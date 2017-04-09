 КГГА разработает план рекультивации свалки в Подгорцах под Киевом, - Пантелеев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
"Предусмотрено в этом году начать проект рекультивации, фактически закрытие карт полигона. Что такое рекультивация? Это превращение сегодняшней ситуации на полигоне в экологически безопасную. Это ряд мер, направленных на ликвидацию негативных последствий существования полигона для будущих поколений", - сказал он.
По его словам, к рекультивации будут привлечены как отечественные, так и иностранные специалисты.
"В Украине нет цивилизованной практики рекультивации полигонов. У нас есть договоренность относительно выполнения соглашения (до октября 2018 года. - ред.), но работы не завершатся в 2018 году. Это определенный ряд мер, которые надо провести", - отметил чиновник.
Пантелеев добавил, что в этом году также планируется провести модернизацию существующей станции очистки фильтрата. После проведенных работ ожидается, что мощности станции будут увеличены в 2-2,5 раза.
По данным ПАО "Киевспецтранс", ежедневно в теле полигона образуются 200 кубометров фильтрата. Таким образом, за 25 лет эксплуатации свалки образовались не менее 1,5 млн кубометров фильтрата. Очистительная станция Rochem, установленная на свалке в Подгорцах, в настоящее время перерабатывает около 100 кубометров фильтрата в сутки. По плану расширения мощностей, она сможет переработать фильтрат, который накопился за 6 лет. При этом до сих пор не найден способ безопасной утилизации концентрата, которого после переработки фильтрата образуется не менее 100 тыс. кубометров.
По планам КГГА, подгорцевская свалка должна быть закрыта в октябре 2017 года.
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Главное, что власть заботится о людях, пусть тратят сколько хотят, ведь деньги это зло.
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