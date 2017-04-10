 В Днепре построят мусоросортировочную станцию

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, информирует 1News со ссылкой на EcoTown.
"Будет обустроена современная сортировочная линия, которая позволит зарабатывать инвесторам на ценных компонентах, изъятых из твердых бытовых отходов. Фракция органики, которая в Днепре составляет 25-30% процентов в зависимости от сезона, будет перерабатываться в анаэробном биореакторе и будет производиться биогаз, который пойдет на продажу или будет сжигаться на установке для генерации электроэнергии", - отметил Филатов.
Реализация проекта позволит в Днепре ежегодно перерабатывать до 200 000 тонн мусора.
Мусороперерабатывающий завод и комплекс с реактором могут заработать в Днепре уже через год-два, прогнозирует Филатов.
"Предложения по утилизации мусора приходят в среднем раз в неделю: на этой неделе были канадцы, ранее приезжали китайцы, идут переговоры с японской внешнеэкономической компанией. Но в практической плоскости можно говорить только об англичанах, с которыми мы реально можем выйти на финишную прямую: за месяц достигнем договоренностей и определим правовую форму сотрудничества, еще четыре месяца уйдет на проектирование, год - на строительство", - добавил мэр Днепра.
Согласно предварительным подсчетам, проект должен окупиться в течение 10 лет.
"Английская компания планирует зарабатывать на этом проекте до 4 млн долларов в год. Сегодня мы ведем переговоры, чтобы наши коммунальные предприятия, эксплуатирующие полигон, могли претендовать на долю в прибыли - от 10 до 15% ", - добавил он.
670 12
Более 22 лет обещали достроить метро в Днепре, и вот наконец такое решение принято, - Порошенко(103)
Филатов снялся в рекламе пиццы: ролик с мэром Днепра набирает популярность в соцсети. ВИДЕО(81)
На сегодняшний момент в Днепре системно решена проблема расчистки основных дорог и магистралей в зимнее время, - Филатов(19)
"Сегодня в Днепре ситуация с бандитизмом начала выходить из-под контроля", - мэр Филатов(196)
Дмитрий Погребов подал в суд на Филатова(0)
Тарифы на отопление в Днепре снизили вдвое, - "ТСН"(86)
Я знаю только одного человека, который капитализировал популярность в Facebook, - Стець про мэра Днепра Филатова(34)
Ответить
Ответить
Мэр Днепра с рабочим визитом пребывает в столице Великобритании. Как передает Maanimo.com, в Лондоне градоначальник посетил один из крупнейших мусороперерабатывающих заводов для того, чтобы ознакомится с принципами его работы. Такой же завод хотят построить и в Днепре.
Ответить
Ответить
Ответить
2010-12-17.
Мировая е-свалка:
Ежегодно в мире производится 50 млн. тонн «электронного мусора» - старые компьютеры, телефоны, факсы, принтеры, и т.д. 70% этих отходов поступают на самую крупную свалку в мире - в китайском Гуачжу. Неудивительно, что он - самый грязный город на Земле. К примеру, ПДК по свинцу здесь превышен в 370 раз.
Переработку опасных, т.н. «электронных отходов» регулирует «Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 1989 года. В Европейском Союзе действует акт Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, который диктует нормы по сбору и переработке всех типов электроники. В США действуют как федеральные, так и локальные законы о контроле оборота e-waste. Кроме того, в ЕС переработку Е-мусора регулирует акт RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Этот акт составлен так, что практически делает невозможным переработку старой электроники - фактически на фабриках, перерабатывающих мусор, нельзя хранить свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы и полибромированный дифенил. Поэтому и европейцам, и американцам дешевле отправить «электронный мусор» в страны Третьего мира, а не вкладывать миллиарды долларов в безопасные экологические заводы.
Только один пример. В США, мировом лидере по числу электроустройств, действуют только 3 (!) завода по переработке «электронного мусора», мощность самого крупного из них - всего 70 тысяч тонн.
70% таких отходов вывозится в Китай (т.е. около 35 млн. тонн), ещё 20% приходится на несколько стран Африки (Нигерия, Гана), остальное - на Бразилию, Индию и ещё ряд стран.
В самом Китае 80% «электронного мусора» приходится всего на один город - Гуачжу, расположенный в южной провинции Гуандунь.
Здешняя свалка занимает 52 квадратных километра, ещё около 15 кв. км - в 4-х окрестных деревнях. На этих свалках работает 300 тысяч человек.
90% работников разбирают компьютеры, принтеры, телевизоры и т.п. прямо голыми руками. Основной метод выделения тех или иных металлов и компонентов - простое обжигание электроники. Как правило, каждый день на свалке горит около 100 больших костров. Затем уже сортируются «выжженные» медь, свинец, и т.д. Сплавы, содержащие драгоценные металлы (серебро и золото), идут дальше на очищение в примитивные лаборатории. К примеру, кислотные ванны для очищения микросхем находятся прямо на берегу реки Лианжань, и этот едкий раствор затем сливается в саму реку.
В общей сложности, переработка старого компьютера, типа 486-го, приносит до 20 долларов дохода. Однако работники получают сущие копейки. Как правило, их зарплата составляет 3-6 долларов в день, при 10-12 часовом рабочем дне и 6-дневной неделе.
80% работников Е-свалки страдают от неврологических, лёгочных или кожных заболеваний. Свинца в крови детей Гуачжу содержится на 88% больше нормы. По содержанию свинца и меди в почвах ПДК превышен в 370 и 115 раз соответственно. По диоксину превышение ПДК - в 130 раз. Вода в радиусе 60 км от Гуачжу непригодна для питья, и её приходится завозить в город в автоцистернах.
В общей сложности, бизнесмены Гуачжу зарабатывают на Е-мусоре около 3 млрд. долларов в год.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить