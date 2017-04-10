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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Сирия (2322) Франция (1811) химическое оружие (84) Эро (87)

 Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие, - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в понедельник, что не сомневается, что сирийские правительственные войска применяют химоружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире радиостанции "Франс энтер".

"Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие", - сказал он.

По словам министра, "Сирия согласилась присоединиться к договору, запрещающему химоружие, однако она его не соблюдает".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На сирийской авиабазе Шайрат, по которой нанесли удары США, обнаружены контейнеры для химического оружия, - InformNapalm. ФОТО

Франция и другие западные страны обвиняют сирийских военных в применении химоружия против мирных жителей ранее в апреле в населенном пункте Хан Шейхун. В ответ на это США нанесли ракетный удар по авиабазе на территории Сирии.

В Дамаске, в свою очередь, заверяют, что никогда не использовали и не будут использовать химоружие на своей территории.

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Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.

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що це жабоїди проти кацапів виступають))
хуйло не всім грошенят передав?!
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Великих стран не бывает, тебе это стоит запомнить - это иллюзия для говноедов; самые главные говноеды, конечно же, всегда наиболее патриотичны, потому-то сегодня страну сильнее всего портят как раз они: фотки сша и потешные мамкины аналитики, которые думают, что оно связано с золотым стандартом
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Ошибочное облагораживание патриотизма - как раз одна из причин его критики с моей стороны; т. е. тут получается, что подлец как раз таки склонен испытывать патриотические чувства, и склонен так это преподносить, чтобы они казались благородными и правильными, причем преподносить и себе самому тоже.
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"Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие", - сказал он.

Думаю, сомнений нет также и в том, что русские об этом знают и молчаливо одобряют.
Кацапы, для вас это означает, что если придется вас травить, у ху#ла рука не дрогнет.
Да, и "Искандерам" по-прежнему смешно?
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Пора создовать анти Парашную коолицию и уничтожить всех людоедов
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Так вроде Бабамка всю химию вывез из сирии?
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Вывозила рашка... видать на шару трошки своего в Штатах утилизировали - из Сирии - в Штаты - из рашки в Сирию...кто то ошибся в арифметике - и по бумагам кончилось а по факту осталось.Хотя Башар ведь не кричит - нету его у меня - кричит не использую - значит сто пудов есть, вот откуда... видать поэтому рашке предъявы и втыкают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие, - глава МИД Франции
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