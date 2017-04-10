 "Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом она сообщила на сегодняшнем брифинге.
"Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным. Мне и моей команде пришлось работать с огромными экономическими дисбалансами, обменный курс гривни был привязан к доллару, существенное фискальное доминирование, больная банковская система, практически отсутствующий банковский контроль, высокий уровень кредитирования связанных лиц и непрозначная структура собственности, неэффективная процедура борьбы с отмыванием средств", - заявила она.
Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива.
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Свадьба в Малиновке.. там что не фраза все о Гонтаревой власти Пеце и все по кругу...
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Сцука опухшая!
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Я не пессимист. Я замерзший, усталый, голодный оптимист.
Ольга Громыко, "Верные враги".
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности. - Уинстон Черчилль
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Но я не унывала и не опускала руки - ведь еще столько было недоворовано, недоразрушено. А банковская система??? Ведь она еще работала! А вспомните, что было с курсом гривни? Если б не я и мой патрон, то даже представить страшно - доллар был бы по 8!!!
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А у нас валюта свалилась на 350 процентов. Прям чудеса!!!
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маладец валерка
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Гонтарева и Слепой Траст !
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А потом фронт остановился, но за дело взялись "реформаторы"...
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Независимая общемировая практика оценки РЕАЛЬНОГО курса валюты
ИНДЕКС БИГМАКА
"индекс бигмака" составляют 30 лет подряд, с 1986-го. За основу берут стоимость в долларах одного и того же продукта (бигмака) в различных странах. И уже по его цене определяют, насколько недооценена или переоценена валюта той или иной страны.
бигмак в Украине стоит 1,54 доллара США (36 гривен) и гривна недооценена на 68,7%.
За основу составители рейтинга принимали США, где бигмак стоит 4,93 доллара.
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