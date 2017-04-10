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 Украина не импортирует газ из России 500 дней, - "Нафтогаз"

Решение о прекращении закупки газа в РФ было принято в ноябре 2015 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отмечает, что Украина не импортирует природный газ из России в течение ровно 500 дней, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, Украина прекратила импорт газа из России по контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" 25 ноября 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат просит расследовать коррупцию в "Нафтогазе" на миллиарды гривен. ДОКУМЕНТ

Напомним в 2015 году заседании Кабмина было принято решение поручить "Нафтогазу" прекратить покупать газ у России.

Причиной отказа от закупки газа стала неадекватно высокая цена.
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Зато сейчас расчет за газ идет кредитом от МВФ, а кредиты отдавать надо, долги Януковича не канают
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А у США какой внешний долг? )) А если серьезно: да спишут все со временем, никто ничего отдавать не будет и ты это знаешь.
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Все кто попадал в карман МВФ лишались всего, подчеркиваю всего, МВФ не благотворительная организация, а Украине она тем более ничего не должна
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Лишались всего и потом все умерли? Погугли: "В 2005 году на саммите G8 было принято решение о списании 18 беднейшим странам мира долгов перед ВБ и МВФ ($40 млрд)." И нам потом простят.
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"тут як мінімум ще землю не подербанили", о селюк нашелся. Над землей он трясется. Да нафиг та земля никому не нужна: во всем мире (США, Швеция и т.д.) земля спокойно продается, но почему-то еще никто не скупил. А вот именно землю в Украине побегут всем миром скупать - это ж кто то выдумал этот бред и страшит несчастных крестьян ((
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лохам греком простили 100 млрд, а лохам-аргентинцам 65 млрд. а ты трясись над землей и думай, что всем она нужна.
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о, ужен и про "жидов" пошло.. как хорошо было раньше, когда интернет был только в городах и в комментах не было коммунистов-селюков, крупных экспертов по международной торговле газом..
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Ну ты хоть вкурил, что списали тем у кого уже вообще брать нечего? А пока на Украине есть хоть какая копейка, тот же лес кругляк, та же земля-чернозем, который тоже можно снять МВФ ничего не спишет
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Кацап, да все спишут, не переживай! Я живу в Украине и не переживаю насчет этого долга - а ты то чего завелся?
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Ну тебе и говорят спишут, когда взять нечего будет, а ты от хорошей такой жизни давно место жительства поменяешь на 2м под землей
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Ну так да - всем странам, которым списали долги - там все жители сразу умерли. П.С. Много у греков забрали, когда списали $100 млрд. в 2012 году? Аргентине списали 65 млрд .. а ты про какие-то 3 или сколько там млрд. места себе не находишь. Успокойся, все будет хорошо!
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Сколько у Аргентины было дефолтов, напомнить? И ты в курсах, что такое дефолт? А сколько народу сгинуло после дефолтов, сказать? И с какого ты себя видишь в числе выживших? Может ты в первых рядах и сдохнешь, не вышло с могилизацией, так полуычи должок от МВФ
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А сколько у России было дефолтов? ВВП Аргентины - $14 617 на человека 2015г.). Неплохо живут, но по твоему там умерли все и сразу.
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У РФ 1 дефолт и МВФ был послан далеко и надолго, у Аргентины 2 за короткий срок и живут там пистец, как бедно, кстати, почитал бы биографию Месси для него в лучшем случае светила работа на фабрике если очень повезет, но по здоровью он туда не попал, да, Аргентина до сих пор на крючке МВФ
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Причем тут дерьмо "РФ", я про Россию писал. Во сколько раз обесценился рубль (к золоту) за последние 100 лет, считал?
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Блять, а не ты ли спрашивал сколько было дефолтов у РФ, когда её угораздило связатться в 90-х с МВФ и Россию хотели обдирать, как липку и готовили огромные тесаки для освежевания? Но не вышло, долг был быстро выплачен, а МВФ послан
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РФ началось в 1991 году. У России история побольше.
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Так ты еще скажи, что и МВФ в 15 веке был, говорится же о сотрудничестве с МВФ в недалеком прошлом, а точней 20 лет назад, Украина вообще, какая-то отсталая и деградирует очень быстро, это даже хуже российских 90-х
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То есть все одногодки Месси сейчас или на фабриках работают или безработные?
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Да нет, все намного прозаичней и довольно четко описаны перспективы, работа на бумажной фабрике - это пик и успех
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Так что, никто из одногодок Месси не сделал карьеру вне бумажной фабрики?
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Ищи инфу сам, тянешься к знаниям - похвально, но пересказывать то что ты сам можешь нарыть мне впадлу
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И Греция, которая под потронатом у Германии с какого хера здесь? Я что-то не вижу никого кто бы за украину вписался
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Пусть мы покупаем в Европе тот же кацапский газ . Но мы его покупаем дешевле (!) , без всяких политических требований, без истерики - "хохлы воруют газ" и еще - кацапы нам платят за транзит этого же газа до Европы !!! А если мы берем газ по взаимозачету, на входе в нашу ГТС - то вообще это похоже на развод ))) . Одни плюсы, с какой стороны не посмотри : получаем необходимое количество товара по реальной (!) цене + никакой политической зависимости + получаем деньги за транзит, которого фактически нет ! Молодцы ! Респект Арсению - это он начал эту тему !
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я би нагородив усіх причастних до цього. Чом би й ні. по суті, деякі життям ризикували.
тема ж серйозна.
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Добыть газ мало, его еще и продать надо. И Словаки это делать умеют
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Ну не знаю, судя по цене газа для населения в $300 приходит мысль что етот газ мы из Японии чартерами возим...
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Так зачем нам газ, если до 1мая Украины не будет, так Захарка навангавал
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А всё почему? А потому что мы замёрзли.
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а-ха-ха, откаченное из транзита по документам как импорт из Европы оформляют, достижение
вот когда в 2019 транзит через Украину прекратится, тогда поскачите
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В 2019 начнется транзит газа из Юзовского газового месторождения вместо кацапской вонючки. Вот они покачают себе в задницу вместо транзита по Украине. Труба будет занята. Правда до тех пор в Европе будет полно Кувейтского дешевого газа т.к. Асаду жить осталось считанные дни и ничего не мешает построить газопровод из Кувейта по територии Сирии в Европу.
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Скорей США развалиться, чем с Сирией твой прогноз прокатит
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Не кому скакать - мы замерзли без вашего вонючего газа еще три года назад ! Забыл, дятеУкраина не импортирует газ из России 500 дней, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5616л , Рас-Коконя f5a15723 ?
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Этим додикам брехать не надоело??? Чей же мы газ качаем из Словакии и по какой цене? Или это еще одна газодобывающая страна типа Туркмении?
Сказали А - говорите уже и Б. Чей газ, объемы, цена, пр условия.
Нет же ж, проще прокукарекать Пэрэмоооогаа!
кстати что там по поводу газа собственной добычи? Невыгодно и цена для потребителя не уменьшится? Структура цены на газ для потребителя? сколько мы платим из собственных глубоких карманов прекрасному Кобелеву и другим талантливым манагерам из Нафтогаза???
Вторая додико-перемога.
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Они врут, как дышат, а дышать никогда не надоедает
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Марина, займись лучше настоящей кухней. Политическая кухня не твоя парафия.
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камаз, займись букварем для начала. Перепрыгивать в плане образования - ни к чему.
Успехов, финн
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Уже сто раз объясняли, но до туповатых троллей не доходит. Как ни пародоксально, но покупать в Словакии выгоднее, т.к. Россия платит нам за прокачку этого объема, в результате получается дешевле
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Островатая стыцько-нулевка, видно, ты великий газовый ыкспёрд. Так вот объясни дилетантам на ветке, по какой цене мы покупаем у словаков, маржа, кому принадлеждит прокладка-продавец. Надо понимать, российский же газ нам покупать экономически выгоднее через Словакию??
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Сразу видно что "Цензор" в Крыму разблокировали - сколько "экспердов" добавилось . А нам по фигу ваш злобный вой - собака лает, караван идет ))) Хоть захлебнитесь желчью своей - нас рать !!!
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и ведь все правильно написано. не импортируем газ из россии.

