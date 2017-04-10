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Все про:Россия (69836) Пушков (25) Трамп (979)

 "Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - член Совета Федерации Пушков

В Москве посоветовали Трампу "трижды подумать".

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков призвал президента США Дональда Трампа "трижды подумать", прежде чем вводить новые антироссийские санкции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Пушкова в Twitter.

"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет последний шанс на диалог", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились. ВИДЕО

Напомним, к обострению отношений России и США привела ситуация в Сирии: в ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат". В РФ эти действия расценили как агрессию.
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Пушок с вами дебилами разговоры закончились теперь только хардкор
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предлогаю делать ставки когда ватники начнут кричать , верните Обаму
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"взорвет" - это похоже намек. а так как Х#йло любит прикрываться женщинами и детьми - народу пора валить подальше от "лидера"
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Пушкоф поц. Додик из категории тех, кто сперва вводит, а потом думает.
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Нахрена Трампу диалог с какой-то Рашкой? Трампа больше устроит её капитуляция
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а тапком по трибуне он стучал ??? если не то эт не страшно
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Пушок лошара ливерный, твое место возле параши. Сиди и помалкивай в тряпочку.
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Загрустили Искандеры
Приуныли Тополя!
Трамп похерил Томагавком
Всю политику Кремля!﻿
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Искандеры отшумели,
Отгремела Булава
И «С300» как жестянка
Ускакала от меня…
С.Я. Маршак-Томагавкович
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Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет последний шанс на диалог ....да нет... последний рвущийся расейский пукан он взорвет)))
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Россия уже Трампу угрожает, не страна, а цирк.
Нужно такие санкции ввести, чтобы надолго пропала охота угрожать.
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Они хотят сказать! Ребята мы понимаем что США первый парень на деревне земля. Но нам тоже хочется по понтоваться, а не могли бы вы нам это место на немного уступить, а мы вас потом за это нахер пошлем. А США И ГОВОРИТ... даак в чем вопрос, нет проблем, идите на хер прямо сейчас!
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Зина,детка,убирай водку!Да !!!! пиво Пушкову не предлагать!!Ему белый билет полагается....
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4 раза одно и то же в одной новости - заголовок и первые 3 абзаца. Жесть.
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Выйдет Димка прилюдно, бросит свои айпфон 7 на дорожку и перед всеми камерами тв каааак даст по нему каблучком . И еще раз и еще раз. И скажет " вот им ответ на новые санкции". Заидет за шторку " ну где он там?" - вот Дмитрий Анатольевич , новенький айпфон 8 , по спец заказу , спецреисом, прямиком от "яблочка"
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Боюсь предположить----а что если Трамп уже подумал???? Причем не три раза а четыре???
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Пушков последний раз пукнул и сам испугался !!!!!
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Чёто Руssо Фашисто всё больше напоминает анекдот
Про пса Сірка, який сам себе налякав :
Сам перднув, сам злякався…
И анекдот про ёжика - экстрасенса:
Пукнул, сидя перед зеркалом и - это не я, это не я…
Вся риторика путлера, путлер СМИ и МИД РФ в этих анекдотах.
Sorry, за плохой английский…
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Второй Афганистан: в Сирии встретились три одиночества


07 апреля 2017, 13:2249.7т



- Какой была основная цель США в ракетных ударах по Сирии?
Я с самого начала говорил, что когда Трампа избирали, то это человек такого же примерно плана поведения, как Владимир Путин. Говорят, что это такой авторитарный, своевольный, непредсказуемый совершенно идиот. И таким людям постоянно нужна какая-нибудь война. То, что Трамп будет где-то с кем-то воевать стало понятно з первой секунды его избрания. Вот где он будет воевать, рассматривали разные варианты: Китайское море, Иран, очередную Сирию. Вот они, видимо, выбрали Сирию. Значит будет новая война в Сирии, будет новое противостояние, новый Афганистан.
Афганистан закончился понятно чем. Но тогда там был Рейган - тот был гораздо умнее, скажем так. Чем закончится все это, я не берусь предположить.

- Какая может быть реакция России на этот удар?

