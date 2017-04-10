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Все про:боевик (18506) чеченцы (162) Донбасс (14011) Новоазовск (49)

 В Новоазовске произошло несколько стычек между боевиками "ДНР" и наемниками из Чечни, - ИС

В Новоазовске обостряется конфликт между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"В н.п. Новоазовск (подконтролен "ДНР") обостряется конфликт между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни (численностью до роты, прибыли для усиления подразделений "1-го АК ДНР" на Мариупольском направлении). Зафиксировано несколько стычек между сторонами конфликта с использованием физической силы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Съ#бываются люди. Разочаровались в Донбассе и во всей России", - чеченец сбежал от террористов "ДНР", чтобы воевать за Украину. ВИДЕО

Тымчук отметил, что конфликт возник в результате утечки информации о денежном вознаграждении, которое чеченцы будут получать ежемесячно, участвуя в боевых действиях.

"В частности, возмущение местных боевиков вызвали слухи, что чеченские наемники будут получать вознаграждение в пределах 80 тыс. руб., в то время, как сами местные боевики получают около 15 тыс. руб.", - добавил руководитель группы ИС.
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пусть в стычках между ними победит дружба - 100 на 100 трупов
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Где то так и происходили стычки между боевиками ДНР и чеченскими наёмниками...
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Чечнякруто. Рамзандиркін руліт і разруліваєт. Тьху, гидота
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неправда, еще к 80 тыс будут добавлять 5 тыс, которые снимут с з/п местных, инфа - 100500%...так- что - за справедливость, вперед...
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Пускай, конечно.. Мы всё про них знаем. Кто кого толкнул, кого нахер послали...
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Весной 14 года долбасяне радостно визжали встречая кадыровских "освободителей" Теперь протрезвели, что эти "защитники" от киевской хунты реально в Лугандон кормиться да наживаться приперлись. Вот "кормильцы" всей Украины и ропщут. Раньше надо было мозги включать
В Новоазовске произошло несколько стычек между боевиками "ДНР" и наемниками из Чечни, - ИС - Цензор.НЕТ 7598
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Что они всё про деньги.Лучше бы делили места в аду.
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A govorili,sho ideinyje................sossija itd.......................))))))))))..............
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Мочите друг друга твари, мочите по любому поводу, пусть вас остается все меньше и меньше
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опять чечены кого-то изансиловали?
Кстати, кто в курсе - Бабай кого родил, девочку ли мальчика?
В Новоазовске произошло несколько стычек между боевиками "ДНР" и наемниками из Чечни, - ИС - Цензор.НЕТ 7504
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Теперь сепары перед разговором с "кокдыровцами" заранее смазывают анус вазелином.
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))) СОВЄТ ВАМ ТА ЛЮБОфЬ.
))) Тепер лугандоські обдроченці завагітніють і наплодять ще більше орків - генномодифікованих.
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Лугандонам шаблон порвало: им объяснили, кто черножопый...
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Боевики «ДНР» готовятся запустить оккупированный завод Метинвеста, на запуск пригласили Ахметова и Медведчука.
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кацапи дуже не хотіли сідати на бутилку.... прєлюдія у них така...
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не прониклись еще новороссы русским духом . не знают еще что в Расейке так положено . самое лучшее детям кадыровцам . в том числе бабло и женщины . ну ничего этнические москали им объяснят правила игры "Чечня это круто "
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Обоидутся делить украинскую землю. Всех сук на Донбассе и закопают, кто не удерет
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Після того як добробати почали блокувати ОРДЛО , стало зрозуміло що практично кожен українець , через драконівські ціни на енергоносії , фінансував колаборантів . І очевидно що торгівля на крові продовжується і далі , раз є кошти і на найманців - ординців.
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Чеченцы " жениться" хотели, можно сказать с серьезными намереньями, как с Бабаем
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Та куда им до Украины! Тут происходят битвы ГПУ с СБУ и НАБУ! Вот где настоящая потеха!)
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это поначалу, вон крымчане уже молча сосут у чеченов. это россия детка!
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Что отказалисьорать "Чечня - это круто"? Или не достаточно громко эту фразу орали?
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Сепары так и не поняли что они никто и звать их никак. Мясо. Пушечное мясо саньки сантехника.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Новоазовске произошло несколько стычек между боевиками "ДНР" и наемниками из Чечни, - ИС
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