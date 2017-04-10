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Все про:несчастный_случай (186) подростки (149) ГСЧС (917)

 Подростки пытались сделать "селфи" на электроопоре под напряжением 110 тысяч вольт - оба в больнице

"Фотографы" в тяжелом состоянии в больнице Харькова.

В Харькове из-за неудачной попытки сделать фото на электроопоре госпитализировали двух подростков. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, инцидент возник вчера после обеда на территории электроподстанции "Победа" АО "Харьковоблэнерго".

"По вызову прибыли спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части и установили, что на одной из трансформаторных опор головой вниз висит 13-летний подросток. Ребенок имел многочисленные ожоги и звал на помощь. Кроме того, на земле находился еще один подросток 12-ти лет, который также получил поражение электрическим током", - сказано в сообщении.

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Как выяснилось позже, дети попали на территорию трансформаторной подстанции, напряжение которой составляет 110 кВт и залезли в электрическую опору, где и получили ожоги в результате поражения электротоком.

Подростки пытались сделать селфи на электроопоре под напряжением 110 тысяч вольт - оба в больнице 01

В опорах было снижено напряжение.

После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка не находилось под напряжением. Парень зацепился ногой за металлическую конструкцию опоры и не касался электрических проводов. Тогда руководителем спасательных работ было принято решение снять пострадавшего с опоры, используя диэлектрические средства.

После проведения спасательных работ пострадавшие подростки были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в больницу.

"От диспетчера поступило сообщение о снижении напряжения (полное отключение было невозможно). После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка находилось под напряжением. Парень зацепился ногой за металлическую конструкцию опоры и не касался электрических проводов. Тогда руководителем спасательных работ было принято решение снять пострадавшего с опоры, используя диэлектрические средства", - отмечают в ГосЧС.

После проведения спасательных работ пострадавшие подростки были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в больницу. По данным полиции, медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Сейчас правоохранители установили личности детей, им 12 и 13 лет, опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.
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С такой высокодуховной молодежью, за будущее Украины, я спокоен.
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Ну конечно, ни при чем, вместо того, чтобы книжки читать или проводить свой досуг как то развиваясь, они решили на электроопорах селфи сделать, духовносить тут конечно не причем, так как отсутствует напрочь.
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Вы про свою голову лучше думайте, надеюсь что у вас там не ручка от чемодана.
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А табличку прочитать, типа " Не влезай убьет"! или "Напряжение 10000 Влт", конечно хорошее образование не позволяет.
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ты за своих лишнехромосомных дидываявале переживай - а то не будет преемников петухов из гавна лепить...
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Мальчик засунул пальцы в розетку. То, что осталось, собрали в газетку. Народная мудрость/трейдмарк.
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вот шо значит телефон в руках малолетнего чела!
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Подошвы хоть остались?
- Нет ума , считай калека.
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САША - пацаны - они и в Африке пацаны!!! ВОСПИТЫВАТЬ НАДО!
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Воспитывать надо в 2,3,4 года - говоря что нельзя подходить к розетке. В 12- 13 лет то что электричество несет смертельную опасность они должны знать без напоминаний !
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Наверно хотели повторить подвиги Мухтара, любовника Авакова. Во всем виноват Мухтар.

Подростки пытались сделать "селфи" на электроопоре под напряжением 110 тысяч вольт - оба в больнице - Цензор.НЕТ 9274
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Зачем патриот Мухтар сбежал в Канаду? Это же зрада. Почему все патриоты после Майдана сбежали из Украины?
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А правда что Мухтар сбежал то-ли в Америку то-ли Канаду?
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Надо найти предателя Мухтара и на гилляку. Ну хотя бы пистолет от любовника вернуть. Имущество-то казенное.
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Естественнвй отбор.
Дураки гибнут молодыми.
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Где правда?
"После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка не находилось под напряжением"
"После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка находилось под напряжением"
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та там вобще хрень написана, на опоре он не мог быть "под напряжением", тело металлической опоры заземлено. возможно имелось ввиду что до того находилось, были видимые следы, электроожоги.
а "снизили напряжение" меня просто порвало. это не подстанция, а лаборатория какая-то хочу 110кВ ставлю, а хочу до 80кВ снижаю.
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Вася жил в электрической будке,
Теперь на могиле растут незабудки...
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Какого они на помощь то звали ? Пусть фотки бы делали.
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И это ещё реформаторы в наших школах физику не отменили.
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физику не отменили, а обучение скорее да, отменили!
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90% деток сейчас на уроках физики плееры слушают и зависают в соц-сетях. Они даже не знают и знать не хотят, что в этом учебном году они проходят по физике.А потом приходят родители и умоляют поставить нормальную оценку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодростки пытались сделать "селфи" на электроопоре под напряжением 110 тысяч вольт - оба в больнице
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