 Боевики в оккупированных Донецке и Макеевке сопровождают колонны автобусов с мужчинами, - ОБСЕ

В Донецке Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ видела около 50 автобусов, проезжавших вдоль бульвара Пушкина в сопровождении четырех транспортных средств с проблесковыми маячками. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.
По дороге в оккупированной Макеевке (12 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели видели несколько групп из 40-50 мужчин, одетых в зеленые светоотражающие жилеты.
Мужчины стояли вдоль дороги и регулировали уличное движение. На восточной окраине Макеевки члены патруля миссии видели 15 автобусов, припаркованных на обочине дороги в направлении города.
"Позднее на въезде в Донецк со стороны Макеевки команда СММ видела 27 полных автобусов с мужчинами (в возрасте 30-40 лет). Вблизи села Терновое (57 км к востоку от Донецка) наблюдатели видели временно установленный блокпост и шестерых вооруженных мужчин, направляющих колонну из 21 автобуса с мужчинами в направлении Тернового", - отметили в пресс-службе.
Наблюдатели уточнили, что все колонны автобусов сопровождали боевики по дороге и в автомобилях.
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