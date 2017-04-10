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Все про:выборы (21657) Грузия (3348) оккупация (6806) референдум (1174) Россия (69829) Южная Осетия (131) Маргвелашвили (7)

 Референдум и выборы в Южной Осетии - это российская аннексия по крымскому сценарию, - президент Грузии Маргвелашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил проведение референдума в самопровозглашенной Южной Осетии с оккупацией Крыма Россией в 2014 году.

"Подобное действие представляет собой грубое давление на Грузию и направлено на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-си.

Происходящее в Южной Осетии Маргвелашвили назвал трансформацией "режима ползучей оккупации в явную аннексию" по тому же сценарию, который Россия осуществила в отношении Крыма.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Грузии заявило: "Это провокационное действие российской оккупационной силы грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и является очередной попыткой легитимации этнических чисток, военной интервенции и оккупации регионов Грузии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Включение абхазских и южноосетинских формирований в армию РФ - очередной шаг России по аннексии Абхазии и Южной Осетии, - МИД Грузии

Напомним, в непризнанной республике Южная Осетия, которую международное сообщество считает частью Грузии, 9 апреля прошли выборы президента и референдум о названии. Предлагается вариант "Республика Южная Осетия - Государство Алания".
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А какие результаты "референдума"?

146% за "присоединение" к Козлостану?
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Пока Грузии придется с этим смириться, все равно других вариантов нет, если только США до смерти не запугает пуйло и он отдаст концы.
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Ущерб был минимальным, потому, что в отличии от вас, руских, которые атакуют подло и в основном гражданские объекты, больницы и школы, США заранее вас и ассада предупредило о своей атаки. Может вы там и ржете все до слез, но ваша ржачка - это истерика обреченных.
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Ватник, если всё так, тогда почему хуйло в бункере спряталось и срётся от страха, а ПВО паРаши не сбило ни одного томагавка?
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У Украины половину берега скрымзили и у Грузии половину.
Всё это побережье будет нафаршировано ракетами, если вовремя не остановить.
Только разваливать мордор, иначе от него спасения не будет. Они долбанутые навсегда.
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Сумно дивитись, як пасажири потягу Кішиньов-Москва на центральному вокзалі, біжать до потягу з Макдональдса коли він вже тронувся, постійно падають і все гублять, через піндюліни та оплиски проводжаючих ))
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Они откусили от всех стран, которые не в НАТО, от соседей. И ждут , что как при Обаме . А мы ждали Трампа. И шарах... Оказывается, когда в Одессу " случайно" заходил "Кук", "Росс", или "Портер", они в Кремле усыкались от страха...
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Как в Сирии? Всё рашистское ПВО в металлолом превратилось?
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"Бастион"- это для телеканала "Звезда". Ракеты 1982 года летают мимо С-400.
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Вроде не "Портер" делал ноги от кацапских комплексов, а расчеты ультрасовременных кацапских комплексов от томагавков 30-летней давности.
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а говорили что правительство в Грузии прорасейское, ахах...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРеферендум и выборы в Южной Осетии - это российская аннексия по крымскому сценарию, - президент Грузии Маргвелашвили
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