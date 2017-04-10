EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Политика Украины
  307  5
Все про:ВР (22348) КС (1129) ратификация (352) регламент (169) закон Савченко (22)

 Рада на текущей пленарной неделе намерена рассмотреть 70 законопроектов, среди них - новая редакция закона о КС, изменения в "закон Савченко" и регламент парламента

Верховная Рада намерена рассмотреть около 70 законопроектов 11-14 апреля.

Об этом говорится в расписании заседаний парламента на 11-14 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

11 апреля первым в повестке стоит во втором чтении законопроект №5336-1, новая редакция закона о Конституционном Суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На эту неделю в планах работы Верховной Рады отчет правительства не предусмотрен", - нардеп БПП Матвиенко

Также Рада планирует рассмотреть вопросы аграрной политики, в частности во втором чтении законопроект №4355, которым предлагается передать местным советам полномочия по распоряжению землями государственной собственности за пределами населенных пунктов.

Кроме того депутаты намерены заняться законопроектом №6116 о разрешении абитуриентам с временно оккупированных территорий поступать в высшие учебные заведения в 4 областях только по результатам вступительных испытаний в пределах квоты в 1 000 мест государственного заказа.

Парламент планирует рассмотреть предложения Президента Петра Порошенко к ветированной им новой редакции закона "О службе в органах местного самоуправления" (№2489).

12 апреля парламент по традиции намерен начать с вопросов ратификации, в частности законопроект №0139 о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры, а также №0141 о ратификации конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения.

13 апреля первым в повестке стоит законопроект №6174, который разрешает посмертное присвоение звания Герой Украины иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной сотни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": История с попаданием Голубана в зал ВР - это о том, насколько мы оккупированы Россией, - Егор Соболев

Далее следуют вопросы регламента Рады, в частности законопроект №5522, которым предлагается вернуть в закон "О регламенте Верховной Рады" понятие "коалиции депутатских фракций".

После этого депутаты планируют перейти к вопросам энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства, в частности к законопроектам №4493 о рынке электроэнергии (повторное второе чтение) и №1581-д о жилищно-коммунальных услугах.

Кроме того, Рада намерена рассмотреть вопросы правоохранительной деятельности, в частности законопроект №5259, которым предлагается запретить применение "закона Савченко" (закона о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

14 апреля в парламенте пройдет час вопросов к правительству.

При этом, согласно расписанию, никаких отчетов Кабмина в этот день не планируется.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
им хоть молоко баксы), роздают за вредную))) работу?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой нах регламент??? в пятницу 33 депутат в зале!!! Какой еще регламент нужен? На фонари скотов!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
То в них така "робоча неділя".Без п"ятниці.Страсна п"ятниця не рахується тим паче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юлю с Савченко надо постричь налысо за закон Савченко...и обмазав в говне-выкачать в перьях...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це тобі тут не" петухов" ліпити,як в кацапії.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада на текущей пленарной неделе намерена рассмотреть 70 законопроектов, среди них - новая редакция закона о КС, изменения в "закон Савченко" и регламент парламента
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти