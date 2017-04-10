 Референдум и выборы в Южной Осетии - это российская аннексия по крымскому сценарию, - президент Грузии Маргвелашвили

"Подобное действие представляет собой грубое давление на Грузию и направлено на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-си.
Происходящее в Южной Осетии Маргвелашвили назвал трансформацией "режима ползучей оккупации в явную аннексию" по тому же сценарию, который Россия осуществила в отношении Крыма.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Грузии заявило: "Это провокационное действие российской оккупационной силы грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и является очередной попыткой легитимации этнических чисток, военной интервенции и оккупации регионов Грузии".
Напомним, в непризнанной республике Южная Осетия, которую международное сообщество считает частью Грузии, 9 апреля прошли выборы президента и референдум о названии. Предлагается вариант "Республика Южная Осетия - Государство Алания".
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146% за "присоединение" к Козлостану?
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Всё это побережье будет нафаршировано ракетами, если вовремя не остановить.
Только разваливать мордор, иначе от него спасения не будет. Они долбанутые навсегда.
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