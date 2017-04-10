 Полицейские Киевщины, преследуя подозреваемого в убийстве, совершили наезд на велосипедиста

В Киевской области группа быстрого реагирования полиции, преследуя подозреваемого в убийстве, совершила наезд на велосипедиста, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Вчера, 9 апреля, около 15 часов, в селе Житные Горы, Рокитнянского района, группа быстрого реагирования полиции, преследуя с проблесковыми маячками подозреваемого в совершении умышленного убийства, совершила наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на середину проезжей части дороги", - сказано в сообщении.
Пострадавшим оказался 72-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил сотрясение головного мозга и рваную рану головы.
Сейчас Главное управление полиции Киевской области проводит служебную проверку по данному факту. Также прокуратурой Рокитнянского района Киевской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
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А может не бежала?
А может это страус злой?
А может и не злой.
А может это дворник был..."
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