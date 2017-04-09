 Цензор.НЕТ разблокирован в оккупированном Крыму, - Центр информации о правах человека

Об этом сообщает Центр информации о правах человека.
По информации правозащитников, по состоянию на конец марта в Крыму остаются заблокированными 10 Интернет-изданий: "Крым.Реалии", "Центр журналистских расследований", Blackseanews.net, "15 минут", QHA, "Крым-SOS", "Украинская правда", "Громадське радіо", UAinfo, сайт телеканала СТБ.
В то же время установлено, что разблокированы ранее недоступные сайты "События Крыма", "Обозреватель", "Апостроф" и Цензор.НЕТ.
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