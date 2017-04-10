 НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг отменила решение о введении абонплаты за газ. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания комиссии, которое транслировал "112 Украина".
"Мы сегодня должны принять решение, которое было озвучено департаментом, о том, чтобы скачивать, провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было никакого повышения в результате этого решения... Мы наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться ни для одного украинца повышения не произойдет", - сказал он.
Народный депутат Олег Ляшко, потребовал от главы НКРЭКУ проголосовать за отмену данного решения.
Вовк провел голосование. Члены комиссии поддержали отмену решения.
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во-первых - каких-то системных планов у каракулевых нет и все делается по принципу "а давайте сделаем это, вдруг пролезет"
во-вторых - все, что они делают, идет во вред народу. ВСЕ без исключения
в-третьих - они ссат малейшего сопротивления. А значит понимают, что скоро придется тикать
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почему абонплата должна была не пройти? попробовать стоило.
но фокус не удался.
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давайте сделаем это, вдруг пролезет... реформы же ж.
если пипл схавает - пусть овцы платят. а если не схавает - отменим, нам не сложно. и всего делов.
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земля. ЗЕМЛЯ -- ради землицы Украинской
пейсатая опг ещё покруче спектакли разыграет. опять же шакал лохторат за бпп агитирует
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а Трамп Карабас- Барабас...а Украина очаг нарисованный на старом холсте...
а все мы куклы кукольного театра нитки которого тянуться на небеса...
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ну вот, приняли, полностью отменили.
газовщики рыдают.
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https://www.youtube.com/watch?v=hZfGMIL2YIY
09.04.2017 21:22
Oleg Youryevich
А вот как в Питере в августе репетировали: https://www.youtube.com/watch?v=kEeODNjb5UI
09.04.2017 21:29
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Долбоёб "Oleg Youryevich" уже засрал весь Цензор своим фейком.
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Это носители дефектного гена,в которых заложено -одно грабить,воровать ,убивать.
Ввести при поступлении на гос. службу родословную семьи до 4 колена ,если есть проколы ввиде воровства и другого криминала. таких людей отстранять от власти.
нельзя из дворняги сделать породную немецкую овчарку,какие бы " собачьи будки" ты им не пострил
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нкрэку
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Так что хорошо что отменили, олигархи будут меньше народ грабить.
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За жестоко разогнанных студентов на следующий день в Киеве вышло больше миллиона человек, а за жестоко разогнанных школьников и дальнобоев в раше никто не вишел, всем насрать. У раши нет будущего.
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или на пару месяцев
или название поменяли
или включили в другой тариф
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но никто ж не обещал, что их реХВормы прекратятся....
поэтому ждем новых покращень.
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НАЧАЛОСЬ!!
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Нельзя молчать !!!! Пусть только попробуют еще какую-нибудь абонплату ввести , народ их вперед ногами вынесет !!! Просто потому, что людям уже нечем платить и терпение кончилось !!!
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PS: В подобных тарифах фиксированная часть всегда больше той части, которая показывает потребление.
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транспортировка и распределение уже включены в тариф на газ, никто его оттуда не вынял по факту, оно там все осталось.
параллельно к этому ввели новый налог на трубу, который рассчитан из той доли, которую надо было вынять, но никто ее оттуда не вынял. то есть второй раз оплатите трубу. причем, надо понимать размер беды в цифрах.пенсионер с пенсией 1300 грн должен был бы заплатить дополнительно к коммуналке (где все уже заложено) еще 52 грн типа за трубу. причем за газ платим как обычно.
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но....
решение о снижении цены на газ как на товар так и не было. оно обещалось когда то потом неизвестно когда.
поэтому просто вели новый налог на газовую трубу, который не зависит от объема потребления, а зависит от счетчика.
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ЄЙ КАЦАП ТОБІ ТОРБА
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