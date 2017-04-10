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 Боевики в оккупированных Донецке и Макеевке сопровождают колонны автобусов с мужчинами, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение нескольких колонн из 50, 27, 21 и 15 автобусов с мужчинами в сопровождении боевиков "ДНР".

В Донецке Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ видела около 50 автобусов, проезжавших вдоль бульвара Пушкина в сопровождении четырех транспортных средств с проблесковыми маячками. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.

По дороге в оккупированной Макеевке (12 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели видели несколько групп из 40-50 мужчин, одетых в зеленые светоотражающие жилеты.

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Мужчины стояли вдоль дороги и регулировали уличное движение. На восточной окраине Макеевки члены патруля миссии видели 15 автобусов, припаркованных на обочине дороги в направлении города.

"Позднее на въезде в Донецк со стороны Макеевки команда СММ видела 27 полных автобусов с мужчинами (в возрасте 30-40 лет). Вблизи села Терновое (57 км к востоку от Донецка) наблюдатели видели временно установленный блокпост и шестерых вооруженных мужчин, направляющих колонну из 21 автобуса с мужчинами в направлении Тернового", - отметили в пресс-службе.

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Наблюдатели уточнили, что все колонны автобусов сопровождали боевики по дороге и в автомобилях.
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Неужели ОБСевцам не понятно, ведь это едут отпускники с раши.
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не вказано коли було, бо нещодавно місцеву гопоту силком муштрували для тв.картинки та інших справ....??
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это добровольцы, а иначе нельзя - добровольцы разбегутся...
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а может это экскурсия была....по местам "боевой славы Эдика Басурика
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Что интересно: по-испански "Bandera" означает "флаг".
А слово "basura" (басура) означает "мусор"
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На выборах их называли карусельщики, шо ты сделаешь - скот. Автобусы вражьи или скотовозы совдеповские.
Боевики в оккупированных Донецке и Макеевке сопровождают колонны автобусов с мужчинами, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3713
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Русские на передовой воевать не хотят,а долпаепы заканчиваются!Вот новое мясо и повезут на убой на передовую.Вот почему они объявили новую могилизацию!!!
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