 Беларусь получит от России дополнительно 1 млрд долл кредита

Об этом в эфире белорусского телевидения заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Чиновник упомянул о кредите, рассказывая об итогах встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 3 апреля. По его словам, после этих переговоров будет снова открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.
"Третий, четвертый транш, каждый по $ 300 млн - это вместе $600 млн в год поступит в Беларуси на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение выделить еще дополнительно около $1 млрд кредитов тоже на хороших условиях", - заявил чиновник.
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Интересно, хфьодорыч жив ещё? Если да, то, опять же интересно, или интересовался где можно получить биометрический пасспорт )))
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Доить, доить, доить беларуский народ. ШОС!
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Идет женщина, по парку, вдруг слышит голос из кустов: "Инна, Инна!!!!" Подходит к кустам, а там лежит пьяный кацап и зовет кого-то: "Инна, Инна!!!!" Женщина наклоняется, к нему и говорит: "Я не Инна, я Наташа". А кацап опять: "Инна, Инна!!!! Ин-нах, дура !"
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Сахар - Zucker
Бумага - Papier
Лук - Zwiebeln
Краска - Farbe
Зиг хайль мова!
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Здание - Gebäude
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Нонсенс...
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Лексикон «Слова о полку Игореве»
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Росiйска - верба
"Ой, зачем меня назвали Верою,
Научили не стонать от боли.
И не Верой я была, а вербою,
Вербою, растущей в чистом поле.
Верба-веpбочка, от стужи корчилась,
От дождя она к земле склонялась.
Не жалею я того, что кончилось,
Жаль, что ничего не начиналось.
Зря блестела я порой несладкою,
Как слезинка посредине мира,
И встречала я с улыбкой каждого,
Каждого, кто шел куда-то мимо".
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Это к теме и про отсутствие в руском слова "верба", и к теме "язык-мова"...
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В русском языке и слово "ланиты" есть, и стихи с ним найти можно, правда, чаще лермонтовских времен, а вот в быту его не встретишь. Ибо есть язык литературный, а есть живой и не все, что есть в толстенных словарях люди используют в живом общении.
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На мове: iвушка, біла верба, біла лоза, іва, гива, ум. вербиця, вербичка, вербиченька, івка, гивка
В отличие от простых людей, ученые-ботаники не знают такое дерево - верба. Для них это одна из разновидности растений, относящихся к роду Ивы, в котором насчитывается около 300 видов. Но народ, которому полюбилось это дерево, дал ему множество самых разных названий, однако, ивами называют те растения, что расположены на берегах водоемов или неподалеку от воды, а вот вербами считаются кустарники или деревья, произрастающие в более сухих условиях
Ресторан ІВА. Мамаївці
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Вы там, это, следите за руками шулера.
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Как бы то ни было, но, вынужден признать, что самый "скользкий" был Данилыч (в хорошем смысле этого слова).
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Интересно, граждане белорусы намёк поняли?
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Этот шизофреник с 1994 года президентствует. Он сам бы должен был давать кредиты, если бы был не питаром и шлюхой от политики...
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