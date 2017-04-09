 Климкин примет участие в заседании глав МИД "Вышеградской четверки" 12 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Одна из идей, которые я последовательно продвигаю, буду также продвигать 12 апреля во время заседания министров иностранных дел Вышеградской четверки, плюс Восточного партнерства это обмены... Это касается студентов, школьников, конечно, наших ученых, всех", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.
Министр также отметил, что тема обменов становится актуальной в контексте получения Украиной безвизового режима с Европейским союзом.
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Уху ели? Вот в Словакии такого беспредела нет. Зато такой закон принят в рашке 29 декабря 2016 . Филатов наверно сотрудник ФСБ.
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