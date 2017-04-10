гонтарева уже предложила Порошенко несколько кандидатур своего преемника :

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Нацбанке.
Гонтарева подчеркнула важность назначения на должность главы НБУ политически независимой фигуры, банкира и технократа.
"Верю, что моим преемником станет профессиональный и независимый от политических течений человек. Уверена, что под руководством этого человека Национальный банк продолжит путь развития банковской системы и не свернет с него, даже несмотря на возможное политическое давление. А политическое давление будет", - заявила Гонтарева.
Она также добавила, что уже предложила Президенту несколько кандидатур своего возможного преемника.
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подонки, мародеры, казнокрады, брехуны и популисты объединились, цепляясь за свои места боясь выборов, пора начать заготовку шин.
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винннипух
виннинчанин
))
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если шо шкиряк смог бы, или тетерук
докуя ума там что ли надо кредиты пилить?
все равно всё уже распи@@ено давно
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так что базар фильтруй леопольд
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средив среде рошена??
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я говорю,Бать,ты ж 4 класса всего закончил и то одни трояки были.Ни бяда,говорит,я усё магу...
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