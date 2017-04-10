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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4225) отставка (2275) экономика (3435) Гонтарева (618)

 "Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в 2014 году состояние экономики Украины "было ужасным".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом она сообщила на сегодняшнем брифинге.

"Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным. Мне и моей команде пришлось работать с огромными экономическими дисбалансами, обменный курс гривни был привязан к доллару, существенное фискальное доминирование, больная банковская система, практически отсутствующий банковский контроль, высокий уровень кредитирования связанных лиц и непрозначная структура собственности, неэффективная процедура борьбы с отмыванием средств", - заявила она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава НБУ Гонтарева подала в отставку. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива.

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"Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - а теперь все стает Приват.
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А теперь граждане еще больше обнищали с вашими реформами, они пошли на пользу, только приближонным паршивого
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какое отношение нацбанк имеет к экономике Украины, кроме финансирования? Гонтарева конечно экономику подымала, только не Украины, а отдельных персоналий.
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Свадьба в Малиновке.. там что не фраза все о Гонтаревой власти Пеце и все по кругу...
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Особенно ужасным гонтарёва посчитала курс доллара к гривне, а дальше сами знаете что было!
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ну... сейчас-то никто не спорит!!! Экономика растет бешеным темпом, гривна стабильна, благосостояние улучшилось, рюзьке банки не працюют на территории Украины... и т.д.

Сцука опухшая!
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Когда ты пришла в НБУ его состояние было ужасным и ты нагрела себе и своему дружку руки на этом ужасном состоянии,а теперь твое место в тюрьме,тварь.
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если вместо экономики Украины вписать карман Барыги и К - тогда все верно.
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"Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным. Я выглядела лучше. Сейчас ещё лучше.", - Гонтарева
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Конечно лучше. Вот только, где будем брать деньги, чтобы отдавать кредиты. Нам их не на десятилентия дали, а в следующем году нужно отдавать 17 лфрдов и где они ??????
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Сирожа... моцк мне не трогай! Побеседуй с прохановым... жириком... там твоя компаха, адназначна.

Я не пессимист. Я замерзший, усталый, голодный оптимист.
Ольга Громыко, "Верные враги".
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности. - Уинстон Черчилль
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Только вы с таким упорством защищаете Барыгу и его гоп компанию. то любому объективному читателю понятно. что вы торговец совестью, цена которой уже известна 2000 лет это 30 сребрянников. Таких писак здесь хватае, тапи объективных и пессимистов. Тогда мил человек объясните почему в воющей Сирии и много соттысячными беженцами инфляция была в 2015 МЕНЬШЕ, чем в Украине.
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Когда то эта дура говорила с трибуны ВР Украины. Те, кто покупает доллар по 12 сильно пожалеют. Она оказалась права , сильно пожалели, что мало купили. Эта тупая , но преданная прошмандовка натворила делов больше, чем все папередники вместе взятые. Не сколько украдено, сколько про...бано.
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"Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева.
Но я не унывала и не опускала руки - ведь еще столько было недоворовано, недоразрушено. А банковская система??? Ведь она еще работала! А вспомните, что было с курсом гривни? Если б не я и мой патрон, то даже представить страшно - доллар был бы по 8!!!
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Удержать 8 было нереально. Но и 27, если по честному, то это из области ненаучной фантастики...
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Немного аллегорически написал. Но, согласитесь, ведь гривня - самая недооцененная валюта и, реально стоимость ее до доллара намного выше.
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Напоминает актерскую байку. Едут артисты в поезде. Один уныло уставился в окно на типичный сельский пейзаж средней полосы роисси. Другой подходит, говорит: "Да... Вот что здесь было до советской власти!".
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Что экономика была ужасная спору нет. Есть вопросы. Если наша экономика рухнула на 60 - 70 процентов (что ОЧЕНЬ много), то , по законам мировой экономики наша валюта должна была упасть НА СТОЛЬКО ЖЕ!!!
А у нас валюта свалилась на 350 процентов. Прям чудеса!!!
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и при этом за вторую половину 2014 года "испарились" 10 млрд. долларов резервов (ЗВР)!!! http://index.minfin.com.ua/index/assets/?2014 А теперь мы берем кредиты у МВФ на их пополнение! Странно, что это "испарение" до сих пор не расследуют, 10 млрд. долларов за полгода не могли исчезнуть без подозрений.
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В экономике только одно достижение за три года - это налаживание с террористами донбасского офшора на крови, других достижений нет.
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А теперь в банковской сфере и экОномике - ВСЕ ЗАШИБИСЬ, ЛЕРА? Половины банков - нет, гривню опустила 2 3 раза - красота!!!
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Нет банков, которые бабосы ку населения под 24% брали и потом линяли...Она их зачистила и молодец! Как специалист она была на своем месте.
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и будет жить жидовка,и радоваться жизни,за счет глупых гоев.
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Если кто помнит. Осенью 14го, когда шла война и реально никто не знал, что будет с Украиной, курс доскакал до 14.
А потом фронт остановился, но за дело взялись "реформаторы"...
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Падение гривни не в Гонтаревой а в законах экономики,войне и придурках-ворах...
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Как они все осто@@@ли, они не то что работать профессионально не могут, они даже уйти с достоинством не могут.
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Эксперты считают, что гривна недооценена почти на 70%.

Независимая общемировая практика оценки РЕАЛЬНОГО курса валюты
ИНДЕКС БИГМАКА
"индекс бигмака" составляют 30 лет подряд, с 1986-го. За основу берут стоимость в долларах одного и того же продукта (бигмака) в различных странах. И уже по его цене определяют, насколько недооценена или переоценена валюта той или иной страны.

бигмак в Украине стоит 1,54 доллара США (36 гривен) и гривна недооценена на 68,7%.
За основу составители рейтинга принимали США, где бигмак стоит 4,93 доллара.
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В Украине нет банков, но есть ростовщики.
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Если главной задачей считать обеспечение комфортного состояния власть имущих, то да, с поставленной задачей она действительно справилась... справилась на "ура".
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это кваки пьяной жабы мы должны воспринимать как шыкаладные отмазки?
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Не знаю как там состояние экономики, но в 14 году моя пенсия равнялась 125 баксам и мне хватало и на коммуналку (без субсидии) и пожрать - сейчас только пожрать (субсидию оформил и коммуналку тупо не плачу - пусть государство платит).
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но гонтаревой ценой невероятніх усилий удалось сделать положение дел ещё хуже
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если бы не гонтарева, то вероятно, "состояние" бы улучшилось.. И 9% росийского капитала в банковской системе Украины не превратились бы в 40..!
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чем дальше слушаю непапередников тем больше понимаю, что мой словарный запас состоит исключительно из плохих слов..... Кубив начал, а Гонтарева продолжила, самое поганое, что никто из них не ответит за грабеж страны, развал экономики. вешать сук без всяких судов
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===Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным=== Я опустила гривню в 3.5 раза, а могла и в 10
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева
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