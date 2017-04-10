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 Украинская система электронных закупок GoGlobal запущена в Молдове, - замминистра Нефедов

В Молдове запущена система электронных закупок, разработанная украинскими специалистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов на Facebook.

"Украинская система публичных электронных закупок GoGlobal: после многих месяцев переговоров, тренингов и внедрения электронные закупки запущены в пилотном режиме в Молдове. Коллеги взяли на вооружение наши принципы, код центральной базы данных (ЦБД) и доработали некоторые моменты под свои нужды. Теперь "все видят все", "золотой треугольник партнерства" и система ЦБД-площадки работает у соседей. Желаем Молдове успехов!" - пишет он.

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Нашу систему "Прозоро" відтепер будуть копіювати )) Досить непогана система ))
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