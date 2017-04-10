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 Боевики жестоко избили местных жителей в баре Новоазовска: один гражданский умер, более десяти - травмированы, - ГУР

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ отмечается рост количества преступлений и беспорядков, совершенных российскими военнослужащими в отношении гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"Военнослужащие инженерного подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили гражданских лиц в ночном развлекательном заведении н.п.Крещатицкое (Новоазовский район). Травмированы более десяти гражданских, один из которых скончался от полученных травм в больнице", - сказано в сообщении.

В ГУР отметили, что местные жители, возмущенные действиями российских военнослужащих, собрались на стихийный митинг с требованием беспристрастного расследования и наказания виновных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на КПВВ в зоне АТО задержаны 24 человека, подозреваемых в участии в бандах боевиков, - Тука

"Силами специального подразделения "МВД ДНР", с привлечением подразделения отдельного комендантского полка 1 АК, митинг был локализован. Наиболее активные участники были взяты под стражу. Решением командующего 1 АК, 9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты был переведен в состояние полной боевой готовности, проводится расследование инцидента", - добавили в пресс-службе ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Новоазовске произошло несколько стычек между боевиками "ДНР" и наемниками из Чечни, - ИС
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а чё.. рюзьке мир, однако.. В кокошниках и с искандерами))
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Сепаратисты Донбасса получают то ,что хотели,Бог милостив и всем воздает то,что они хотят.
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в ночном развлекательном заведении н.п.Крещатицкое

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они там ссуки еще и развлекаются ......
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А вы думали, что они унывают? Смотрел по 1+1 передачу про донецк, так там показывали ночные клубы, все пляшут и веселятся, как будто это курортный город.
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Да все бухают на войне, и американские солдаты во Вьетнаме, и советские в Афганистане, и кубинские в Анголе, и английские в Нормандии, все абсолютно бухают, даже язвеники и трезвенники, поскольку жизнь коротка, бухают без дат, времени и привязки к каким либо событиям.
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но мировые лидеры в синьке,постоянные и безоговорочные - это племена,населяющие нарасию,(т.н. руские),за исключением большинства мусульман..
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Мусульманам религия не позволяет алкоголь принимать, но зато они серьезно балуются легкими наркотиками, что в принципе можно приравнять к алкоголю. Да собственно беда то не в том, что люди употребляют алкоголь или легкие наркотики, а в том, какие последствия для окружающих могут быть, после их употребления. Здесь вы правы, руские в этом бесспорные чемпионы.
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Смотрите где и как козломордые дегенераты проходят кастинг


Смотреть YouTube
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Типичные уголовные замашки представителей руцкага мира. Пьяные ублюдки, агрессивные и тупые, после трусливые и лживые - вот вам и все скрепы, духовность, православное мракобесие и прочие атрибуты вонючей выгребной ямы-педерации и ее радостных последователей, лугандонцев
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Це вони містечкових сепарів так від биндер захищали....
А чого не згвалтували, напевно імпотенто???
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"В ГУР отметили, что местные жители, возмущенные действиями российских военнослужащих, собрались на стихийный митинг с требованием беспристрастного расследования и наказания виновных",- привыкли к демократичной Украине, холопы
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"Местные жители, возмущенные действиями российских военнослужащих".
А уж я то как озабочен!!! Еще немного и буду ваабще обеспокоен. Хотели рюзге мира? Имеете. И мы не вправе лезть в ваши дела, пока не будете кричать "Слава Украине" и звать наши войска.
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гопники с автоматами и без! и победа на чьей стороне?!
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А в чем проблема, им же должны были дать разрешение на бухалово, вероятно на мочилово тоже дали?!
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Зато не нужно кормить Украину, не нужно бояться бэндэровцов, дозволено даже по-русски говорить "чечня - это круто". Свабодабля! Не то, что в хунте.
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За что боролись...
16 марта около 200 жителей Новоазовска заблокировали местный погранотряд.

