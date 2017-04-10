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Все про:Крым (19452) права человека (664) правозащитники (440) свобода слова (972) уголовное дело (2234)

 За высказывание мнений в оккупированном Крыму преследуют четырех граждан Украины, - правозащитники

В отношении четырех граждан Украины, живущих в Крыму, оккупационные власти открыли уголовные дела за высказывание мнений и взглядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации о правах человека, их фигурантами являются журналист Николай Семена, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, член регионального Меджлиса в Феодосии Сулейман Кадыров и жительница Симферополя Наталья Харченко. Все дела возбуждены по ст. 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и могут привести к лишению свободы сроком до 4-5 лет.

Также зафиксирован ряд других случаев нарушения свободы слова и выражения мнений: допросы, обыски, задержания, отказ в доступе к информации, запрет на проведение съемок и другие случаи давления на журналистов и блогеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семена на суде оккупантов: Журналист имеет право выражать мнение по поводу статуса Крыма, в этом нет никакого преступления. ВИДЕО
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да, щелкаете по смайлику, -левая кнопка "копировать url картинки"-
потом в поле сообщения тут "вставить изображение" - вставляете туда скопированный адрес гиф-картинки и - За высказывание мнений в оккупированном Крыму преследуют четырех граждан Украины, - правозащитники - Цензор.НЕТ 494
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а у нас я пишу кабмин в оставку и жду 1минуту приезжает бобик и пресует
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вы нагло лжёте( вы хоть триста раз пишите кабмин в отставку, хоть на площади кричите а кабмину как с гуся вода, и никто на вас даже внимания не обратит, а не то что за вами машину посылать
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Разбор полетов еще будит .... время покажет и причем ближайшее ... я допустим сыт не буду обещаниями что заживут внуки или дети уже хочу жить и не переживать что дети мои будут защитом государства которое сформирует наше поколение
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как же нет свободы мнениний? вот жеж- ( О трёх "государственных" языках в Крыму. В школах просят родителей
писать заявления, на каком языке хотели бы они, чтобы обучался их
ребёнок. На вопрос: "Зачем это?", - ответ: "Вдруг кто-то хочет
украинский или другой". Снова вопрос: "Есть такие, а это возможно?".
Ответ: "Нет, только на русском". Вопрос: "Для чего тогда писать?".
Ответ: "Сказали, так надо" https://twitter.com/otvalitetrolli/status/850610831805087744)
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Четыре человека на весь Крым, которые высказали свое мнение публично в поддержку Украины, что то маловато будет. Остальные спят в анабиозе и ждут когда исчезнет пресная вода.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа высказывание мнений в оккупированном Крыму преследуют четырех граждан Украины, - правозащитники
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