 За неделю на КПВВ в зоне АТО задержаны 24 человека, подозреваемых в участии в бандах боевиков, - Тука

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе на КПВВ задержаны 24 человека, которые подозреваются в том, что участвовали в террористических бандах ОРДЛы. Этот результат, с моей точки зрения, свидетельствует о результативности мер по проверке людей, пересекающих линию разграничения! Когда слышу от наших активистов упреки об очередях на КПВВ, всегда говорю: безопасность прежде всего!", - рассказал он.
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На КПВВ в зоне АТО за неделю задержали 24 человека по подозрению в участии в НВФ, - Тука(0)
Террористы захватили 46 украинских предприятий на Донбассе, - Тука(115)
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Время нас всех меняет. Правда, некоторых не так, как ожидается, - Богуцкая(0)
Взятие под контроль боевиками украинских предприятий на территории ОРДЛО будет прямым нарушением минских договоренностей, – Тука(278)
Переход заводов Донбасса под контроль террористов приведет к их ограблению и закрытию, - Тука(148)
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