отставку

Председатель фракции "Объединение "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк выступает против отставки Кабинета Министров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом он сообщил журналистам.

"Разговор всегда крутится вокруг правительства: хорошее оно или плохое, но ради развития конституционного государства это правительство должно еще работать. Это мое личное мнение, дискуссии на (заседании) фракции у нас не было", - сказал он.

При этом он отметил, что некоторых министров стоит отправить в отставку.

Среди таких он назвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша и министра внутренних дел Арсена Авакова, деятельностью которых недовольна фракция.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы против досрочных выборов как Президента, так и парламента", - Березюк. ВИДЕО
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так й гойсмана теж треба залишити?!
що кращого балабола) не знайти?
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Вот пример как нужно заботится о собственной стране

Правительство Дании предложило изменить законодательство, чтобы дать ему возможность заблокировать строительство газопровода Nord Stream 2, сообщает Euronews.


Это видно, что не Барыги у власти, а патриоты.
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Вот за лично я не люблю самопомощь - за политическую проституцию и нашим и вашим! Садовым отдает!
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Пане Березюк , ви один з небагатьох розумних Депутатів України , які вміють мислити та думати .. За те , що тві потвори - "" реформатори "" накоїли в Україні - одного звільнення мало буде , щоб ТРАМП звинувачує Уряд в доведенні життя Народу до Геноциду !!!!! Я вам скину на особисту пошту повідомлення ..
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Гнойсман сказал , что все воровские схемы налажены . ( министерства) Зачем что то менять? Мародеры зря успокоились . Им не помогут мусора на второй линии обороны , ( нац гвардия) У них нет танков ))))))
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Судьбу кабмина решает Березюк и ещё группа дармоедов-прогульщиков из ВРады,которые сами у корыта живут за наш с вами счёт. А люди,которым за последние два месяца повысили тарифы на электроэнергию,а олигархам отменили тариф от 600квт в месяц,которым ещё хотели навесить абонплату за подключение к газовой сети,хотя всё это люди оплатили сами и очень давно, те ничего не решают их только доят,как только могут."Хороший" у нас кабмин,что тут говорить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБерезюк: Этот Кабмин должен еще работать, но некоторых министров стоит отправить в отставку
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