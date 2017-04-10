 В Новоазовске произошло несколько стычек между боевиками "ДНР" и наемниками из Чечни, - ИС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"В н.п. Новоазовск (подконтролен "ДНР") обостряется конфликт между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни (численностью до роты, прибыли для усиления подразделений "1-го АК ДНР" на Мариупольском направлении). Зафиксировано несколько стычек между сторонами конфликта с использованием физической силы.
Тымчук отметил, что конфликт возник в результате утечки информации о денежном вознаграждении, которое чеченцы будут получать ежемесячно, участвуя в боевых действиях.
"В частности, возмущение местных боевиков вызвали слухи, что чеченские наемники будут получать вознаграждение в пределах 80 тыс. руб., в то время, как сами местные боевики получают около 15 тыс. руб.", - добавил руководитель группы ИС.
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Кстати, кто в курсе - Бабай кого родил, девочку ли мальчика?
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))) Тепер лугандоські обдроченці завагітніють і наплодять ще більше орків - генномодифікованих.
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детямкадыровцам . в том числе бабло и женщины . ну ничего этнические москали им объяснят правила игры "Чечня это круто "
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НАЧАЛОСЬ!!
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