просто импортируем российский газ...
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Дьявол кроется в деталях. Но лоховадинтурам знать об этом необязательно.
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За это не грех и выпить! Где 500 там и 1000. Раша лишилась крупнейшего клиента. Да, пока что мы частично покупаем в Европе газ российского производства, но еще чуток, построится еще несколько заводов СПГ, а так же несколько трбопроводов и Европа откажется от покупок российского газа и тогда мы будем покупать уже катарский, норвежский или американский газ, а раша будет нюхать свой газ, лепить петухов из говна и продолжать рассказывать о своем величии...
А пока мы отбираем на восточной границе кацапский газ, потребляем его, в ЕС покупаем газ, перекачиваем его через границу, обзываем его российский транзитным и возвращаем назад через границу в ЕС. А за эту нехитрую комбинацию берем с раши плату как за транзит российского газа по территории Украины.
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Хватит. Конкуренция приводит к удешевлению товаров.
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Была бы соблюдена статья Конституции о праве выбора, украинцам вообще не надо было бы экспортировать газ, своего бы хватило с головой. Какого хрена мы обязанны покупать у теплоэнерго согревая попутно землю дырявыми централями? Почему людям не дают возможности ставить АГВ? Или мини котельную на многоэтажный дом, хотя бы? Не дают возможность экономить?
Потому что у власти жадное жлобье!!!
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500 дней! Другим словами при наличии трубы у потребителя, из которой потребитель не потребляет газ, он НЕ ПЛАТИТ ЗА НАХОЖДЕНИЕ ТРУБЫ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЭТОЙ ТРУБЕ. Так каким боком я как рядовой потребитель газа должен платить налог абонплату за эту трубу????? Где логика???
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Блажен, кто верует. Додики будут просто ждать удобного момента.
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А чёй то они додики? Пока что разводят существенно более умно, чем тот же януковощь.
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Пока жадность и этих фраеров не погубит. Янык тупо пер, как бык, а эти постоянно берут общество на слабО, если не удается, отступают, объясняя это черговой перемогой.
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Помню много пиздежа было, что без их газа нам не выжить. Это как теперешний пиздеж об антраците даунецком)
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ну наверное звездешь и остановка меткомбината в Днепре? остановка ТЕЦ по стране, все это очередной звездешь? и доллар не вырос, а упал, а те кто говорит, что он подорожал просто звездят?!!!
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солнечную в 17? посчитай сколько блоков остановилось, и только 17 строят и то зависящее от солнца?!!!
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Ну да, по документам не импортируем.
А вот физически вполне себе импортируем, просто по бумажкам проходит лишнее колено через Европу, за которое кому нужно капает денюжка.
Новость рассчитаная на домохозяек и олигофренов.
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Словоблудие - российский газ мы закупаем! Просто расчеты за него и поставки идут уже из Европы. Сути дела это не меняет.
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БЕЗСИЛЬНИМИ вибухами ватних пердаків цілком задоволений! )))) Слава Україні !!!
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Вот это я понимаю" Цензор. НЕТ" - почти половину комментов удалили, а цензуры-то и нет, как -бы
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина не импортирует газ из России 500 дней, - "Нафтогаз"
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