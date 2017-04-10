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 Общество
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Все про:волонтеры (2358) реабилитация (143)

 Семьи участников АТО смогут бесплатно путешествовать по Украине в рамках программы "Поездки выходного дня"

Второй год подряд действует программа "Поездки выходного дня" - для моральной поддержки и эмоциональной помощи женам воинам АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, программа реализуется Всеукраинской общественной организацией "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО", созданной в 2014 году женщинами, которые помогали реабилитироваться своим родным, вернувшимся из АТО, и пережили все проблемы вместе с ними.

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Организаторы сообщают: "Поездки выходного дня" - реабилитационная практика, помогающая отдохнуть, получить много позитивных эмоций и завести новых друзей. В 2017 году планируются экскурсии в Чернигов, Львов, Черкассы, Житомир, Бахмут, Николаев, Белую Церковь, Полтаву и другие города.

Поездки совершаются с мая по сентябрь в два города ежемесячно. Собираясь вместе, женщины из семей участников АТО делятся пережитым опытом, поддерживают друг друга и вместе решают трудности, с которыми пришлось столкнуться. Каждая поездка подразумевает собой групповые экскурсии по достопримечательностям и самым интересным местам городов Украины, мастер-классы для детей и взрослых, непринужденное общение с психологом.

Организаторы стараются набирать в очередную поездку новых участниц, дабы охватить как можно больше желающих из числа семей бойцов. Таким образом, присоединяются мамы и жены со всей Украины, чаще всего, благодаря хорошим отзывам участниц программы.

"Главное преимущество таких поездок - реабилитация, которая проходит легко и незаметно. Насыщенные выходные в новом городе в компании своих детей и людей, понимающих твою боль, вдали от проблем и суеты - уверенный шаг в сторону успешного восстановления и освобождения от пережитого", - так описала свои впечатления Ольга, участница прошлогодней поездки во Львов, потерявшая мужа в Иловайском котле.

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Желающих принять участие в поездке просят обращаться по контактному номеру 0 800 21 10 10 или заполнить анкету по ссылке.

После этого организаторы обещают связаться и обсудить все детали участия.
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тепер це можна тягнути півстоліття - жінки АТО, діти АТО, внуки АТО, друзі АТО..
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Это прекрасное начинание. Но почему не организовывают путешествия самим фронтовикам,тем кто перенес ранение,инвалид,или просто был на фронте?Или они так же могут путешествовать по этой благотворительной программе?
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хорошая идея.Воины должны знать что народ их ценит и любит
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А слабо сделать на хате Яныка, Пшонки и сотни других комплексов реабилитационные центры или детские дома? И места там красивые.
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Семьи участников АТО смогут бесплатно путешествовать по Украине...пешком.
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Я за точность формулировок. Не бесплатно. В тексте анкеты указано, что нужно платить 150,00 с человека.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСемьи участников АТО смогут бесплатно путешествовать по Украине в рамках программы "Поездки выходного дня"
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