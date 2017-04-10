 Украина не импортирует газ из России 500 дней, - "Нафтогаз"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отмечает, что Украина не импортирует природный газ из России в течение ровно 500 дней, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, Украина прекратила импорт газа из России по контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" 25 ноября 2015 года.
Напомним в 2015 году заседании Кабмина было принято решение поручить "Нафтогазу" прекратить покупать газ у России.
Причиной отказа от закупки газа стала неадекватно высокая цена.
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тема ж серйозна.
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вот когда в 2019 транзит через Украину прекратится, тогда поскачите
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Сказали А - говорите уже и Б. Чей газ, объемы, цена, пр условия.
Нет же ж, проще прокукарекать Пэрэмоооогаа!
кстати что там по поводу газа собственной добычи? Невыгодно и цена для потребителя не уменьшится? Структура цены на газ для потребителя? сколько мы платим из собственных глубоких карманов прекрасному Кобелеву и другим талантливым манагерам из Нафтогаза???
Вторая додико-перемога.
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Успехов, финн
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просто импортируем российский газ...
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А пока мы отбираем на восточной границе кацапский газ, потребляем его, в ЕС покупаем газ, перекачиваем его через границу, обзываем его российский транзитным и возвращаем назад через границу в ЕС. А за эту нехитрую комбинацию берем с раши плату как за транзит российского газа по территории Украины.
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Потому что у власти жадное жлобье!!!
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налогабонплату за эту трубу????? Где логика???
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Все буде добре. Бо ми УКРАЇНЦІ!. Сидіти і чекати не любимо.
Под Кропивницким строят солнечную станцию мощностью в 17 МВт
http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3642768-pod-kirovogradom-stroyat-solnechnuyu-stantsiyu-moshchnostyu-v-17-mvt.htm
https://ru.slovoidilo.ua/2016/10/21/novost/jekonomika/v-kirovogradskoj-oblasti-poyavilas-novaya-solnechnaya-stanciya
http://itc.ua/blogs/v-kirovogradskoy-obl-postroyat-pervyiy-v-ukraine-zavod-po-proizvodstvu-polimernyih-solnechnyih-paneley/
чи хоча б оце
http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/66112-pervaja-v-chernigove-solnechnaja-batareja.html
https://stroy-inform.com/places/news/124/43
http://ilog2.com/live/btg4vx/
http://ilog2.com/live/646tsm/
https://www.forumhouse.ru/threads/293791/
http://house4u.com.ua/forum/forums/solnechnaja-ehnergetika.4/
http://house4u.com.ua/forum/threads/kredit-na-ustanovku-ses-reklamnaja-tema.387/
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А вот физически вполне себе импортируем, просто по бумажкам проходит лишнее колено через Европу, за которое кому нужно капает денюжка.
Новость рассчитаная на домохозяек и олигофренов.
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Не знаєте про що написати?
Под Кропивницким строят солнечную станцию мощностью в 17 МВт
http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3642768-pod-kirovogradom-stroyat-solnechnuyu-stantsiyu-moshchnostyu-v-17-mvt.htm
https://ru.slovoidilo.ua/2016/10/21/novost/jekonomika/v-kirovogradskoj-oblasti-poyavilas-novaya-solnechnaya-stanciya
http://itc.ua/blogs/v-kirovogradskoy-obl-postroyat-pervyiy-v-ukraine-zavod-po-proizvodstvu-polimernyih-solnechnyih-paneley/
чи хоча б оце
http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/66112-pervaja-v-chernigove-solnechnaja-batareja.html
https://stroy-inform.com/places/news/124/43
http://ilog2.com/live/btg4vx/
http://ilog2.com/live/646tsm/
https://www.forumhouse.ru/threads/293791/
http://house4u.com.ua/forum/forums/solnechnaja-ehnergetika.4/
http://house4u.com.ua/forum/threads/kredit-na-ustanovku-ses-reklamnaja-tema.387/
Ответить
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