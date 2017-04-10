 Подростки пытались сделать "селфи" на электроопоре под напряжением 110 тысяч вольт - оба в больнице

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В Харькове из-за неудачной попытки сделать фото на электроопоре госпитализировали двух подростков. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Согласно сообщению, инцидент возник вчера после обеда на территории электроподстанции "Победа" АО "Харьковоблэнерго"."По вызову прибыли спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части и установили, что на одной из трансформаторных опор головой вниз висит 13-летний подросток. Ребенок имел многочисленные ожоги и звал на помощь. Кроме того, на земле находился еще один подросток 12-ти лет, который также получил поражение электрическим током", - сказано в сообщении.Как выяснилось позже, дети попали на территорию трансформаторной подстанции, напряжение которой составляет 110 кВт и залезли в электрическую опору, где и получили ожоги в результате поражения электротоком.

В опорах было снижено напряжение.После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка не находилось под напряжением. Парень зацепился ногой за металлическую конструкцию опоры и не касался электрических проводов. Тогда руководителем спасательных работ было принято решение снять пострадавшего с опоры, используя диэлектрические средства.После проведения спасательных работ пострадавшие подростки были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в больницу."От диспетчера поступило сообщение о снижении напряжения (полное отключение было невозможно). После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка находилось под напряжением. Парень зацепился ногой за металлическую конструкцию опоры и не касался электрических проводов. Тогда руководителем спасательных работ было принято решение снять пострадавшего с опоры, используя диэлектрические средства", - отмечают в ГосЧС.После проведения спасательных работ пострадавшие подростки были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в больницу. По данным полиции, медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.Сейчас правоохранители установили личности детей, им 12 и 13 лет, опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.