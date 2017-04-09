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Все про:горсовет (331) минирование (558) Нацполиция (6826) Полтава (475) протест (5387) активист (479)

 Полтавский горсовет, где находятся активисты, "минировали" неизвестные, - полиция

Неизвестный заявил о минировании Полтавского городского совета, где вторые сутки находятся активисты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев на Facebook.

"На телефон колл-центра полиции "102" позвонил аноним, который сообщил, что в помещении горсовета Полтавы находится взрывчатка. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и соответствующие специалисты", - пишет он.

Позже чиновник добавил: "Здание горсовета проверили взрывотехники. Взрывчатки не обнаружено".

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Напомним, 5 апреля акция протеста против незаконной застройки в центре Полтавы завершилась жестокой дракой между участниками акции и "титушками", нанятыми для охраны строительства. В результате столкновений пострадали шесть активистов, двое из них с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им сделали операции.

На следующий день полтавчане собрались под стенами горсовета. Активисты ненадолго перекрыли движение транспорта и объявили свои требования, в частности, об отмене разрешений на застройку в "Газетный арке", созыве внеочередной сессии горсовета и введении моратория на развитие МАФов. Позже они заняли здание горсовета.
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Активисты и есть, той самой "миной", которую власть собирается "разминировать".
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Наверно в мвд есть отдел минеров-позвоночников . Они звонят, а потом выезжают на вызов. Это чтобы в АТО не служить работу себе нашли.
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Ні, в Полтаві то є Тарасик Бо-ко, він там в НДЕКЦ і мінер, він і подривник, він і сапер. Тобто лайно а не людина.
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В мвд не знаю, а в СБУ такой отдел должен біть... и не дай бог 2 мая не будет заминировано куликово поле в Одессе
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Дивне співпадіння з насіровим, теж мінували )) Полтавчане, вимагайте невідвертого покарання мінувальника, щоб більше такого не робили ))
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и почему их НИКТО не НАХОДИТ??? Ведь как простого то моментосом объявляют....
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Так это оборотни в погонах. Кто же их искать то будет?
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Та це все муйня, вони ж сподіваються на загальну евакуацію з будівлі, а всі ігнорують і ніхто не ведеться. Скоро і мінувати закінчать ))
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Kamu eto vigodna prosjat pozvanit teroristov iz vremeno okupirovanova Donbasa, a ot tudava ne tak lexko dostat vinovnova...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолтавский горсовет, где находятся активисты, "минировали" неизвестные, - полиция
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