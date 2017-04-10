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 Нацгвардия задержала четырех пособников террористов "ДНР" в Волновахе

Военнослужащие криворожской бригады Национальной гвардии Украины задержали четырех человек, причастных к деятельности террористической организации "ДНР" в Волновахе Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

"При несении службы на блокпосту в Волновахе Донецкой области наряд военнослужащих криворожской бригады в течение дня задержал 4 граждан, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, так называемой ДНР", - сообщает пресс-служба НГУ.

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> Нацгвардия задержала четырех пособников террористов "ДНР"
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В своих казармах, надо полагать?
Слава Авакову! Слава Пораженке!
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Да, вони вже в команді аброськіна. Аброськін їх з собою в Київ забере. Такий резерв. НГу не пропадать їм. Етаженашилюді
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И шо они сделали с ними-отпустили по закону Савченко?
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приглашаю всех на ленту.ру дайте кацапам вонючим просраться.
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"Там же наши люди!"(с) "Ахметов стоял с нами на Майдане!"(с) "Торговые партнеры!"(с) Барыга-патрахатор награждает боевика "Востока" Голубана орденом "За заслуги" (по убийству украинцев, видать), у барыжной шоблы по-другому не бывает. Вешать надо и сепаров лугандонских, и барыг киевских!
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ответственность за свои действия-главный признак цивилизации
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За пенсией к карателям "гордая" и пиз-та пожаловала.
Там зарплата тут пенсия красота
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Сезон колорадов начинается?Сейчас,из-за блокады,вся эта сепарская шваль будет лезть в Украину,проголодавшись.Тут их и вылавливать.
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Навіщо їх привезли на могилу? Це буде масована страта та поповнення Саур-могили новими скрєпними сакральними трупами? Може це "укланісти"? Може їх на базарах під час облав затримали?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардия задержала четырех пособников террористов "ДНР" в Волновахе
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