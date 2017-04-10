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 Рада планирует заслушать председателя НКРЭКУ Вовка 12 апреля, - Парубий

Верховная Рада планирует 12 апреля заслушать председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Об этом на согласительном совете рассказал спикер Рады Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"На среду в 12:30 мы приглашаем в парламент председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Волка", - заявил Парубий.

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Он отметил, что 5 апреля нардепы заслушали главу Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак.

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Крєндєля треба "заслухати", це його протеже!!!!
Вовк це Фукс, чоколатний-головний куклоблуд!!!
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ЗАСЛУШАТЬ ВОВКА НАДО НА СТАДИОНЕ "ДИНАМО"! - при людях и - НИКАКОЙ ОХРАНЫ ПАРНЮ! - глядишь, и поймет пацан, как оно в жизни бывает.
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А нужна ли Верховная Рада, если всё регулируется меморандумом с МВФ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада планирует заслушать председателя НКРЭКУ Вовка 12 апреля, - Парубий
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