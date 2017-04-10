 Судья Чаус арестован до завершения экстрадиции в Украину, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера истек срок его ареста по нашему уголовному делу, и он был задержан по экстрадиционному запросу Украины", - сказал он.
По его словам, Чаус арестован в рамках экстрадиции и будет находится под стражей до ее завершения.
Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.
9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
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......мозги ещё остались, раз не захотел всю жизнь быть в бегах...
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а вообще знаковый момент в борьбе с коррупцией.
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