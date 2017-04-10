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Все про:Великобритания (1555) Россия (69836) санкции (6016) Сирия (2322) Джонсон_Борис (46)

 Британия намерена призвать страны G7 к введению новых санкций против РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече глав МИД G7 в итальянской Лукке потребует еще больше ужесточить санкции против России в ответ на последние события Сирии, если только Москва не перестанет поддерживать Дамаск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает The Times.

Соответствующие проекты документов Джонсон поручил подготовить к заседанию G7, которое начнется сегодня, 10 апреля. При этом Джонсон подчеркнул, что санкции должны быть "очень болезненными", говорится в сообщении.

Издание отмечает, что посольство в России в Лондоне дало понять: ультиматум со стороны Запада может привести к "реальной войне".

Ранее Россия и Иран предупредили, что могут ответить применением силы, в случае начала полноценного наступления США в Сирии, пишет The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России

Как сообщал Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", - сказал он.
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AVRELY‏ @Rouslan5 8 апр.
Эксперты заявляют, если бы томагавки летели на 100 км севернее, на 3 км выше,и на пол часа зависли бы в воздухе, СС400 легко бы их сбили!
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Кривизна Земли помешала. И ветер не в ту сторону дул! А так бы мы им... Ууух!!!
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а они в принципе могут зависнуть. конструкция позволяет?
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И на 3 км выше и на 100 км севернее конструкция тоже позволяет, но америкосы ж такие сволочи...
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може. конструкція томагавків дозволяє їм перебувати в режимі очікування на ціллю поки оператор обирає яку ціль вразити.
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Если кацики будут продолжать в том же духе, скоро им представится такая возможность (в смысле не сбить, а рассказать, почему не сбили) еще не раз - над маасквой и некоторыми другими городами...
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"Балезныя" санкции очччень и очччччень "палезныя" для парашки!!!
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дык.... давно замечено, чем хуже на вкус и сильнее воняИт тем полезней! :D
особенно для кацапоидов!
как сакральные петух и сталагмит!
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......"Чем хуже, тем лучше".

....."Чем голоднее в животе, тем звонче песня".
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Да обрубите им Свифт, рашисткая падаль монотонно сама повыздыхает.
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При СССР не было Свифта и чё, ну приходили деньги за нефть от Запада на три дня позже что он меняло.
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и в какой же валюте деньги от Запада будут приходить? в юанях или в тугриках?
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Они вообще ходить не будут, для внутреннего ужытку надрукують папирци, назвуть їх чеками Алізкитаябандерольторгу, звичайно вся валюта буде конфіскована, це дасть зогу ще років 5 плювати в стелю, на заміну отримай папірці.На той час будуть введені додаткові санкції від Заходу, що буде логічно доповнено зустрічними від р. що мов нефік всі підряд їздити куди попало і розвозити валюту.Тільки передовики каппраці , ідейні зможуть пойхати в дружню Осетію чи Придністров"є.
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З часів совка західні банки втратили "технології" роботи без СВІФТА.
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Да ладно, вспомнят, умение не пропьешь, а вдруг ядерная война а они что , деньги не смогут перевести, как же тогда и кто же тогда ваивать будет, если во все времена воевали из-за мат выгоды
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Они еще помнят за то, что такое телеграфные и почтовые Авизо.
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В сссрии внутренней банковской системы не было, как таковой. Было ее подобие. Внешнеэкономические связи осуществлялись тоже извращенным нетипичным способом. Сегодня рашка влезла очень глубоко в настоящую банковскую паутину, так что с сссрией даже можно не сравнивать.
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Эка невидаль, от царской россии , которая была интегрирована плотно в мировую экономику тех времен и в средневековье с инквизиторскими судами и массовыми голодами среди населения СССР прошел за год-два. Всегда можно быстро , оентально, разрушить любое созданное
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Это пять! В очередной раз убеждаюсь, что у логики ватников нет дна...
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Той,що залишився 🇺🇦‏ @ginjay7 8 ч.8 часов назад
Шахтеры жалуються:"Открывали лаву,полетело оборудование,а замены нет,поставкок из Украины тоже".Видимо думали вечно будет "хунта" платить
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бур комбайна наткнулся на залежи полезных ископаемых танков от того и поломался?
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Ура, нагло-саксы решили стать наглее и увереннее, и требуют вернуть винторогих кацапов в стойло. "Правь, Британия, морями " !
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Кацапы их так уже лет 15 как именуют. Это в генах. Зашито в прошивке их мировосприятия.
Поинтересуйтесь когда возник мем "Англичанка гадит". Это было почти двести лет назад. Ничего не поменялось.
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Рівень дипломатії рашки-в будь-який ситуації погрожувати війною.Інших аргументів в опущених нема,поведінка типового сцикуна-бєзпрєдєльщіка зі зброєю в руках.
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В москве пересчитали результаты американских выборов. По уточненным данным победила Хилари Клинтон.
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Выборы признаны недействительными - президент всё еще Обама.
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Не смейся, а вспомни что они электронным способом вмешивались и подглядывали в выборы. Так оно и есть по уточненным данным
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что то перестали завывать в шайтанате что санкции их только укрепляют... никак доукреплялись что теперь запор
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нефть-газ и свифт отрубить - вот лучшее для кацапов!
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Нефть-газ - сложно, а свифт - надо просчитать последствия для мировой финсистемы.
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Иран - не кацапия. Уж оч дофига туда влили в совместные предприятия, просто кредитовали. Как вынуть, тормознуть?
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а шо это тебя так озабачивает))), деньги от туда уже по-выводили и смысл сп с кацапами не в этом!
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Они и так без нефти и газа сидят. Половина супергазовой державы не газифицировано. Кацапа в валенках и ватнике проживет. Водку надо отобрать - вот это первый колышек серьезный будет. Горбачев не даст соврать.
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я имел ввиду продажу кацапской нефти-газа)
а ты на святое, кацапское, посягнул!
без браги, стекломоя и капусты кислой у кацапов бунты будут против США, точно!
а водка это инструмент правящего пиющего класа в кацапии!
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Вот от свифта отключать их нельзя - они ж кучу бабла всем должны. Зато эмбарго на их нефть - очень даже можно. А именно нефть (а никак не газ) является ОСНОВНЫМ источником ренты в кацапен-бюджет.
Даешь программу "нефть в обмен на продовольствие" !!!
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Джонсон подчеркнул, что санкции должны быть "очень болезненными" - будет без вазелина ,всухую загрустили искандеры
приуныли тополя,
Трамп похерил тамагавком всю политику кремля
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- Я кажусь вам / академиком / с большим задом, один, мол, я / жрец / санкций непролазных, А мне / в действительности / единственное надо - Чтоб больше санкций/ хороших / и разных

