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 Полицейские Киевщины, преследуя подозреваемого в убийстве, совершили наезд на велосипедиста

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и рваной раной головы.

В Киевской области группа быстрого реагирования полиции, преследуя подозреваемого в убийстве, совершила наезд на велосипедиста, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Вчера, 9 апреля, около 15 часов, в селе Житные Горы, Рокитнянского района, группа быстрого реагирования полиции, преследуя с проблесковыми маячками подозреваемого в совершении умышленного убийства, совершила наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на середину проезжей части дороги", - сказано в сообщении.

Пострадавшим оказался 72-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил сотрясение головного мозга и рваную рану головы.

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Сейчас Главное управление полиции Киевской области проводит служебную проверку по данному факту. Также прокуратурой Рокитнянского района Киевской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
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Та шо ж такое? Как ни сядут з руль, так и ДТП. На ишаков их пересадите. Безопасный, экологичный вид транспорта. Прост в управлении.
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ну да. То ли дебил на велосипеде посреди дороги...
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Дебил тот кто верит и повторяет эту очередную мусорскую басню.
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Фома не верующий, дебил как раз ты, за километр видно что пешкодрочер. Купишь авто потом будешь кудахтать!
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Я на авто с 1979, пионЭр недоумковатый. С какого бодуна я должен верить заявлениям мусоров? Хоть раз их болтовня подтвердилась?
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"...который внезапно выехал на середину проезжей части дороги", - если так, то он нарушил ПДД.
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Может это вообще был соучасник и помогал преступнику скрыться. В статье чето не заметил что преступника поймали.
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"Но тут лиса бежала,
А может не бежала?
А может это страус злой?
А может и не злой.

А может это дворник был..."
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Люди что пешеходы,что велосипедисты,крайне беспечно ведут себя на дороге в своих населенных пунктах,особенно небольших. Забывая, что как только они ступили или выехали на проезжую часть, они становятся участниками движения. Никого не осуждаю,и не оправдываю. Так,из личного опыта вождения.
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А нечего было у закона под ногами путаться. Закон он такой, может так переехать, что мокрого места не останется.
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Я бы вообще запретил езду на велосипедах в городах по трассам, кроме праздников и выходных.
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Мог бы и на мотоцикле точно так выехать. Тогда пострадал бы не только он, но и полицаи.
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А я бы велодорожки сделал как в Европе или 1 метр проезжей части отдал велосипедистам и пусть только хоть 1 машина колесом наедет на велодорожку - штраф 100500 грн.
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1 метр - велосипеду, 3 метра - общественному транспорту. Частникам - что останется.
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Это полумеры. Я бы вообще запретил пешеходам дорогу переходить, кроме праздников и выходных.
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Да ну нах, что там расследовать! Во первых, не хер на вилосепеде посреди дороги ездить, а во вторых, 72 года, да он уже двумя ногами в могиле, не жалко
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Стан доріг в Україні такий, що треба заборонити автотранспорт. Хай на возах ганяються, тоді велосипедиста не догонять.
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Мозги надо включать,а не маячки....кляті поліцаї...
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К счастью "ватанов" гораздо больше, чем аваковских холуев.
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Наехали на человека , всунули отмазку , мол , срочное задание и думают, что как всегда прокатит . Поди проверь , за кем они гнались , и гнались ли вообще .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские Киевщины, преследуя подозреваемого в убийстве, совершили наезд на велосипедиста
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