 Террористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", в одном из уведомлений, которые получили жители Донецка, сказано: "В случае непогашения задолженности государственный исполнитель обратится в суд с представлением об установлении в отношении вас ограничения выезда за пределы "ДНР".
(Фото с сайта "Сегодня")
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Кто бы мог подумать?
Много ходов очка от хуйла и ФСБ.
Взрыв в Петербурге, затем попытка взрыва метро в норвежском Осло. Чтобы показать кацапским ослам - "вот видите, не только у нас метро взрывают!"
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