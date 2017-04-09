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 Экономика, За рубежом
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Все про:Беларусь (2538) кредит (2050) Лукашенко (1626) Путин (23604) Россия (69829)

 Беларусь получит от России дополнительно 1 млрд долл кредита

По итогам встречи с Владимиром Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился о новом кредите на 1 млрд долл.

Об этом в эфире белорусского телевидения заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Чиновник упомянул о кредите, рассказывая об итогах встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 3 апреля. По его словам, после этих переговоров будет снова открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не готова строить "настоящий" Союз, - Лукашенко

"Третий, четвертый транш, каждый по $ 300 млн - это вместе $600 млн в год поступит в Беларуси на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение выделить еще дополнительно около $1 млрд кредитов тоже на хороших условиях", - заявил чиновник.

Также читайте: "Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему", - Лукашенко - Путину
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Лука Мудищев-дворянин, дворова шавка *уйла!!! Нарешті наскавчала кістку від господаря )))))
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Ну да, и за эту кiстку белорусам и пенсионный возраст подняли и ЖКХ, и коммуналку, и стипендии сняли с пособием на рождение ребенка, и землю продадут. Во наскавчалы белорусы, да?
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Нет, скорее всего он разрешил провести учения на своей территории. Но по кол-ву хуйловских войск на учениях это скорее будет похоже на оккупацию. Так что пенсионный возраст, ЖКХ и коммуналка у белорусов впереди.
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Ну шо вы как дети на бздо ведётесь.Гонит всё гусь лапчатый.В свинопедерастии уже пару дней как обьяснили шо кредитовать будут непонятки с газом и нефтью. Та просто в кредит будут давать разницу в ценах.У цыгана УЖЕ,и только по газу 700 млн баков долга,вот это и есть типа кредит.Ну а беларусам втирают как хорошо с набутылкасидячией дружить. И всего делов.
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Ага, перед завершением его карьеры, а мы теперь должны
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Янык пытался 40 млн. народа в руках удержать, бацька 9, так что овощ ещё продешевил.)
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овошь сожрал бы и 15 лярдов, если бы не погнали ссаными тряпками из Украины))
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Не зря он яростно ручки ломал, а-а-быдно, да! Корыто прям изо рта вырвали.
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ага. а теперь ещё гном ботоксный потребует взятку в 3 лярда и назад вернуть))
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Счас зайду на приват 24 проверю может там моя часть из лярдов.
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а потом лондонский суд и от нас будет требовать отдать долги Лукашеско Рашке
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Тому що ви, як і ми, маємо тих керманичів, на яких заслуговуємо!!!))))
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Начувайтесь , сябри , торгівля Беларуссю триває!!! )))
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Хорошо, что Украину не продают. МВФ прям упрашивает кредиты взять.
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Лукашенко - продешевил!!! Яыку за то же - путин 15 лярдов предложил....
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Можно предположить об обнищании в 3 раза )))
Интересно, хфьодорыч жив ещё? Если да, то, опять же интересно, или интересовался где можно получить биометрический пасспорт )))
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ой СЯБРЫ!!! Берегите Бацьку)))Шо б с МАЗами не утек как наш ОВОЩ....
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Лукашенко торгует страной мелким оптом, как настоящий лавочник. Овощ всё оптом за 3 миллиарда продал, а Бацька решил кусочками на пять миллиардов растянуть.
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Он думает что в лярд впишется, если нет, то потом дозычит, а то все сразу просрет , а так по чуть чуть
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"Ешьте Киса, но учтите, за каждый скормленный вам витамин я потребую с вас массу мелких услуг".
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Бацька, бери три і обов'язково договоритись їдь в Сочі. По путі хатинку в Ростові пригледь собі...
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Хуйло закинув гачок з наживкою. Ловись рибка велика і маленька.
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Хорошо, что Украина наживку МВФ не заглотила.
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Кредиты нельзя брать .кредиты это кабала , рабство .
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Что делать с страной с огромной территорией?
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O!!! "Томагавк" daze pomog vibit kredit ot obosravshevsja ot straxa putina Xy*la...
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Чиновник упомянул о кредите, рассказывая об итогах встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 3 апреля. Источник: http://censor.net.ua/n435618
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Togda eshtjo kruche!!! Nenadobilo daze streljat chtobi Putin Xy*lo obasravshis vlazil bez mila ochen tjomnoe mesto Lukasenko (vi pravi, neuchol chislo).
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Взяли кредит, чтобы вернуть проценты за предыдущий! Бизнес по русски!
Доить, доить, доить беларуский народ. ШОС!
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На да, как в анекдоте:
Идет женщина, по парку, вдруг слышит голос из кустов: "Инна, Инна!!!!" Подходит к кустам, а там лежит пьяный кацап и зовет кого-то: "Инна, Инна!!!!" Женщина наклоняется, к нему и говорит: "Я не Инна, я Наташа". А кацап опять: "Инна, Инна!!!! Ин-нах, дура !"
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Проволока - Draht
Сахар - Zucker
Бумага - Papier
Лук - Zwiebeln
Краска - Farbe

