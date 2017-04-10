 Рада планирует заслушать председателя НКРЭКУ Вовка 12 апреля, - Парубий

Об этом на согласительном совете рассказал спикер Рады Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"На среду в 12:30 мы приглашаем в парламент председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Волка", - заявил Парубий.
Он отметил, что 5 апреля нардепы заслушали главу Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак.
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Вовк це Фукс, чоколатний-головний куклоблуд!!!
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