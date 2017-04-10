 Боевики "Л/ДНР" умышленно завышают показатели количества обстрелов со стороны сил АТО, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
Так, украинской разведкой установлено, что представители ВС РФ в СЦКК умышленно завышают показатели количества обстрелов, боеприпасов и их калибра со стороны сил АТО.
"Указанное осуществляется с целью оправдания обстрелов "в ответ на действия подразделений ВС Украины", - отметили в ГУР.
Как сообщалось ранее, украинские разведчики не раз отмечали, что боевики на Донбассе систематически обстреливают свои позиции, чтобы обвинить силы АТО в нарушении режима прекращения огня.
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Оне делают эти "новости" для путлер ТВ.... адназначна.
Не фиг делать. Видно, даж не любителям кино.... но бабушки против.... эт для них.
Такое впечатление, что в порыве защиты своих мародёрских интересов, эти бандюки заколбасят всё население днры и лыныры... сейчас особенно, типа укры, мы говорили...
P.S. Направление выстрелов, типа супер показатель, можно делать на
заказ. Зависит от ширины линии разграничения с противником.
И НИКТО вам об этом не расскажет. Ни своим, ни чужим, даже Лаврову и тем
более Чуркину (сорри, давно писал), так естественнее. Школа КГБ, провокации это святое. Жизнь ничто…Ставки чересчур высоки. Где погибшие от обстрелов вооружённые
сепары?...пока нужны ? Токо обычайники.
На вскидку....
https://apostrophe.ua/article/society/2016-12-17/oni-strelyali-po-lugansku-v-lnr-zreet-novyiy-skandal-sredi-boevikov/8885
http://informator.news/storonnyky-dnr-pryznaly-chto-terrorystyi-samy-obstrelyvayut-okkupyrovannyie-horoda/
http://sprotyv.info/ru/news/11745-kak-rabotaet-peredvizhnaya-minometnaya-ustanovka-rossiyskih-terroristov-v-donecke-foto
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