В.Маяковский
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І більш ніколи в майбутньому на постачайте на кацапію курячих стегенець.. Хоч як би жалібно кацапня не скавчала..
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поставлять надо, голод это плохо, а голод в ядерной стране тем более, просто впредь поставлять надо на 2-х условиях - ядерное разоружение и временная внешняя администрация до полного очеловечивания этой скотобазы, где-то лет на 50.
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Джентльмены слов на ветер не бросают
Держи сюрпрайз, роися...
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Где Англия, а где та продажная, трусливая и беспринципная Европка?! То-то же.
Не будет никаких санкций. Подлые европцы скорей усилят нажим на Украину, чтобы она в одностороннем порядке выполняла Минск - т.е. капитулировала перед людоедами. Достаточно послушать недавнее очередное блеянье посла ФРГ в Украине.
Не будет новых санкций, это фантастика. Мы можем полагаться только на самих себя!
Европцев людоеды безнаказанно убивали и продолжат убивать. Только раньше один самолет в Смоленске, Боинг над Донбассом. А позже масштабы будут совсем иные... К этому приводит безнаказанность за преступления. Так всегда происходит, это неизбежно.
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 32 мин.32 минуты назад
Теперь Киселевым/Соловьёвым придется объяснить своей тупой аудитории как США удалось уничтожить 44 объекта Асада "23-мя томагавками"!

Британия намерена призвать страны G7 к введению новых санкций против РФ - Цензор.НЕТ 9301
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Из-за кривизны земли Томагавки не знали кого бить и били всех подряд предварительно сбившись в стаю, а самолеты стояли по-о-диночке !
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Слова, слова, одни слова. Надо не говорить а делать. При Обаме за атаку хим оружием поговорили, бы, пальчиком погрозили и высказали очень глубокую обеспокоенность.
А Трамп взял и лупанул, без всяких разговоров. И предупредил что если что, томагавки еще остались. А Хуйло теперь в недоумении, что теперь делать, ведь действительно можно отгребсти по полной, словесные обеспокоенности уже закончились.
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Ходор это то же самое )(уйло, но в очёчьках.
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Да европцы скорей портки свои обделают от страха и жадности, чем против врага человечества жёсткие санкции введут. Не будет этого.
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и за те санкции так говорили и за последующие. и за трусливую Америку то же говорили. но как видим мы сейчас, все это ЧЁС. введут и к бабке не ходи путина надо останавливать.
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доведеться англосаксам ковбасників із жабоїдами нагинати.
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Британия намерена призвать страны G7 к введению новых санкций против РФ

Просто и ничё лишнега...
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Надо все санкции перечислить и ввести раз и навсегда, чтобы эта тема больше не всплывала! А то разговоров больше дел!
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Минулий тиждень нам подарував дві маленькі втіхи: удар томагавками по бояришниках і удар по ваті безвізом. Об'єднує ці дві історичні події спільне уточнення: «далі буде».
Від обох наших утіх завила розпачливо вата і тупенькі зрадофіли з секти «всьопропало». А на російських сайтах зарясніло порадами, яким чином можна отримати українське громадянство. Що, звісно, повинно нас насторожити, а умови прийняття громадянства варто зробити поважнішими.
https://zbruc.eu/node/64550
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Аж намерена и даже призвать. Ухххххх, вот это угроза!!!!
Меморандум еще один напишите, миротворцы.
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дик жабоїди з ковбасниками проти. а їх томагавками переконувати - некомільфо. поки шо.
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"Издание отмечает, что посольство в России в Лондоне дало понять: ультиматум со стороны Запада может привести к "реальной войне"."

Так она и так вроде реальная - Рашка вые...нулась и получила по полной не ответив ни чем (даже пресловутыми С400). Осталось ждать полной капитуляции. Или кранты ей.
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И это (томагавки) оружие 80-х, а что будет если применят современное.
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Нада исчо и ещё раз исчо. Россия только когда получает по роже утихомиривается.
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Первый шаг-выслать наХрен "газовиков" из Британии!!!В Хабаровск,к ЕДРЕНОЙ ФЕНЕ!!!...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания намерена призвать страны G7 к введению новых санкций против РФ
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