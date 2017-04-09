 Полтавский горсовет, где находятся активисты, "минировали" неизвестные, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев на Facebook.
"На телефон колл-центра полиции "102" позвонил аноним, который сообщил, что в помещении горсовета Полтавы находится взрывчатка. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и соответствующие специалисты", - пишет он.
Позже чиновник добавил: "Здание горсовета проверили взрывотехники. Взрывчатки не обнаружено".
Напомним, 5 апреля акция протеста против незаконной застройки в центре Полтавы завершилась жестокой дракой между участниками акции и "титушками", нанятыми для охраны строительства. В результате столкновений пострадали шесть активистов, двое из них с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им сделали операции.
На следующий день полтавчане собрались под стенами горсовета. Активисты ненадолго перекрыли движение транспорта и объявили свои требования, в частности, об отмене разрешений на застройку в "Газетный арке", созыве внеочередной сессии горсовета и введении моратория на развитие МАФов. Позже они заняли здание горсовета.
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