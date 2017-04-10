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Все про:Газ (8677) решение (24) НКРЭКУ (188)

 НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ

Решение НКРЭКУ по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа должно было применяться с 1 апреля.

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг отменила решение о введении абонплаты за газ. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания комиссии, которое транслировал "112 Украина".

"Мы сегодня должны принять решение, которое было озвучено департаментом, о том, чтобы скачивать, провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было никакого повышения в результате этого решения... Мы наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться ни для одного украинца повышения не произойдет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не импортирует газ из России 500 дней, - "Нафтогаз"

Народный депутат Олег Ляшко, потребовал от главы НКРЭКУ проголосовать за отмену данного решения.

Вовк провел голосование. Члены комиссии поддержали отмену решения.
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это мы будем плакать скоро кровавыми слезами, ибо барыга на этом не остановится. За одну такую "отмену", десять поборов придумает, но братан фирташ пострадать не должен!
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Так и есть. А эти движения созданы для эмуляции позитивных действий. Создал проблему, что бы ее решить. Мол о народе думает
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Вообще это говорит о том, что
во-первых - каких-то системных планов у каракулевых нет и все делается по принципу "а давайте сделаем это, вдруг пролезет"
во-вторых - все, что они делают, идет во вред народу. ВСЕ без исключения
в-третьих - они ссат малейшего сопротивления. А значит понимают, что скоро придется тикать
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Главный принцип соевых додиков "купи козу - продай козу".Народный идиш-фольклер они впитали с материнским молоком.
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И еще. Главное их правило - ХУЦПА. не просто "а вдруг повезет", а прут буром, пока тне получат в лобешню.
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Ну вряд ли они надеялись, что такое может пройти. При том, что тарифы и так уже умножили в туеву хучу раз.
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Почему же ? Решение в 9 раз поднять цены на газ прокатило. а здесь вдруг нет. Эти персонажи думают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с позиции , как ещё можно с воздуха деньги сделать. А здесь вдруг народ возмутился вот и дали "задний ход".
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тарифы и так уже умножили в туеву хучу раз - и все же прошло.
почему абонплата должна была не пройти? попробовать стоило.

но фокус не удался.
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вот, я тоже так думаю.
давайте сделаем это, вдруг пролезет... реформы же ж.
если пипл схавает - пусть овцы платят. а если не схавает - отменим, нам не сложно. и всего делов.
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" Создал проблему, что бы ее решить. Мол о народе думает "

. =======

земля. ЗЕМЛЯ -- ради землицы Украинской

пейсатая опг ещё покруче спектакли разыграет. опять же шакал лохторат за бпп агитирует
.
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это не братан.. Пеця полено Буратино а Фирташ Папа Карло... а Путин Дуримар..
а Трамп Карабас- Барабас...а Украина очаг нарисованный на старом холсте...
а все мы куклы кукольного театра нитки которого тянуться на небеса...
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погоди. в итоге все равно плакать будем мы.
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Не переживайте, нас поимеют ,где-нибудь в другом месте.
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Вообще-то прызупынла для громадського обговорення. Теперь будут созданы специальные группы из стаи порохоботов, которые будут изображать абсчественность
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прызупынла 1 апреля и назначила заседание на 10 апреля, чтобы принять решение.
ну вот, приняли, полностью отменили.
газовщики рыдают.
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Трохи подомуют і придумают ,яким чином народ обібрати !!!))
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· НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ - Цензор.НЕТ 6396 В Тюмени скорбели по погибшим в Питере за 4 минуты до терактаОфициальное время взрыва бомбы в метро Санкт-Петербурга - 14 часов 33 минуты по местному Московскому времени. Оно внесено и в статью…OTHERVISION.INFO
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Это съемки фильма Метро 2012 года.
Долбоёб "Oleg Youryevich" уже засрал весь Цензор своим фейком.
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Зассали, что ли? Зря, мы хотим ещё больше реформ. Нам солнца не надо, нам БПП светит, нам хлеба не надо, работу давай.
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Непорушний блок БПП-НФ, готується до виборів ))))
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Вот тут ты обложался. Жулька с Жопоблоком готовятся. Причем давно - как Вовик дал команду.
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До виборів готується все кубло гельмінтів-політиканів, все без винятків!!!)))
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Жулька в отличии от этих мародеров все таки купила военные облигации. Больше никто
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Доки народ не позбудеться влади бариг-олігархів, марно сподіватись на будь які позитивні зрушення ))))
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пока не проведут настоящую люстрацию ,все будет бесполезно. надо отогнать от корыто все семьи кто был при власти с 1917 года. Дети внуки праправнуки ,внучатые племяшки и т.д.
Это носители дефектного гена,в которых заложено -одно грабить,воровать ,убивать.
Ввести при поступлении на гос. службу родословную семьи до 4 колена ,если есть проколы ввиде воровства и другого криминала. таких людей отстранять от власти.

