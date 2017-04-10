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 Боевики "Л/ДНР" умышленно завышают показатели количества обстрелов со стороны сил АТО, - ГУР

Противник продолжает мероприятия по дискредитации ВС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

Так, украинской разведкой установлено, что представители ВС РФ в СЦКК умышленно завышают показатели количества обстрелов, боеприпасов и их калибра со стороны сил АТО.

"Указанное осуществляется с целью оправдания обстрелов "в ответ на действия подразделений ВС Украины", - отметили в ГУР.

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Как сообщалось ранее, украинские разведчики не раз отмечали, что боевики на Донбассе систематически обстреливают свои позиции, чтобы обвинить силы АТО в нарушении режима прекращения огня.

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не поняла...если наши не стреляют...то как можно умышленно завышать обстрелы?
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всмысле не стреляют. Стреляют в ответ когда им разрешают.
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тебе ж ясно написали "...боевики на Донбассе систематически обстреливают свои позиции, чтобы обвинить силы АТО..."
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Смотри ниже... вариантов море... оножеж кэйджиби.
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ну да наши не стреляют, а в google maps сепарские опорники на лунный пейзаж похожи, только тссс, мы соблюдаем минские договоренности
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если ВСУ не стреляет, то откуда участники АТО берутся?
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Это у сепаров цепная реакция. На один выстрел ВСУ у получленцев пердаки очередями строчат. Многие сепары уже заявляют, что стали жертвой химической атаки...
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Сепары ежедневно пишсали о 500-600 обстрелах до т.н перемирия. После пишут про 80-100. Вот только это результат того, что главнокомандующий не воин , а Барыга. Поэтому и торговые партнеры. а не сепары. И вина в том, что разрушают Украину , не на сепарах , а на Барыге.
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Боевики "Л/ДНР" умышленно завышают показатели количества обстрелов со стороны сил АТО, - ГУР

Оне делают эти "новости" для путлер ТВ.... адназначна.
Не фиг делать. Видно, даж не любителям кино.... но бабушки против.... эт для них.
Такое впечатление, что в порыве защиты своих мародёрских интересов, эти бандюки заколбасят всё население днры и лыныры... сейчас особенно, типа укры, мы говорили...
P.S. Направление выстрелов, типа супер показатель, можно делать на
заказ. Зависит от ширины линии разграничения с противником.
И НИКТО вам об этом не расскажет. Ни своим, ни чужим, даже Лаврову и тем
более Чуркину (сорри, давно писал), так естественнее. Школа КГБ, провокации это святое. Жизнь ничто…Ставки чересчур высоки. Где погибшие от обстрелов вооружённые
сепары?...пока нужны ? Токо обычайники.
На вскидку....

https://apostrophe.ua/article/society/2016-12-17/oni-strelyali-po-lugansku-v-lnr-zreet-novyiy-skandal-sredi-boevikov/8885

http://informator.news/storonnyky-dnr-pryznaly-chto-terrorystyi-samy-obstrelyvayut-okkupyrovannyie-horoda/

http://sprotyv.info/ru/news/11745-kak-rabotaet-peredvizhnaya-minometnaya-ustanovka-rossiyskih-terroristov-v-donecke-foto
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Россия снова сулит Беларуси один млрд долларов в кредит, за поддержку мирового терроризма.
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