 Британия намерена призвать страны G7 к введению новых санкций против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает The Times.
Соответствующие проекты документов Джонсон поручил подготовить к заседанию G7, которое начнется сегодня, 10 апреля. При этом Джонсон подчеркнул, что санкции должны быть "очень болезненными", говорится в сообщении.
Издание отмечает, что посольство в России в Лондоне дало понять: ультиматум со стороны Запада может привести к "реальной войне".
Ранее Россия и Иран предупредили, что могут ответить применением силы, в случае начала полноценного наступления США в Сирии, пишет The Times.
Как сообщал Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.
Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", - сказал он.
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Эксперты заявляют, если бы томагавки летели на 100 км севернее, на 3 км выше,и на пол часа зависли бы в воздухе, СС400 легко бы их сбили!
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особенно для кацапоидов!
как сакральные петух и сталагмит!
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....."Чем голоднее в животе, тем звонче песня".
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Коллекционер танков из Британии обнаружил в топливном отсеке слитки #золота http://nv.ua/world/countries/kollektsioner-tankov-iz-britanii-obnaruzhil-v-toplivnom-otseke-slitki-s-zolotom-953227.html …
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Шахтеры жалуються:"Открывали лаву,полетело оборудование,а замены нет,поставкок из Украины тоже".Видимо думали вечно будет "хунта" платить
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Поинтересуйтесь когда возник мем "Англичанка гадит". Это было почти двести лет назад. Ничего не поменялось.
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а ты на святое, кацапское, посягнул!
без браги, стекломоя и капусты кислой у кацапов бунты будут против США, точно!
а водка это инструмент
правящегопиющего класа в кацапии!
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Даешь программу "нефть в обмен на продовольствие" !!!
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приуныли тополя,
Трамп похерил тамагавком всю политику кремля
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В.Маяковский
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Держи сюрпрайз, роися...
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Не будет никаких санкций. Подлые европцы скорей усилят нажим на Украину, чтобы она в одностороннем порядке выполняла Минск - т.е. капитулировала перед людоедами. Достаточно послушать недавнее очередное блеянье посла ФРГ в Украине.
Не будет новых санкций, это фантастика. Мы можем полагаться только на самих себя!
Европцев людоеды безнаказанно убивали и продолжат убивать. Только раньше один самолет в Смоленске, Боинг над Донбассом. А позже масштабы будут совсем иные... К этому приводит безнаказанность за преступления. Так всегда происходит, это неизбежно.
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Теперь Киселевым/Соловьёвым придется объяснить своей тупой аудитории как США удалось уничтожить 44 объекта Асада "23-мя томагавками"!
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А Трамп взял и лупанул, без всяких разговоров. И предупредил что если что, томагавки еще остались. А Хуйло теперь в недоумении, что теперь делать, ведь действительно можно отгребсти по полной, словесные обеспокоенности уже закончились.
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Просто и ничё лишнега...
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Від обох наших утіх завила розпачливо вата і тупенькі зрадофіли з секти «всьопропало». А на російських сайтах зарясніло порадами, яким чином можна отримати українське громадянство. Що, звісно, повинно нас насторожити, а умови прийняття громадянства варто зробити поважнішими.
https://zbruc.eu/node/64550
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Меморандум еще один напишите, миротворцы.
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Так она и так вроде реальная - Рашка вые...нулась и получила по полной не ответив ни чем (даже пресловутыми С400). Осталось ждать полной капитуляции. Или кранты ей.
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И это (томагавки) оружие 80-х, ....
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