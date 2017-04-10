 "Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - член Совета Федерации Пушков

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков призвал президента США Дональда Трампа "трижды подумать", прежде чем вводить новые антироссийские санкции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Пушкова в Twitter.
"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет последний шанс на диалог", - отметил он.
Напомним, к обострению отношений России и США привела ситуация в Сирии: в ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В РФ эти действия расценили как агрессию.
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Новости Крымнаша. Выпуск #874 за 09.04.2017 «Оккупанты из человека делают шимпанзе, но даже шимпанзе кажутся умней» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/09/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-874-%d0%b7%d0%b0-09-04-2017-%d0%be%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bf/ …
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Приуныли Тополя!
Трамп похерил Томагавком
Всю политику Кремля!
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Отгремела Булава
И «С300» как жестянка
Ускакала от меня…
С.Я. Маршак-Томагавкович
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Нужно такие санкции ввести, чтобы надолго пропала охота угрожать.
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Про пса Сірка, який сам себе налякав :
Сам перднув, сам злякався…
И анекдот про ёжика - экстрасенса:
Пукнул, сидя перед зеркалом и - это не я, это не я…
Вся риторика путлера, путлер СМИ и МИД РФ в этих анекдотах.
Sorry, за плохой английский…
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07 апреля 2017, 13:2249.7т
- Какой была основная цель США в ракетных ударах по Сирии?
Я с самого начала говорил, что когда Трампа избирали, то это человек такого же примерно плана поведения, как Владимир Путин. Говорят, что это такой авторитарный, своевольный, непредсказуемый совершенно идиот. И таким людям постоянно нужна какая-нибудь война. То, что Трамп будет где-то с кем-то воевать стало понятно з первой секунды его избрания. Вот где он будет воевать, рассматривали разные варианты: Китайское море, Иран, очередную Сирию. Вот они, видимо, выбрали Сирию. Значит будет новая война в Сирии, будет новое противостояние, новый Афганистан.
Афганистан закончился понятно чем. Но тогда там был Рейган - тот был гораздо умнее, скажем так. Чем закончится все это, я не берусь предположить.
- Какая может быть реакция России на этот удар?
Будет противостояние. То, что будет противостояние, было понятно с самого первого момента. То, что все это в итоге обернется к стадии "Трамп - чмо", тоже было понятно.
Опять же - встретились три одиночества, это было неизбежно.
- Могут ли такие действия утихомирить Россию?
- Могут ли утихомирить? Я думаю, они будут нарастать. Будет второй Афганистан. Противостояние в какой-то арабской полуразрушенной стране двух стран, одна из которых по-прежнему думает, что она сверхдержава.
Записала Татьяна Куприец
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Михаил Михайлович Жванецкий.
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Шевченко не пИсатель - сцикун пропаГандон.
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шото с курсом нефти и рубля...бля.
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- А Трамп что ему ответил?
- Ну, если смягчить выражения, то следующее: "Пушок вагине не защита!"
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Боже храни Америку и ее генсека Трампа!
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Трамп забув в ідіота-пушкова запитати що йому робити.
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Чем больше санкций - тем больше пользы!
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НА-НА ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КРЫМА
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логичнее это выражение звучало бы так:
"Трампу надо трижды ввести новые санкции против РФ, прежде чем думать!"...
но что взять с пушкова, оно подневольное, что написали, то и сказал...
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По информации издания госсекретарь США намерен предъявить Москве обвинения в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия. Тиллерсон акцентирует внимание на том, что Кремль не выполнил взятых на себя обязательств по уничтожению властями Сирии химического оружия.
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не, ну я опять ничо не помнимаю! Mацкали, вы ж сцаря хвалиле, что он вам самобичевательные санкции ввёл, пискандеров смешил, вашу экономику более чем полностью развил - догнал и перегнал всю планету; помидоры с гусями массово убивали - а теперь Омерика даже думать про то не моги?!... Трампушка - он жеж за вас, штоб вашa эконимика вапще до Марса дошла, а вы ему што за это?!... Вычо, вапще русафобы штоле?!
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Как отметил озеров, задачей военно-космических сил россии в Сирийской арабской республике является лишь поддержка правительственной авиации в борьбе с террористами«россия не собирается там вести вооружённые действия с США, нашей задачей является там поддержка ВС Сирии в борьбе с террористами, на выполнение именно этой задачи у нас мандат», - сказал озеров.
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ХОРОШИЙ КАЦАП - ДОХЛИЙ КАЦАП
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