нельзя из дворняги сделать породную немецкую овчарку,какие бы " собачьи будки" ты им не пострил
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спочатку створити проблему, потім її усунути - це називається створення видимості роботи
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Шо теперь скажет генпрокурорша, верещавшая что кто против абонплаты, тот агент Газпрома? Невже зрадофилы таки были правы когда говорили, что липецкий кондитер и мацковские менеджеры рошена Вовк и Гонтырева работают на Ху@ла? Так може йойный муж теперь откроет дело на кума?
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Бедолага переобуваться на ходу не успевает. Хотя по ее привычке - плюй в глаза... Мабуть, исходя из этих ее прекрасный качеств Шокобарыга и назначил ее своей представительницей в Раде - яке їхало, таке й здибало.
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Зараз буде Гнойсман говорив: я і мій уряд подбав про те, щоб люди не отримували 2 платіжку, і це було не легко, но ми змогли добитись, і це все для вас громадяни!
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"...эта отмена вам дорого обойдется !..."
нкрэку
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Была в руцькой амперии такая должность - прибыльщикиназывалась, Петруха Первый придумал. И занимались эти прибыльшики придумыванием всяких поборов с народа. Так вот отменить решение этой КУКАРЕКУ мало, надо того прибыльщика, который такую срань придумал за яйки подвешать. Разумеется вместе с главой этой комиссии
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так.. а зараз всі кукареку пишуть заяви про звільнення і ідуть у СІЗО, поки НАЗК не перевірить їх майновий стан
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До сентября МВФу обещали ввести абонплату,так что это была пробная версия.Не прокатило,будут пробовать ещё пропихнуть,народ ,не расслабляйся!
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прочитайте меморандум. там нет ни слова про абонплату. там написано - разделить тарифы на газ как товар и на трубу отдельно. разделить на два слагаемых, а не умножить на 10. умножить МВФ не просило, это уже придумали в НКРУ самостоятельно, и говорят, что это идея МВФ.
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Этот вот вообще выпад против меня лично был. В июле 16 поставил счетчик и плачу в три раза меньше но и не грею плитой кухню. А это мурло манерное на счетчик поставить меня хочет. НЕ ВЕРЮ ЧТО УСПОКОЯТСЯ! Придумают другой вид подушной дани.
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С учетом того, что это бабло они уже считали полученным и даже, возможно, потраченным - новая "схема" для того, чтобы вернуть СВОЕ (как они считают), долго себя ждать не заставит.
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Если бы не отменили, то со временем абонплата только возрастала, да и другие захотели бы ввести для населения абонплату.
Так что хорошо что отменили, олигархи будут меньше народ грабить.
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олигархи придумают другие способы грабежа
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Эта ситуация еще раз показала насколько большую роль играет социально активное общество. Если бы мы тихо промолчали то никто бы не отменил, а так как поднялась шумиха, то власть дала задний ход. Вот этим мы и отличаемся от кацапов.
За жестоко разогнанных студентов на следующий день в Киеве вышло больше миллиона человек, а за жестоко разогнанных школьников и дальнобоев в раше никто не вишел, всем насрать. У раши нет будущего.
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где-то все равно подвох:
или на пару месяцев
или название поменяли
или включили в другой тариф
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абонплату на газовую трубу точно отменили.
но никто ж не обещал, что их реХВормы прекратятся....
поэтому ждем новых покращень.
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Ужжжос..! Ни одного туалета!Они их учиться поля удобрять призвали?
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НаноБандеровец +++++++
Нельзя молчать !!!! Пусть только попробуют еще какую-нибудь абонплату ввести , народ их вперед ногами вынесет !!! Просто потому, что людям уже нечем платить и терпение кончилось !!!
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Это что за абонентская плата? Кто ни будь может в двух словах объяснить? Я это понял, как часть оплаты будет фиксированная и она не будет зависеть от потребления. Я правильно понял или нет?
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це значить, що всі скинуться хвірташу 3,5млрд.. типа просто так, на за що..
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Причем фиксированная часть должна была значительно превышать сумму, которую платили по счетчику.
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Ясно, спасибо, значит я всё правильно понял. Вас, ребята, хотят подсадить на тарифную систему, как в европейских странах, точнее как в западно-европейских странах. Такая система здесь используется во всех сферах - просто, везде. Это касается всей коммуналки и всех остальных сфер, в том числе электричества, газа, воды, мусора и т.д. а также тарифов за телефонные переговоры и интернет. А в северных странах, таких как Финляндия эти тарифы вообще запредельные и регулярно повышаются из года в год, причем независимо от состояния экономики.

