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 Цензор.НЕТ разблокирован в оккупированном Крыму, - Центр информации о правах человека

На территории оккупированного Россией Крыма разблокирован сайт Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

По информации правозащитников, по состоянию на конец марта в Крыму остаются заблокированными 10 Интернет-изданий: "Крым.Реалии", "Центр журналистских расследований", Blackseanews.net, "15 минут", QHA, "Крым-SOS", "Украинская правда", "Громадське радіо", UAinfo, сайт телеканала СТБ.

В то же время установлено, что разблокированы ранее недоступные сайты "События Крыма", "Обозреватель", "Апостроф" и Цензор.НЕТ.

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Ну теперь послушаем как кокошники из оккупированного Крыма ,будут рассказывать нам как всё там стало *хорошо*)))
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Не удивлен. ЦЕНЗОР стали обожать пророссийские тролли, на него у российских спецслужб большие надежды.
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