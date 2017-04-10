 Березюк: Этот Кабмин должен еще работать, но некоторых министров стоит отправить в отставку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом он сообщил журналистам.
"Разговор всегда крутится вокруг правительства: хорошее оно или плохое, но ради развития конституционного государства это правительство должно еще работать. Это мое личное мнение, дискуссии на (заседании) фракции у нас не было", - сказал он.
При этом он отметил, что некоторых министров стоит отправить в отставку.
Среди таких он назвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша и министра внутренних дел Арсена Авакова, деятельностью которых недовольна фракция.
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що кращого балабола) не знайти?
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Это видно, что не Барыги у власти, а патриоты.
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