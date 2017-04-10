 Нацгвардия задержала четырех пособников террористов "ДНР" в Волновахе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.
"При несении службы на блокпосту в Волновахе Донецкой области наряд военнослужащих криворожской бригады в течение дня задержал 4 граждан, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, так называемой ДНР", - сообщает пресс-служба НГУ.
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В своих казармах, надо полагать?
Слава Авакову! Слава Пораженке!
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Там зарплата тут пенсия красота
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НАЧАЛОСЬ!!
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