- Мужчины и женщины с гвардейскими лентами на одежде и в сопровождении российского телевидения прибыли на автомобилях с мариупольскими номерами, поэтому все наши переговоры велись под прицелом телекамер, - рассказывает Евгений Мойсюк, командир батальона днепропетровских десантников (на фото). - До появления этих странных «патрулей» местные жители никакой неприязни к нам не проявляли. А как только приехали воинственно настроенные «общественники», к журналистам тут же подошли две женщины и стали рассказывать о том, как они нас боятся…

Интересно, что «общественники"-мужчины, прибывшие на автомобилях с неместными номерами и наблюдавшие за этой телесъемкой, также представились местными жителями. Однако не смогли указать донецким журналистам правильную дорогу в соседнее село…

http://fakty.ua/178769-my-ugocshali-nashih-soldat-chem-mogli-i-osenyali-krestnym-znameniem-ponimaya-kak-im-sejchas-nelegko
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.........и да воздастся каждому по вере его......................
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это происшествие из разряда "Травматизм на скотном дворе"
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Крымская Хунта‏ @UASevas 17 ч.17 часов назад
Шуфутинский истерит,что оказался в базе =Миротворца=.Каждый упырь,въезжающий во временно оккупированный Крым,нарушая Законы UA,будет в базе.

Боевики жестоко избили местных жителей в баре Новоазовска: один гражданский умер, более десяти - травмированы, - ГУР - Цензор.НЕТ 727
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Один удар табуреткой по голове заменяет 100 часов политработы. (армейская мудрость)
Но, боюсь, прозрение к ним придет с приличным запозданием.
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Военнослужащие инженерного подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК вовремя внесли абонплату на развлечения
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УДАР США ПО СИРІЇ: ПУТІН ОТРИМАВ СИГНАЛ, ЩО ЙОГО ВІЙСЬКА НЕ Є ПЕРЕШКОДОЮ
Опубліковано: 10 квітня 2017

Боевики жестоко избили местных жителей в баре Новоазовска: один гражданский умер, более десяти - травмированы, - ГУР - Цензор.НЕТ 2Через 2 дні після варварського застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії США нанесли ракетний удар по об'єктах військової інфраструктури армії Башара Ассада.

5 квітня 2017 року сирійські збройні сили застосували в провінції Ідліб, що контролюється повстанцями, хімічну зброю. За різними даними більше 100 осіб, серед яких є діти, загинули. Повідомляється про велике число людей, які постраждали внаслідок отруєння.

59 крилатих американських ракет «Томагавк», випущені в ніч на 7 квітня з двох фрегатів ВМС США в східному середземномор'ї, зруйнували інфраструктуру сирійської військово-повітряної бази Шайрат, звідки, вважається, було здійснено варварський акт проти цивільного населення.

При цьому США заздалегідь попередили про запланований авіаудар Російську Федерацію, яка мала певні військові інсталяції на згаданій сирійській базі, і здійснила інші заходи для того, щоб не завдати удару по російському військовому контингенту в цій країні.

Рішення про нанесення удару по Сирії прийняв президент США Дональд Трамп. Зазначене рішення може мати серйозні наслідки не лише для подальшого розвитку ситуації в Сирії, але і для ширшої міжнародної ситуації.

США оголосили, що їх військова акція має сприйматися не лише як відплата за використання хімічної зброї проти цивільного населення і застереження, що подібні дії є червоною лінією, а той, хто її переступить невідворотно зіштовхнеться з серйозними наслідками. Це кардинальна зміна підходів до ведення бойових дій в Сирії порівняно з тими, що сповідувала адміністрація президента Барака Обами, який загрожував, але так і не покарав режим Ассада за використання хімічної зброї.

Ракетний удар США є чітким сигналом Російській Федерації про те, що США, з одного боку, не бажають з нею військової конфронтації, але з іншої - її військова присутність в Сирії ніяк не обмежує дії Сполучених Штатів. Це може докорінно змінити обставини російської військової присутності в Сирії, яка, фактично, стала гарантією існування режиму Башара Ассада і виконувала роль урядових каральних загонів в громадянській війні.

