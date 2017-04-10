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Все про:боевик (18506) задержание (5460) Донбасс (14011) Тука (459) Министерство по вопросам оккупированных територий (113)

 За неделю на КПВВ в зоне АТО задержаны 24 человека, подозреваемых в участии в бандах боевиков, - Тука

На контрольных пунктах въезд/выезда (КПВВ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за неделю задержаны 24 человека, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе на КПВВ задержаны 24 человека, которые подозреваются в том, что участвовали в террористических бандах ОРДЛы. Этот результат, с моей точки зрения, свидетельствует о результативности мер по проверке людей, пересекающих линию разграничения! Когда слышу от наших активистов упреки об очередях на КПВВ, всегда говорю: безопасность прежде всего!", - рассказал он.

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И сколько еще осталось задержать чтобы победить?
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І що, провели виховні бесіди і відпустили по домівках, чи зарахували в НГ !!!))))
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Лезут, как тараканы, чуют смерть. Так и с самой козломордии лезть начнут. Дурчинов три года уже грозится ввести "визовый режим" с парашей. При одноразовом этого не произойдет, там у него парднёры с жиженым газом...
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ну так оно ж в очередях не стоит,поэтому и блеет о какой-то там безопастности.....
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Ооо, оклигав від походеньок по ефірах де до хрипоти доказував , що торгівля на крові і фінвнсування колаборантів -терористів є благом для України. Раз вийшов в тирнет , значить торгівля відновилась і бабло на карман пішло.
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Та їх би більше було,якби таких не зібрали "на сбор" в днр.
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і шо тут доброго? Уявіть - скільки їх шляється туди-сюди, якщо затримали 24.
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Слово "Подозреваемых" в этом писдише основное. Реально выявленных сепараторов намного меньше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю на КПВВ в зоне АТО задержаны 24 человека, подозреваемых в участии в бандах боевиков, - Тука
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