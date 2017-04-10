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 Политика Украины
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Все про:Молдова (759) Морарь (2) судья (1795) экстрадиция (273) Чаус (89)

 Судья Чаус арестован до завершения экстрадиции в Украину, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявляет, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус будет находится под арестом до завершения экстрадиции в Украину.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера истек срок его ареста по нашему уголовному делу, и он был задержан по экстрадиционному запросу Украины", - сказал он.

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По его словам, Чаус арестован в рамках экстрадиции и будет находится под стражей до ее завершения.

Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
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......добегался, болезный.......
......мозги ещё остались, раз не захотел всю жизнь быть в бегах...
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жил бы на зарплату и не брал бы хабари, не оказался бы в Молдавии.
а вообще знаковый момент в борьбе с коррупцией.
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ну экстрадируют его, ну в Украине отпустят под залог, что бы он своими ногами на суд приходил и имел возможность тратить наворованные деньги себе в удовольствие, ну будут судить его суровые и неподкупные чаусовские коллеги, друзья и подельники, ну найдется ли здесь хоть один, не считая платных жополизов барыги типа гыга с ним, Алексей К 716f450d, Alexx Lexton, Александр Пушкин c9e2ec70, и им подобных, от которых за версту очком барыговским прет, кто сомневается, что этот чавус не получит адекватного наказания?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Чаус арестован до завершения экстрадиции в Украину, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь
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