Володимир Путін отримав сигнал про те, що в очах нової адміністрації США його війська не є перешкодою, отже військовий контингент РФ може втратив роль стримуючого фактора для третіх держав.

Демонстрація рішучості Дональда Трампа застосовувати силу має стати пересторогою і для інших держав зокрема Північої Кореї, яка нещодавно з вуст державного секретаря США Р.Тіллерсона отримала попередження про те, що Америка розглядає і варіанти військових дій для захисту інтересів своїх союзників Японії та Південної Кореї від загрози застосування Північною Кореєю проти них ядерних озброєнь.

Разом з тим, дії США безумовно загострять їх відносини з РФ та Іраном. Наступним небезпечним витком конфронтації може стати спроба урядових військ Башара Ассада помститися США, завдавши удар по сотням американських військових, які переважно виконують роль інструкторів та координаторів, співпрацюючи з повстанцями проти ІДІЛ на території Сирії.

Богдан ЯРЕМЕНКО
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Всего одна капля рузкого мира может убить человека!
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В ОРДЛО при трудоустройстве требуют опыт военных действий в рядах боевиков - ИС

10 апреля в 11:27

В местных "военкоматах" за отказ воевать на стороне террористов не ставят отметку, без которой невозможно трудоустроиться. В ОРДЛО при трудоустройстве требуется "опыт работы" боевиком ДАН На временно оккупированных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса, отмечается рост недовольства граждан, ранее не "служивших" в рядах боевиков и пытающихся трудоустроиться, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Так, в соответствии с распоряжением главарей террористов "ДНР" и "ЛНР", при трудоустройстве на оккупированных территориях необходимо предъявить отметку о постановке на "воинский учет" в приписном удостоверении из местных "военкоматов". Однако при обращении в "военкоматы" ранее не воевавшим жителям Донбасса предлагают поступить на "военную службу". "В случае отказа соответствующие отметки в документах не ставятся, что делает трудоустройство невозможным", - подчеркивает Тымчук.
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конечно они развлекаются, пенсии с двух сторон получают, коммуналку Украина оплачивает, пайки на шару раздают! ведь это вековая мечта Донбасса . так что немного пиздюлей это просто что бы местный гадючник не расслаблялся.
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Та то нічого.Помиряться.Потім знову поб"ються вусмерть. Головне,щоби розмовляли парусски.
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Зато не надо учить "хохлядский" - так что все путем...Да, ДАУНБАССЫ? готовьтесь лямку тянуть за Лугандон, дурни, а не по ночным клубам шастать.

Боевики жестоко избили местных жителей в баре Новоазовска: один гражданский умер, более десяти - травмированы, - ГУР - Цензор.НЕТ 5460
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MH17Ru‏ @MH17_RUS 14 ч.14 часов назад
Асимметричный ответ Владимира Путина на удар американскими крылатыми ракетами по авиабазе Асада.

РИА Новости‏Подлинная учетная запись @rianru

Около 13 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварийной ситуации https://ria.ru/incidents/20170409/1491874122.html …
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Ужас,что там делается. Ну за то сидят с *кацапским миром*, бегают с какими то республиками ,с хуйлом которого они так звали,*хуйло помохи,введи*!!! Вот получите и распишитесь!
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За це терористам вдячність ! Хай вчать місцевих рашистів Україну любити .
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Спор возник по поводу трактовки - путин великий или величайший?
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ГУР - интересно штат этого ГУР и оклады (в т.ч. генеральские), что они занимаются чтением и копипастом жёлтой прессы ДНРЫ - а склады с боеприпасами взрываются аж шелест идёт...
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СБУ-ки видно пасутся на этом форуме - потому как перестали выдавать свои победы по стрелянию и отбиранию курева...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики жестоко избили местных жителей в баре Новоазовска: один гражданский умер, более десяти - травмированы, - ГУР
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