Будет противостояние. То, что будет противостояние, было понятно с самого первого момента. То, что все это в итоге обернется к стадии "Трамп - чмо", тоже было понятно.
Опять же - встретились три одиночества, это было неизбежно.
- Могут ли такие действия утихомирить Россию?
- Могут ли утихомирить? Я думаю, они будут нарастать. Будет второй Афганистан. Противостояние в какой-то арабской полуразрушенной стране двух стран, одна из которых по-прежнему думает, что она сверхдержава.
Записала Татьяна Куприец
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Для раши это будет не афган. В афган раша влезла, вопервых под боком, а не фиг знает где через несколько стран и морей, во вторых у совка была масса оружия, наверняка куча денег. И не стала ли воина в афгане причиной развала. Что касается раши, у нее нет ни сил ни влияния ни денег ни населения для массовои воины. Конечно хуйло пытается втянуть Иран на полную мощь , но Иран его кинет, причем очень скоро
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Это звучит как угроза? .Кацапы совсем больные. США - 23% от общемирового ВВП.паРаша - чуть более 1% от общемирового ВВП. Напомнило Слона и Моську.Кто в роли Слона, а кто в роли Моськи думаю догадаетесь
"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - член Совета Федерации Пушков - Цензор.НЕТ 3658
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Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
Михаил Михайлович Жванецкий.
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США деиствует на столько расчетливо и спокоино , что за этим приятно наблюдать
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На вскидку! Антересна!... Геббельса учитываем...http://tochkakipeniya.com/aj-moska-znat-ona-silna-chto-laet-na-slona/
Шевченко не пИсатель - сцикун пропаГандон.
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Дык по словам Хуйла, санкции-это только на пользу расеюшке. Неужели не так? ))
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Не токо... щаз сказали шо ракетный удар привёл к тому, о чём рассея просила раньш...
шото с курсом нефти и рубля...бля.
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- Вы слышали? Депутат Госдумы России Пушков заявил: "Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России!"
- А Трамп что ему ответил?
- Ну, если смягчить выражения, то следующее: "Пушок вагине не защита!"
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болван этот Пушинкин, последний шанс вам давал Обама а гопники не поверили....
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просто хотелось бы услышать как Трамп будет произносить фамилию ".ПУШКОВ".---1. Пускоф;2.ПпСКОФФ;3.Письков;.4.Пузько;5.Упскофф....хер тут три раза подумать хватит
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А еще в россии советуют ударить ракетами по Украине...
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Пушков, это такой, на хомячка похож?
Боже храни Америку и ее генсека Трампа!
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не оскорбляй хомячков !!! ну разве если и похож,то скорее на жопу хомячка
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Дядюшка Дональд забыл спросить по поводу санкций какого то там члена. Не смешите его томагавки!
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ох йо.... ))) "сосиска и редиска" меня сразило наповал... АС Пушкен нервно курит.
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А чьё, эта сквернасловская на копрофагистане, стихи начала писать?
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ММММДА ! Если человек болен-это надолго.Если дурак-навсегда.Любовь Соколик не больна.Она просто дура...безнадежная
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Особливо сподобалась фотка із впихнутою у шаблон фотошопом мордою з фото із-за стола! Ну а сам "стіх" - то таки да, шедевр...
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Клятим москалям потрібно було тричі подумати перед тим, коли думали, що вбивати українців на Донбасі, загарбати Крим - все це буде безкарним (???)
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пушков іванушка-дурачок, замовкни. Хто тебе з твоєю дурнуватою фізіономією взагалі у політику пустив.
Трамп забув в ідіота-пушкова запитати що йому робити.
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нехай помідорами вдавляться, мокши))) печеньку масковітам від Трампа, зась...)))
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Наклали москалі повні штани, аж ротом лізе через ... "Стихи.ру"
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Ага, рах десять подумать!! А то мы... а то ух, а то как... как обгадимся очередной раз! В общем - как всегда на паРаше...
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Пушков! Ты чего упереживался, болезный? Ведь санкции они же России на пользу.
Чем больше санкций - тем больше пользы!
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ОТВЕТ РОССИЯНАМ . Так думает население Украины в том числе и русские которые Вас стали считать ВРАГАМИ!!!"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - член Совета Федерации Пушков - Цензор.НЕТ 7746 Давайте вы вернете Наш Крым пока мы не приехали в ваше Сочи с референдумом!
"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - член Совета Федерации Пушков - Цензор.НЕТ 799
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ну пачімуже...можит ета кати асвіщяют забор вади із кримскава канала...
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Трамп навіть не знає хто такий пушков! воронеж напрягся....
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"От санкций нам будет только польза" - слова великого экономист вовы пуйла.
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"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - член Совета Федерации Пушков

логичнее это выражение звучало бы так:
"Трампу надо трижды ввести новые санкции против РФ, прежде чем думать!"...
но что взять с пушкова, оно подневольное, что написали, то и сказал...
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а ха ха ха ха - раша в своем репертуаре - да вас московитов забыли спросить..........
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The Sunday Times пишет, что США и Британия собираются прямо обвинить Россию в соучастии в военных преступлениях в Сирии. Издание отмечает, что Рекс Тиллерсон в ходе визита в Москву предъявит принимающей стороне доказательства, согласно которым Россия была в курсе и пытается скрыть использование Дамаском зарина против жителей Хан-Шейхуна.

По информации издания госсекретарь США намерен предъявить Москве обвинения в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия. Тиллерсон акцентирует внимание на том, что Кремль не выполнил взятых на себя обязательств по уничтожению властями Сирии химического оружия.
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"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России" -
не, ну я опять ничо не помнимаю! Mацкали, вы ж сцаря хвалиле, что он вам самобичевательные санкции ввёл, пискандеров смешил, вашу экономику более чем полностью развил - догнал и перегнал всю планету; помидоры с гусями массово убивали - а теперь Омерика даже думать про то не моги?!... Трампушка - он жеж за вас, штоб вашa эконимика вапще до Марса дошла, а вы ему што за это?!... Вычо, вапще русафобы штоле?!
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Председатель комитета совета федерации по обороне и безопасности виктор озеров заявил, что у россии нет планов вести вооружённые действия с США в Сирии.
Как отметил озеров, задачей военно-космических сил россии в Сирийской арабской республике является лишь поддержка правительственной авиации в борьбе с террористами«россия не собирается там вести вооружённые действия с США, нашей задачей является там поддержка ВС Сирии в борьбе с террористами, на выполнение именно этой задачи у нас мандат», - сказал озеров.
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А шо ж такое? Санкции ведь на пользу, дают развиваться местным производителям
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Если Трамп подумает трижды, то санкции будут намного сильнее.
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Тобто кацап закликає прискорити введення санкцій? Бо зважаючи на те, скільки часу санкції готують, вони там набагато більше ніж 3 рази думають.
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Кролик-Анаконде (с пафосом):-Я бы, трижды подумал на Вашем месте, перед тем как меня глотать! У меня интимная болезнь на Г.... ! Анаконда ( с омерзнием ):-Триппер ,что ли!? кролик(бледнея):Геморо.....Да,да самый страшный в мире триппер!!!!
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Как показал визит "Томагавков" думает он быстро
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Диалоги ведут с равными, а ебанувшуюся бензоколонку просто поставят на место.
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эти вечные козлячие понты )) убогие рашкованы так до сих пор ничего и не поняли...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - член Совета Федерации Пушков
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