PS: В подобных тарифах фиксированная часть всегда больше той части, которая показывает потребление.
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Не то ты лепишь,абонплата такая только в Нидерландах,которую нам хотели втюхать,больше нет нигде,погугли, разберись,а потом паясничай
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Ты мне здесь не тыкай. Если ты не в курсе, то это твоя проблема, а я каждый месяц такие оплаты плачу, - умник, хренов, нидерланды, блин. В Финляндии тоже самое.
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Плати,кто тебе не дает,ты сначала разберись,шо нам предлагали,а потом вякай
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А что вам предлагали? Вам предложили абсолютно такую же систему, как в западной Европе. Я уже об этом написал.
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В опе а не Европе,тебе сказано плять,только в Нидерландах такая херня или ты тупое такое
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Проспись козлик! Ежай в ЕС поработай, посмотри и поживи, а потом будешь залупаться.
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вопрос вот в чем.
транспортировка и распределение уже включены в тариф на газ, никто его оттуда не вынял по факту, оно там все осталось.
параллельно к этому ввели новый налог на трубу, который рассчитан из той доли, которую надо было вынять, но никто ее оттуда не вынял. то есть второй раз оплатите трубу. причем, надо понимать размер беды в цифрах.пенсионер с пенсией 1300 грн должен был бы заплатить дополнительно к коммуналке (где все уже заложено) еще 52 грн типа за трубу. причем за газ платим как обычно.
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из общей цены на газ выделили транспортировку газа. умножили ее на максимальную пропускную способность счетчика. так и получилась по идее абонплата.

но....
решение о снижении цены на газ как на товар так и не было. оно обещалось когда то потом неизвестно когда.
поэтому просто вели новый налог на газовую трубу, который не зависит от объема потребления, а зависит от счетчика.
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Закидушка не сработала, да власть особо не расстроиться, сейчас поменяют снасти и вновь забросят, только уже с другой стороны пруда.
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А абон плата за электро, водо, тепло и говно снабжение. Тоже ведь подключены к "сетям". Если сейчас этот бедлам не остановим будет полная жопа.
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Джерело-це влада бариг-олігархів, а таріфи лише наслідки дій цієї влади !!)))
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Не прокатил один из вариантов побора населения. Но это не победа. На самом деле нас уже обирают всевозвожными налогами, сборами, тарифами..., нашей быдлоэлите, которая греет жопами свои кресла, не хватает бабла в бюджете, чтобы разворовывать миллиардами и триллионами. Управлять страной они не умеют, поднять экономику и финансы тоже, потому и ждут как наркоманы дозу очередные транши МВФ, вгоняя наших детей и внуков в долговое рабство на десятилетия. Вскоре населению предъявят очередные сборы на содержание властьимущего жулья, так что не стоит обольщаться. Прекратить это можно только радикальным устранением от власти банды жуликов и воров, которые работают на олигархов и на свой карман. И чем быстрее мы это сделаем, тем раньше начнется подъём экономики и рост благосостояния граждан, которых сегодня довели до капитального обнищания
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Это был не способ, а подготовка к самому интересному. Информационнаня почва создана, дело за популистами. Впереди призывы : забрать, вернуть народу и схема "аля Приватбанк". Продаем, выгодно и быстро актив, в связи с явной убыточностью.
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Эти рукожопые правители, могут только одно, строить рыночную экономику по принципу винницкого рынка. Главное, чтобы в кассу бабло давали, а наличие покупателей или торгашей не в счет. Станет меньше, ставки подымем.
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Теперь дело осталось за малым. Впихнуть народу Украины, обратно коммуникации, содержать которые стало невыгодно, в связи с падением объемов потребления газа...
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Решение - отменим, (пока не придумаем еще что-то), НО Я В ОСТАВКУ - НЕ ПОДАМ!! - да, Вовк?
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Нельзя молчать, когда нас в очередной раз пытаются поиметь гидрант и Ко.
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Однотуровий лохторат, усі разом: Пе ре мо га, Пе ре мо га
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А ціну на газ для населення завищену в декілька разів не збираються переглядати ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ
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