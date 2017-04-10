 Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие, - глава МИД Франции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире радиостанции "Франс энтер".
"Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие", - сказал он.
По словам министра, "Сирия согласилась присоединиться к договору, запрещающему химоружие, однако она его не соблюдает".
Франция и другие западные страны обвиняют сирийских военных в применении химоружия против мирных жителей ранее в апреле в населенном пункте Хан Шейхун. В ответ на это США нанесли ракетный удар по авиабазе на территории Сирии.
В Дамаске, в свою очередь, заверяют, что никогда не использовали и не будут использовать химоружие на своей территории.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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хуйло не всім грошенят передав?!
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Думаю, сомнений нет также и в том, что русские об этом знают и молчаливо одобряют.
Кацапы, для вас это означает, что если придется вас травить, у ху#ла рука не дрогнет.
Да, и "Искандерам" по-прежнему смешно?
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НАЧАЛОСЬ!!
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