Зиг хайль мова!
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Так вот кто наши настоящие братья, а вы никак успокоиться не можете, шо вас предали. Хай живе мова!
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Ну, какой же украинец Петров может быть братом русскому Петрову?
Нонсенс...
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Та был братом, а потом руцкий брат взял и в спину выстрелил за власть раболепскую кремлёвских узурпаторов.
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Сейчас сурков какой-нибудь такое увидит, и Вы будете виноваты в унижении Мацквой ещё трёх языков)...
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Учи русский и не пости ерундистику.
Росiйска - верба

"Ой, зачем меня назвали Верою,

Научили не стонать от боли.
И не Верой я была, а вербою,
Вербою, растущей в чистом поле.

Верба-веpбочка, от стужи корчилась,
От дождя она к земле склонялась.
Не жалею я того, что кончилось,
Жаль, что ничего не начиналось.

Зря блестела я порой несладкою,
Как слезинка посредине мира,
И встречала я с улыбкой каждого,
Каждого, кто шел куда-то мимо".
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pot sai dau drum si eu la VPN si am sa fiu din singapur ori din america cum tu din moldova si dupa di germania dar asta nu schimba nimic cum ai fost dobitoc se vede ca asa si ai sa mori !
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Ну, так отец Роберта Рождественского по национальности - поляк.
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I wiersze też napisane w języku polskim?
Это к теме и про отсутствие в руском слова "верба", и к теме "язык-мова"...
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Ну, достаточно маловероятно, что отец Роберта не учил своего сына разговаривать.

В русском языке и слово "ланиты" есть, и стихи с ним найти можно, правда, чаще лермонтовских времен, а вот в быту его не встретишь. Ибо есть язык литературный, а есть живой и не все, что есть в толстенных словарях люди используют в живом общении.
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Учи мову, филолог.
На мове: iвушка, біла верба, біла лоза, іва, гива, ум. вербиця, вербичка, вербиченька, івка, гивка

В отличие от простых людей, ученые-ботаники не знают такое дерево - верба. Для них это одна из разновидности растений, относящихся к роду Ивы, в котором насчитывается около 300 видов. Но народ, которому полюбилось это дерево, дал ему множество самых разных названий, однако, ивами называют те растения, что расположены на берегах водоемов или неподалеку от воды, а вот вербами считаются кустарники или деревья, произрастающие в более сухих условиях

Ресторан ІВА. Мамаївці

Беларусь получит от России дополнительно 1 млрд долл кредита - Цензор.НЕТ 1272
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Лукашенко простой хитрый парень решил набрать кредитов , а то вдруг рашку томагавком долбанут. И кредит отдавать не надо. Хитер однако😀😀😀
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поскольку мы с ним в военном союзе, то могут долбануть и нас как союзника и первый эшелон обороны Москвы
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А если Лукашенко этот милярд отмоет через Молдову себе на западный счет и смоется?
Вы там, это, следите за руками шулера.
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У нас тоже был такой хитрец... Но, как-то сейчас полюбляет "юг раиси"...
Как бы то ни было, но, вынужден признать, что самый "скользкий" был Данилыч (в хорошем смысле этого слова).
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Где-то я уже это слышал... ))))) ДаЙОш Алімпіаду чи ще якесь дійство!
Интересно, граждане белорусы намёк поняли?
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Сынок будешь миллиардер, только слушай бацьку.
Беларусь получит от России дополнительно 1 млрд долл кредита - Цензор.НЕТ 1516
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Беларусь получит от России дополнительно 1 млрд долл кредита

Этот шизофреник с 1994 года президентствует. Он сам бы должен был давать кредиты, если бы был не питаром и шлюхой от политики...
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плохая примета. Мы перед войной тоже от них кредит получили...
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Лука таки насосал у Хуйла подачку. Писец беларусам. Хуйло просто так денег не дает.
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У кацапов брать деньги - то же самое, что одалживать у бандюков-черных маклеров. Им не нужен возврат денег, им нужна недвижимость терпилы.
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Есть информация,по какой причине щедрость?Нас продал?
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у хуйла выхода нету. или плати бабки или наблюдай как Беларусь начинает заглядывать в сторону европпы.
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Чиавкуне Хуйло тоже некислые отступные давал перед побегом.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБеларусь получит от России дополнительно 1 млрд долл кредита
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