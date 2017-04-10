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 Общество
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 Террористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке. ФОТО

В оккупированном Донецке террористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей за пределы оккупированных территорий в случае наличия задолженности за коммунальные услуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", в одном из уведомлений, которые получили жители Донецка, сказано: "В случае непогашения задолженности государственный исполнитель обратится в суд с представлением об установлении в отношении вас ограничения выезда за пределы "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн грн", - замглавы Луганской ОГА Клименко

Террористы ДНР грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке 01

(Фото с сайта "Сегодня")
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Клеймо будут на лбу выжигать, чтобы на блокпостах захватчиков было видно, что скотина хочет сбежать за пределы фермы.
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Какой скрепный педрило........сразу видно, что православный, рузкий педриот.........любитель путена
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Правильно,рабы лугандонской петушатни должны сидеть и не высовываться.
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Все в роСС рубле .... важно что пишет админисРация - кто ? гопота чет требует ))) во прифартило
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Вообще-то по нашему законодательству органы ГИС тоже имеют право инициировать запрет выезда. Правда суды часто отказывают в удовлетворении таких ходатайств. Мол, докажите, что хотел уклониться от исполнения судебного решения о взыскании путём выезда за границу, а не просто по делам на пару дней . . .
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Даже орки понимают, что жизнь под их властью для простых людей - наказание.
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долги по 15000 нехило! там что в лугандоне-коммунизьм?пенсии шахтерские на подконтрольной территории,там пенсии и еще не платят?
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Взрывчатка в метро Осло: задержанный оказался россиянином

Кто бы мог подумать?

Много ходов очка от хуйла и ФСБ.

Взрыв в Петербурге, затем попытка взрыва метро в норвежском Осло. Чтобы показать кацапским ослам - "вот видите, не только у нас метро взрывают!"
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Да кто б сомневался? парашка - терористическая база №1
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Ой там написано рос рубли ... нарисуйте им рос рубль в сумме долга
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Не дай бог поедут в Украину и сделают себе биометрические паспорта, тогда прощай мацковия
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Пусть делают !)А мы в свою очередь не будем пускать без бумаги что комунальные счета оплачены не сепарам а в украинском банки))) Месяц да какой там месяц через неделю сепаров на вылах винесут))
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А ось мені цікаво, чи зможу я взяти онлайн кретит хоча б на пару млн. в так званому банку дьіньірьі (хай навіть під заставу)
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На жаль, думав 26-го буду в Зволені (бо теща то є така особа що треба шанувати ) та зв'яжуся з ними (щоб не через проксі), а там одні ломбарди: кредит ЦРБ
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я не впевнений, що вони знають онлайн слово...
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Вже пробив, в них немає кредитів, лише ломбард ))
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З.І.: хоча, поки сбербанк ще в нас є, можна зробити цікаву річ ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррористы "ДНР" грозятся не выпускать жителей Донецка с оккупированной территории за долги по коммуналке. ФОТО
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