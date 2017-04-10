 Рада на текущей пленарной неделе намерена рассмотреть 70 законопроектов, среди них - новая редакция закона о КС, изменения в "закон Савченко" и регламент парламента

Об этом говорится в расписании заседаний парламента на 11-14 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
11 апреля первым в повестке стоит во втором чтении законопроект №5336-1, новая редакция закона о Конституционном Суде.
Также Рада планирует рассмотреть вопросы аграрной политики, в частности во втором чтении законопроект №4355, которым предлагается передать местным советам полномочия по распоряжению землями государственной собственности за пределами населенных пунктов.
Кроме того депутаты намерены заняться законопроектом №6116 о разрешении абитуриентам с временно оккупированных территорий поступать в высшие учебные заведения в 4 областях только по результатам вступительных испытаний в пределах квоты в 1 000 мест государственного заказа.
Парламент планирует рассмотреть предложения Президента Петра Порошенко к ветированной им новой редакции закона "О службе в органах местного самоуправления" (№2489).
12 апреля парламент по традиции намерен начать с вопросов ратификации, в частности законопроект №0139 о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры, а также №0141 о ратификации конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения.
13 апреля первым в повестке стоит законопроект №6174, который разрешает посмертное присвоение звания Герой Украины иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной сотни.
Далее следуют вопросы регламента Рады, в частности законопроект №5522, которым предлагается вернуть в закон "О регламенте Верховной Рады" понятие "коалиции депутатских фракций".
После этого депутаты планируют перейти к вопросам энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства, в частности к законопроектам №4493 о рынке электроэнергии (повторное второе чтение) и №1581-д о жилищно-коммунальных услугах.
Кроме того, Рада намерена рассмотреть вопросы правоохранительной деятельности, в частности законопроект №5259, которым предлагается запретить применение "закона Савченко" (закона о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.
14 апреля в парламенте пройдет час вопросов к правительству.
При этом, согласно расписанию, никаких отчетов Кабмина в этот день не планируется.
307 5
Рада сегодня рассмотрит законопроект о возможности приватизации жилья в общежитиях с правками Порошенко(11)
Рада планирует отменить перерыв в утренних пленарных заседаниях во вторник-четверг, - Парубий(14)
Полиция задержала злоумышленника, со стрельбой похитившего маршрутку в Киеве: ранее он освободился по "закону Савченко", - Князев(51)
Рада сегодня рассмотрит просьбу к США заключить оборонное соглашение с Украиной и присоединение к Международной конвенции о спасании(40)
«Закон Савченко» дозволив убивцям відчути себе безкарними - експерт(0)
Вице-спикер Сыроид нарушила Регламент, что является основанием для увольнения, - заявление фракций БПП и НФ(235)
Яценюк о ратификации Соглашения о свободной торговле: "Отныне беспошлинный ввоз на территорию Канады почти 100% украинских товаров". ФОТО(221)
молокобаксы), роздают за вредную))) работу?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить