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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (4014) безвизовый режим (1111) Вышеградская четверка (72) Климкин (1246)

 Климкин примет участие в заседании глав МИД "Вышеградской четверки" 12 апреля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал свое участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 12 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одна из идей, которые я последовательно продвигаю, буду также продвигать 12 апреля во время заседания министров иностранных дел Вышеградской четверки, плюс Восточного партнерства это обмены... Это касается студентов, школьников, конечно, наших ученых, всех", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

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Министр также отметил, что тема обменов становится актуальной в контексте получения Украиной безвизового режима с Европейским союзом.

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Климкин уже давно за свои достижения на международной арене заслужил какой нибудь приз, "Золотой Орфей", как минимум, хотя он поет с фальцетом, зато его песни, всегда отражают линию партии, которая его делегировала на эту высокую должность.
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Прочла чудную новость, шо Филатов из АП готовит закон для ВР о списании задолженности населения с банковских карт без ведома владельца.
Уху ели? Вот в Словакии такого беспредела нет. Зато такой закон принят в рашке 29 декабря 2016 . Филатов наверно сотрудник ФСБ.
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Достойное поколение руцких дипломатов -чуркин, колодкин, чугункин. Адне рязанцы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин примет участие в заседании глав МИД "Вышеградской четверки" 12 апреля
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