 Подростки пытались сделать "селфи" на электроопоре под напряжением 110 тысяч вольт - оба в больнице

В Харькове из-за неудачной попытки сделать фото на электроопоре госпитализировали двух подростков. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Согласно сообщению, инцидент возник вчера после обеда на территории электроподстанции "Победа" АО "Харьковоблэнерго".
"По вызову прибыли спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части и установили, что на одной из трансформаторных опор головой вниз висит 13-летний подросток. Ребенок имел многочисленные ожоги и звал на помощь. Кроме того, на земле находился еще один подросток 12-ти лет, который также получил поражение электрическим током", - сказано в сообщении.
Как выяснилось позже, дети попали на территорию трансформаторной подстанции, напряжение которой составляет 110 кВт и залезли в электрическую опору, где и получили ожоги в результате поражения электротоком.
После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка не находилось под напряжением. Парень зацепился ногой за металлическую конструкцию опоры и не касался электрических проводов. Тогда руководителем спасательных работ было принято решение снять пострадавшего с опоры, используя диэлектрические средства.
После проведения спасательных работ пострадавшие подростки были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в больницу.
"От диспетчера поступило сообщение о снижении напряжения (полное отключение было невозможно). После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка находилось под напряжением. Парень зацепился ногой за металлическую конструкцию опоры и не касался электрических проводов. Тогда руководителем спасательных работ было принято решение снять пострадавшего с опоры, используя диэлектрические средства", - отмечают в ГосЧС.
После проведения спасательных работ пострадавшие подростки были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в больницу. По данным полиции, медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
Сейчас правоохранители установили личности детей, им 12 и 13 лет, опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.
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- Нет ума , считай калека.
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Дураки гибнут молодыми.
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"После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка не находилось под напряжением"
"После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка находилось под напряжением"
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а "снизили напряжение" меня просто порвало. это не подстанция, а лаборатория какая-то хочу 110кВ ставлю, а хочу до 80кВ снижаю.
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Теперь на могиле растут незабудки...
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