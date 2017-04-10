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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4225) отставка (2275) Гонтарева (618)

 Гонтарева уже предложила Порошенко несколько кандидатур своего преемника

Написавшая заявление об отставке глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева предложила Президенту Петру Порошенко несколько кандидатур своего преемника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Нацбанке.

Гонтарева подчеркнула важность назначения на должность главы НБУ политически независимой фигуры, банкира и технократа.

"Верю, что моим преемником станет профессиональный и независимый от политических течений человек. Уверена, что под руководством этого человека Национальный банк продолжит путь развития банковской системы и не свернет с него, даже несмотря на возможное политическое давление. А политическое давление будет", - заявила Гонтарева.

Она также добавила, что уже предложила Президенту несколько кандидатур своего возможного преемника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева

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Этот цирк с заменой соебобовых уже порядком заипал.
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Там вместо шокина поставили шоколадного жополиза-алкаша - югика; теперь вместо этой шмары поставят какого-то ублюдка, который продолжит генеральную линию соевоофшорную. Не ребята, пока наказанием за преступления будет отставка - то нашей стране ничего не светит.
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Вместо Яценюка поставили директора рынка без высшего образования... Преданность Шоколаду - основной критерий отбора, а отсутствие образования и опыта только приветствуется, чтоб не умничал(а) много
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Усі "кандидати" мають ......панамські паспорти.
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Блок Панама Плюс,та Голодний Фронт з Оккупационным Блоком никогда не нажрутся.


подонки, мародеры, казнокрады, брехуны и популисты объединились, цепляясь за свои места боясь выборов, пора начать заготовку шин.
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Всем известно что копия хуже оригинала, поэтому даже страшно предположить каких долбней предложила чиколадная синюха!
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Приемники будут очень голодные и злые, у них слишком долго желудочный сок выделялся, пока они за работой Гонтаревой наблюдали, так, что можно ожидать покращення уже в ближайшее время.
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гонтарева уже предложила Порошенко несколько кандидатур своего преемника :
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назначат Витьку Индюковича или Яна Мыколовича Азирова...
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Интересно какой национальности будет пгиемник.
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а шо не оскудела еще евреями винницкая земля?
если шо шкиряк смог бы, или тетерук
докуя ума там что ли надо кредиты пилить?
все равно всё уже распи@@ено давно
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Гонтарева: Я готова до відставки. Свою місію виконала повністю. Красти більше нічого...
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Судя по коментам - тут 90-% путинских троллей, которым все не нравится.... всех нахер повесить..расстрелять. Здравых коментов отсилы десяток на сотню...
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главный путинский троль это петр алексеевич
так что базар фильтруй леопольд
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как же пап без валькистакана жить будет по новому?
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Незаменимых нет. Поставит Машку-бутылку, или Аньку-ведро.
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ух тыжка)), а шо и такие имеютца? среди в среде рошена??
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лет 50 назад Батя мой изрёк : ежели миня дирявенскага сапожника паставють дилехтарам мясокомбината,аткажуся,хотю быть министрам.точка...,напяшу тилегу Брежневу,вдруг паможить.. :D
я говорю,Бать,ты ж 4 класса всего закончил и то одни трояки были.Ни бяда,говорит,я усё магу...
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Интересно . Этот приёмник сразу присвоит все премии или что то для начала сморозит как эта курица дура? НАПП этот уже проверил одного вора за год . Интересно дальше так же будут пахать?Эта дура была предложена лично Президентом Украины Петей . Петя может придлагать только дебилов - все в него типа Бульбак )))))))
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Кто бы ни был назначен главой НБУ. фактиченская фамилия его руководителя будет Порошенко.
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Она действительно специалист и была на своем месте и с работой по очистке и укреплению банковского сектора справилась на отлично.Жалко что уходят таки специалисты как Яресько,Гонтарева....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГонтарева уже предложила Порошенко несколько кандидатур своего преемника
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