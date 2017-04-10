 Враг бил по позициям ВСУ из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и БМП. За сутки - 44 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, противник накрывал украинских защитников огнем из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки бил из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового оружия обстрелял защитников Талаковки и Чермалык.
На донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг бил по защитникам Авдеевки и Шахты Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Верхнеторецкого и Зайцево. В районе Песков активизировались вражеские снайперы.
На луганском направлении из минометов калибром 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял украинские опорные пункты в районе Новозвановки. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и Станицы Луганской. По защитникам Новотошкивки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщалось ранее, 8 апреля боевики 59 раз обстреляли позиции сил АТО.
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А когда уже напишут, что ВСУ ответным огнём, уничтожило до 100-та русо-бурято-свиней
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Освобождение от не нашедшего применения в Минобороны России вооружения осуществляется посредством утилизации в рамках ГОЗ с привлечением бюджетных средств.
Справочно: до конца 2020 года необходимо утилизировать 9,9 тыс. единиц бронетанковой техники, 21,5 тыс. единиц ракетно- артиллерийского вооружения, около 7 млн. единиц стрелкового оружия, более 150 млн. штук боеприпасов, 140 тыс. ракет общевойскового назначения, почти 2 тыс. самолетов и вертолетов, значительное количество других видов вооружения. Выполнение работ по утилизации данного количества вооружения, военной и специальной техники потребует более 50 млрд. бюджетных ассигнований."
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