 За высказывание мнений в оккупированном Крыму преследуют четырех граждан Украины, - правозащитники

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации о правах человека, их фигурантами являются журналист Николай Семена, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, член регионального Меджлиса в Феодосии Сулейман Кадыров и жительница Симферополя Наталья Харченко. Все дела возбуждены по ст. 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и могут привести к лишению свободы сроком до 4-5 лет.
Также зафиксирован ряд других случаев нарушения свободы слова и выражения мнений: допросы, обыски, задержания, отказ в доступе к информации, запрет на проведение съемок и другие случаи давления на журналистов и блогеров.
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потом в поле сообщения тут "вставить изображение" - вставляете туда скопированный адрес гиф-картинки и -
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писать заявления, на каком языке хотели бы они, чтобы обучался их
ребёнок. На вопрос: "Зачем это?", - ответ: "Вдруг кто-то хочет
украинский или другой". Снова вопрос: "Есть такие, а это возможно?".
Ответ: "Нет, только на русском". Вопрос: "Для чего тогда писать?".
Ответ: "Сказали, так надо" https://twitter.com/otvalitetrolli/status/850610831805087744)
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